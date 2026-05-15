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Actividad económica en Panamá creció 4.14% en el primer trimestre, pero perdió velocidad frente a 2025

El crecimiento del IMAE durante marzo estuvo impulsado por peajes, transporte aéreo, hoteles y ventas de autos.

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El comercio y las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón impulsaron parte del crecimiento económico. Tomada de Instagram
El comercio y las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón impulsaron parte del crecimiento económico. Tomada de Instagram

La economía panameña mantuvo crecimiento durante marzo de 2026, aunque a un ritmo más moderado que el registrado un año antes. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), considerado uno de los principales indicadores para medir el desempeño económico del país, registró un crecimiento interanual de 4.25% en marzo de 2026, cifra menor al 7.88% reportado en marzo de 2025.

Además, el crecimiento acumulado del indicador durante el primer trimestre del año se ubicó en 4.14%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

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El IMAE funciona como una especie de “radiografía mensual” de la economía panameña. El indicador permite medir el comportamiento de actividades clave como comercio, transporte, banca, turismo, construcción, agro y energía antes de que se publique el Producto Interno Bruto (PIB). Economistas utilizan este índice para detectar si la economía está acelerándose, desacelerándose o entrando en períodos de menor dinamismo.

Aunque Panamá continúa creciendo, las cifras muestran que la expansión económica perdió velocidad frente al año pasado. El crecimiento de marzo de 2026 fue prácticamente la mitad del observado en marzo de 2025. Para analistas, esto puede indicar que la economía sigue expandiéndose, pero con un ritmo más estable y menos acelerado que el registrado tras la recuperación de actividades ocurrida en años anteriores.

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El informe del INEC señala que las actividades que impulsaron el crecimiento económico fueron principalmente el comercio, transporte, intermediación financiera, hoteles y restaurantes, agropecuario y servicios de esparcimiento. Uno de los motores más importantes fue el comercio, impulsado por el dinamismo de las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón, la venta de automóviles nuevos y el aumento en la importación de combustible.

Hoteles y restaurantes registraron crecimiento por el aumento de visitantes al país. Cortesía ATP
Hoteles y restaurantes registraron crecimiento por el aumento de visitantes al país. Cortesía ATP

El sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones también mostró resultados positivos debido al aumento en ingresos por peajes y mayores toneladas transportadas por el Canal de Panamá. A esto se sumó el crecimiento del transporte aéreo, reflejando una mayor movilización de pasajeros y mercancías vinculadas al hub logístico panameño.

La actividad bancaria y aseguradora mantuvo igualmente un comportamiento favorable. El INEC reportó crecimiento en depósitos externos, aumento de la cartera crediticia y mayores operaciones financieras. También aumentaron las primas de seguros en segmentos como salud, automóviles, incendios, vida individual, multirriesgos y accidentes personales.

El turismo siguió siendo otro de los sectores con mejor desempeño. Los servicios de hoteles y restaurantes continuaron creciendo debido al incremento en la llegada de visitantes al país, lo que elevó la ocupación hotelera y el consumo en restaurantes y establecimientos de comida. Este comportamiento coincide con la estrategia de promoción turística internacional impulsada por Panamá en los últimos meses.

En el sector agropecuario también se reportaron variaciones positivas. El crecimiento estuvo asociado principalmente a la cría de aves de corral, ganado vacuno y porcino, además del cultivo de tomate y frutas de exportación como piña, sandía y melón. La producción industrial reflejó aumentos en el procesamiento de carne de pollo, derivados del tomate y producción de bebidas.

La generación eléctrica y el suministro de agua también aportaron al crecimiento económico. El informe señala que aumentó la producción de energía renovable, especialmente hidráulica, así como el consumo energético en áreas industriales, comerciales y residenciales.

Infografía del IMAE Panamá 2026, mostrando 5 sectores económicos en crecimiento y 5 en caída con iconos representativos. Columna verde para crecimiento, roja para caída.
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá en marzo de 2026 revela contrastes, con crecimiento en hoteles, transporte y finanzas, y caída en construcción y banano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, algunos sectores continuaron mostrando señales negativas. La construcción volvió a registrar una disminución debido a la caída en permisos para edificaciones, adiciones y reparaciones, además de una reducción en la inversión pública para obras de ingeniería civil. Economistas consideran que este sector sigue siendo uno de los puntos más débiles de la recuperación económica del país.

El informe también mostró variaciones negativas en el cultivo de banano, la captura de pescado y filete destinado a exportación, la generación de energía térmica, la facturación de agua potable y el movimiento de contenedores TEU. La caída en el movimiento de contenedores refleja además ajustes en el comercio marítimo internacional y cambios en las dinámicas logísticas globales.

Las cifras históricas incluidas por el INEC muestran que Panamá mantiene crecimiento económico desde hace varios años, aunque con menor intensidad frente a los niveles registrados tras la recuperación pospandemia. Mientras algunos meses de 2022 y 2023 registraban expansiones superiores a 10%, durante 2024 y 2025 el crecimiento comenzó a estabilizarse en rangos cercanos entre 3% y 5%.

Dos agricultores peruanos en un sembrío de piñas
El agro mostró crecimiento en producción de piña, melón, sandía y cría de ganado. Foto: Agencia Andina

A pesar de la desaceleración frente al año pasado, el desempeño del IMAE continúa reflejando una economía que sigue creciendo y apoyándose principalmente en actividades vinculadas con logística, servicios financieros, turismo, comercio y consumo interno.

No obstante, el comportamiento de la construcción, el comercio marítimo y las condiciones económicas internacionales seguirán siendo determinantes para el ritmo de crecimiento de Panamá durante el resto de 2026.

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