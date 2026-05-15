Sargazo y “piojos de mar” provocan erupciones cutáneas y alertas sanitarias en playas de Florida

El aumento de sargazo en el sur de Florida favorece la proliferación de larvas de medusa y pone en alerta a turistas y residentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento en la presencia de sargazo en las playas del sur de Florida ha traído consigo la proliferación de “sea lice” (piojos de mar), un fenómeno confirmado por el Departamento de Salud de Florida y advertido por organismos científicos estadounidenses durante mayo de 2026. La combinación de floraciones masivas de sargazo y la presencia de larvas de medusa está generando un repunte de casos de dermatitis de bañista y alertas sanitarias para turistas y habitantes locales.

Según el Departamento de Salud de Florida (Florida Department of Health), las playas de Boca Ratón, Miami Beach y otras áreas costeras han registrado un incremento de consultas médicas relacionadas con erupciones cutáneas, conocidas como dermatitis de bañista, asociadas al contacto con larvas de medusa transportadas por el sargazo. Diversos reportes de FOX Weather, CBS News y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) respaldan la información y describen el fenómeno como recurrente en temporada alta de turismo.

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La llegada masiva de sargazo, un alga parda que flota en grandes bandas en el Atlántico, se ha intensificado en los últimos años debido a factores climáticos y oceanográficos. Investigaciones científicas y datos históricos de la NOAA muestran que el sargazo facilita el arribo de organismos marinos, como larvas de medusa, que afectan a quienes ingresan al mar durante los meses cálidos.

¿Qué son los “sea lice” (piojos de mar) y por qué generan preocupación en Florida?

Las “sea lice” (piojos de mar) no corresponden a piojos en sentido estricto, sino a larvas microscópicas de medusas como la Linuche unguiculata (medusa thimble o dedal), según el Departamento de Salud de Florida. Estas larvas contienen células urticantes que se activan al quedar atrapadas bajo la ropa de baño, liberando toxinas que provocan la llamada dermatitis de bañista o seabather’s eruption (erupción del bañista en inglés).

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El Cleveland Clinic y la NOAA coinciden en que los síntomas principales incluyen ronchas, intenso prurito y, en algunos casos, pequeñas ampollas. “La exposición a estas larvas puede producir reacciones cutáneas en minutos o hasta 24 horas tras el contacto”, informó el Departamento de Salud estatal en su último parte.

Las playas de Miami Beach, Boca Ratón y Dania Beach registran un crecimiento en los casos de erupciones cutáneas ligadas al contacto con larvas de medusa. (Captura de video)

¿Cómo se relaciona el sargazo con la proliferación de larvas de medusa?

El sargazo actúa como hábitat y vehículo para diversas especies marinas, incluidas las larvas de medusa. Según la NOAA, las corrientes marinas arrastran grandes cantidades de sargazo hacia la costa, transportando consigo estos organismos diminutos. Las zonas más afectadas incluyen playas turísticas de Miami, Boca Ratón y Dania Beach.

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Las floraciones de sargazo suelen intensificarse de marzo a agosto, coincidiendo con el aumento de temperatura en el agua y la mayor concentración de bañistas. La NOAA informó que en la primera mitad de 2026 el Atlántico Occidental superó los 10 millones de toneladas métricas de sargazo, una cifra que excede el promedio registrado en la última década.

¿Cuáles son los síntomas y riesgos de la dermatitis de bañista?

La dermatitis de bañista o seabather’s eruption (erupción del bañista) se caracteriza por la aparición de:

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Ronchas o granos pequeños en zonas cubiertas por el traje de baño.

Picazón intensa y sensación de ardor.

Ampollas ocasionales.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la mayoría de los casos son leves y no requieren hospitalización. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar síntomas generales como fiebre, náuseas o malestar general. El Departamento de Salud de Florida recomienda consultar a un médico si los síntomas se agravan o persisten.

¿Qué medidas preventivas han recomendado las autoridades?

Las recomendaciones oficiales para reducir el riesgo de dermatitis de bañista incluyen:

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Revisar los reportes de salud de las playas antes de nadar, ya que las banderas moradas advierten sobre la presencia de fauna marina peligrosa, incluidas las larvas de medusa. Evitar el uso de camisetas o prendas holgadas en el agua. Salir del mar y quitarse el traje de baño si se percibe picazón o molestias bajo la ropa. Ducharse con agua salada (no dulce) tras salir del mar, para evitar que las larvas liberen toxinas. Lavar y secar los trajes de baño con detergente y calor antes de volver a usarlos.

El Departamento de Salud de Florida también sugiere aplicar vinagre con ácido acético al 5% en la piel tras la exposición, alineado con lo publicado por FOX Weather y la NOAA.

La dermatitis de bañista, causada por “piojos de mar” en Florida, se manifiesta con ronchas, prurito intenso y, en casos extraordinarios, fiebre y náuseas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el sargazo representa riesgos adicionales para la salud?

El sargazo, además de servir como transporte para larvas de medusa, libera sulfuro de hidrógeno (hydrogen sulfide en inglés) al descomponerse, lo que genera un olor similar al de huevos podridos, según la NOAA. Este gas puede irritar los ojos, nariz y garganta, especialmente en personas con asma o enfermedades respiratorias, tal como advierte el Departamento de Salud de Florida.

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Las acumulaciones masivas de sargazo pueden contener también metales pesados y contaminantes orgánicos, lo que justifica la necesidad de evitar el contacto directo o la exposición prolongada en playas urbanas. Las autoridades han intensificado las labores de limpieza para mitigar estos riesgos.

¿Cuál es la magnitud del fenómeno y su impacto en la temporada alta?

Durante la temporada turística, el aumento de sargazo y larvas de medusa ha motivado advertencias institucionales y un refuerzo en la vigilancia sanitaria. Según datos de FOX Weather y la NOAA, la acumulación de sargazo en mayo de 2026 alcanzó máximos históricos en el sur de Florida. Los hospitales y centros de salud costeros han registrado un crecimiento en las atenciones por dermatitis de bañista, aunque la mayoría de los casos se han considerado leves.

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El Departamento de Salud de Florida mantiene actualizaciones frecuentes sobre el estado de las playas y coordina campañas informativas junto a la NOAA y los organismos de turismo locales.

¿Cómo afecta esto a turistas y residentes y qué pueden esperar en adelante?

Las autoridades han reforzado los protocolos de limpieza y prevención en las playas más afectadas, priorizando la seguridad de visitantes y residentes. El arribo de sargazo y la mayor incidencia de “sea lice” (piojos de mar) se prevé que continúen durante los meses de mayor temperatura, de acuerdo con la NOAA y expertos consultados por CBS News.

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Quienes visiten playas del sur de Florida deberán estar atentos a los reportes oficiales y seguir las pautas recomendadas para evitar complicaciones de salud. Las campañas de información y las acciones de limpieza continuarán mientras persistan las condiciones climáticas y oceanográficas que favorecen la proliferación de sargazo y larvas de medusa.