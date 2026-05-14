Un epidemiólogo de Harvard alertó sobre el brote de Hantavirus: “Podemos esperar más casos, aunque no está claro cuántos”

El epidemiólogo de Harvard William Hanage advirtió que el brote de hantavirus puede arrojar más casos aunque aún no se sabe cuántos. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La advertencia llegó desde la voz de uno de los infectólogos más respetados del mundo académico. William Hanage, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, advirtió que el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius podría arrojar más casos en las próximas semanas, aunque todavía es incierto cuántos se sumarán.

“Podemos esperar más casos, aunque no está claro cuántos”, señaló Hanage, que también es director asociado del Centro de Dinámica de Enfermedades Transmisibles de la misma universidad.

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En diálogo con Harvard Gazette, el experto remarcó que si bien la enfermedad presenta una mortalidad elevada, resulta mucho menos transmisible que otras infecciones respiratorias conocidas.

El experto de Harvard destacó que la cuarentena prolongada y el aislamiento de contactos son las estrategias más efectivas para el control. (Harvard)

La preocupación global se intensificó después de que el crucero holandés reportó ocho casos y tres muertes por hantavirus.

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Las autoridades sanitarias y la opinión pública se preguntaron de inmediato si el virus, conocido por su alta letalidad, podría escapar del control epidemiológico y generar una crisis de mayor alcance.

Hanage, sin embargo, aportó matices cruciales que permiten entender por qué la amenaza, aunque grave, permanece contenida y bajo monitoreo especializado.

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El hantavirus, una infección letal pero de transmisión limitada

El brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, con casos en varios continentes, impuso una cuarentena sin precedentes de 42 días debido a la variante Andes y su prolongado periodo de incubación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras del brote en el MV Hondius generaron alarma en el ámbito internacional. La Organización Mundial de la Salud reportó ocho casos y tres muertes confirmadas.

El dato central, según Hanage, es que el hantavirus posee una letalidad caso por caso mucho más alta que la de la COVID-19, pero a la vez resulta significativamente menos fácil de propagar entre personas.

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El experto de Harvard explicó que, aunque la tasa de letalidad ronda el 40%, esta cifra podría estar sobreestimada debido a que en medio de un brote algunos casos leves pueden no detectarse. Sin embargo, “se sitúa en el extremo más grave del rango”.

El hantavirus muestra una mortalidad superior al 30 por ciento, pero la transmisión entre personas sigue siendo limitada y difícil de sostener. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión del hantavirus requiere un contacto prolongado con una persona enferma que está eliminando el virus. Hanage relató el caso del médico del crucero que atendió al paciente índice y resultó infectado.

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“Es fácil comprender cómo un médico que trata a un paciente gravemente enfermo en un crucero puede estar en contacto con él, probablemente en un espacio mal ventilado, durante un tiempo considerable y sin conocer el equipo de protección personal que debería utilizar. Simplemente no sabían qué era”, describió el epidemiólogo.

Para el experto, ese caso no sorprendió, pero sirvió para subrayar la necesidad de que el personal de salud extreme precauciones cuando asiste a pacientes con hantavirus, minimizando así el riesgo de transmisión.

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El brote en el crucero MV Hondius dejó ocho casos y tres muertes, la cuarentena y el rastreo de contactos fueron claves para su control. (Foto AP/Peter Dejong)

El brote del crucero ilustró cómo la interconexión global puede amplificar la atención y el riesgo potencial de las enfermedades infecciosas. Dieciocho pasajeros estadounidenses, incluidos algunos bajo vigilancia por posible exposición, regresaron a su país, mientras que el resto de los viajeros fueron repatriados a sus destinos. Hanage consideró que el número de personas en el mundo que verdaderamente deberían preocuparse por el hantavirus tras el brote “se cuenta por unos pocos cientos, si no menos”.

El experto epidemiológico sostuvo que el brote probablemente será limitado y controlado, aunque reconoció que podría llevar tiempo contenerlo. “La única incógnita es cuánto tiempo llevará contenerlo”.

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Brotes, transmisión y desafíos en la respuesta global

En América Latina la variante Andes del hantavirus es la única capaz de transmisión entre personas aunque sólo en contactos muy estrechos. - Centers for Disease Control and Prevention/Handout via REUTERS

El hantavirus pertenece a la familia Bunyaviridae, un grupo de virus ARN zoonóticos ampliamente distribuidos en todo el mundo. Se reconocen dos formas clínicas principales: la fiebre hemorrágica con síndrome renal en Asia y Europa, y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus en América, donde la letalidad puede alcanzar el 50%.

La transmisión primaria ocurre por inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales provenientes de la orina, saliva y excrementos de roedores silvestres, reservorios naturales del virus.

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En Argentina circulan especies como Orthohantavirus andesense y Orthohantavirus mamorense, con linajes como Lechiguanas, Orán y Buenos Aires. El virus Laguna Negra, también presente en la región, pertenece a la especie mamorense. En Estados Unidos, el principal vector es el ratón ciervo, vinculado a la cepa Sin Nombre, identificada tras un brote letal en la región de las Cuatro Esquinas a comienzos de la década de 1990.

La transmisión entre personas, tal como remarcó Hanage, solo se documentó en la cepa Andes y en circunstancias muy específicas.

“La mayoría de los hantavirus no se transmiten de persona a persona. Cuando vi el titular, pensé: ‘¿Hay un crucero donde hubo mucho contacto con excremento de roedores? ¡Qué crucero tan raro!’”. Solo tras confirmar el origen en Argentina, el epidemiólogo comprendió que se trataba del único hantavirus conocido en América capaz de contagiarse entre humanos.

El brote de hantavirus 2018 en Epuyén

Argentina implementó un exitoso modelo de contención y aislamiento en el brote de hantavirus de Epuyén en 2018, convirtiéndose en referente global para la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Hanage aclaró que la transmisión humana de la cepa Andes “no es común, aunque se han producido brotes”. Mencionó qu el caso de Epuyén, en la Patagonia argentina, entre 2018 y 2019, es el ejemplo más conocido de transmisión sostenida entre humanos, con 34 casos y 12 muertes.

La cuarentena obligatoria y el rastreo exhaustivo de contactos permitieron controlar esa propagación.

El experto de Harvard subrayó: “Durante el brote de 2018 en Argentina, implementaron la cuarentena obligatoria y establecieron algunas limitaciones a las grandes concentraciones, que son clave para los brotes y la transmisión en muchos casos".

Hanage señaló otra diferencia clave respecto a enfermedades como la COVID-19, la gripe o el sarampión: “Es mucho menos contagioso que cualquiera de esos virus”. El sarampión, por ejemplo, es uno de los virus más transmisibles y solo se controla mediante la vacunación. El hantavirus, en cambio, requiere contacto físico prolongado, y las personas suelen volverse contagiosas cuando ya desarrollaron síntomas, lo que facilita la identificación y aislamiento de casos.

Ocho especies de pequeños roedores silvestres portan distintas cepas del virus en cuatro regiones del país, sin enfermarse ni saberlo (Karina Hodara)

El epidemiólogo destacó que la propagación de enfermedades infecciosas refleja la interconexión actual de las sociedades humanas. “Las enfermedades infecciosas son nuestras compañeras, y su propagación refleja los contactos que establecemos entre nosotros”.

A modo de ejemplo, Hanage aludió a un clásico estudio británico que comparó la movilidad de tres generaciones: el bisabuelo apenas se desplazó de su lugar de origen, el padre viajó por el país y el nieto por todos los continentes. La era de los viajes globales suma desafíos a la prevención y el control.

Síntomas, evolución y prevención ante el hantavirus

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede evolucionar en horas a insuficiencia respiratoria aguda y requiere atención médica intensiva.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede presentarse con síntomas variados, desde fiebre y dolores musculares hasta insuficiencia respiratoria aguda y choque cardiogénico. El período de incubación varía de una a ocho semanas.

En las primeras etapas, los síntomas pueden confundirse con un cuadro gripal: fiebre de más de 38°C, cefalea, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Solo en fases avanzadas aparece la dificultad respiratoria y, en casos graves, la falla miocárdica.

En América, el hantavirus se asocia a una mortalidad elevada, que puede superar el 30% e incluso acercarse al 50% en algunos brotes. La detección precoz y la atención médica intensiva resultan cruciales para mejorar las probabilidades de recuperación. No existe una vacuna ni tratamiento específico para el hantavirus. Los pacientes graves requieren hospitalización en unidades de cuidados intensivos y soporte respiratorio.

No existe vacuna ni tratamiento específico para el hantavirus la prevención se basa en evitar contacto con roedores y mantener ambientes limpios.

El brote en el MV Hondius, así como los antecedentes en Argentina y Estados Unidos, subraya la necesidad de vigilancia epidemiológica activa y la cooperación internacional para contener nuevas apariciones.

Hanage enfatizó que la clave está en la rapidez de la respuesta y la adaptación a los desafíos de un mundo interconectado.

El futuro del brote: vigilancia, control y lecciones

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que el brote está controlado (EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI)

Hanage transmitió un mensaje de cautela razonada. Si bien la posibilidad de más casos no puede descartarse, la historia de los brotes previos y las características del hantavirus permiten confiar en que la situación será limitada y controlada. “Tengo plena confianza en que esto será limitado y controlado”, afirmó el epidemiólogo. El número de personas realmente expuestas es reducido y las medidas de salud pública, bien aplicadas, marcan la diferencia.

El caso del crucero evidenció que la transmisión suele darse en situaciones excepcionales, donde el contacto estrecho y prolongado facilita el contagio. La cuarentena prolongada, el rastreo riguroso de contactos y la vigilancia activa son las herramientas más eficaces frente a este tipo de virus.

El hantavirus, aunque letal, no tiene el potencial de generar una pandemia como la COVID-19. Su transmisión limitada, la aparición de síntomas antes de la etapa contagiosa y la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios son factores que mantienen a raya la amenaza. La experiencia acumulada y la cooperación internacional serán determinantes para evitar que brotes localizados escalen fuera de control.

Esta ilustración científica 3D muestra la estructura detallada del Hantavirus, incluyendo su cápside y material genético interno, destacando la compleja organización de este patógeno viral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia de Hanage sirve como recordatorio de la importancia de la vigilancia y el control en salud pública, especialmente en un mundo donde la movilidad humana lleva las enfermedades a nuevos escenarios.

Frente al brote de hantavirus, la clave está en no subestimar la amenaza, pero tampoco sobredimensionarla: el rigor científico y la acción coordinada siguen siendo el mejor antídoto.