El Salvador

Lupus en El Salvador: Especialista estima hasta 5,000 casos ante falta de censo oficial

La ausencia de cifras precisas y la dependencia de insumos para exámenes médicos limitan el diagnóstico temprano, situación que especialistas buscan visibilizar a través de jornadas informativas y educativas

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Un médico varón con bata blanca examina a una mujer con sarpullido rojizo en el rostro usando un estetoscopio en una consulta médica.
Un médico examina a una paciente con sarpullido en el rostro, un escenario común ante la estimación de hasta 5,000 casos de lupus en El Salvador sin un censo oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En El Salvador, la comunidad médica estima que entre 3,000 y 5,000 personas viven con lupus, una cifra calculada mediante la aplicación de estadísticas internacionales y la ausencia de un censo oficial en el país.

El dato, compartido por el doctor Rubén Montúfar Guardado, especialista en reumatología y medicina interna, refleja el impacto de esta enfermedad autoinmune en la población salvadoreña, donde la prevalencia global señala 50 casos por cada 100,000 habitantes.

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Así lo transmitió el especialista en el programa “Frente a Frente”, donde profundizó sobre los desafíos diagnósticos y terapéuticos que enfrentan los pacientes. El acceso al diagnóstico es uno de los principales obstáculos para quienes presentan síntomas compatibles con lupus eritematoso sistémico.

Según Montúfar Guardado, el Seguro Social realiza pruebas inmunológicas esenciales como anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-Ro y anti-La, siempre y cuando los laboratorios cuenten con los reactivos necesarios. Esto condiciona la oportunidad de un diagnóstico temprano, imprescindible para un manejo adecuado de la enfermedad.

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El doctor Rubén Montúfar Guardado, especialista en reumatología y medicina interna, durante su participación en un programa televisivo donde abordó la situación del lupus y otras enfermedades autoinmunes en El Salvador (Cortesía Frente a Frente).
El doctor Rubén Montúfar Guardado, especialista en reumatología y medicina interna, durante su participación en un programa televisivo donde abordó la situación del lupus y otras enfermedades autoinmunes en El Salvador (Cortesía Frente a Frente).

“Las pruebas están disponibles en el país, pero dependen de la existencia de insumos en los laboratorios”, indicó el especialista al medio televisivo. La relación entre infecciones virales y el desarrollo de enfermedades autoinmunes también aparece en la práctica local. El doctor aseguró que ha identificado al menos 150 casos en los que pacientes desarrollaron artritis reumatoide o lupus tras padecer chikungunya.

“Se han documentado numerosos casos de enfermedades inmunológicas que se desencadenan después de la infección por chikungunya”, afirmó, haciendo énfasis en la necesidad de vigilancia posterior en quienes han superado este tipo de cuadros virales.

Frente a los retos que afrontan los pacientes, la Asociación Salvadoreña de Reumatología organiza jornadas educativas dirigidas a personas diagnosticadas con lupus. La quinta jornada especializada tendrá lugar el 30 de mayo en un hotel capitalino, y estará presidida por Montúfar. Durante el evento se abordarán temas sobre diagnóstico, tratamientos actuales, manejo multidisciplinario, impacto en el embarazo y calidad de vida, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y el autocuidado de los asistentes.

Invitación oficial de la Asociación Salvadoreña de Reumatología a la V Jornada de Lupus Eritematoso Sistémico, titulada: Lupus sin mitos: la enfermedad de múltiples manifestaciones (Cortesía Asociación Salvadoreña de Reumatología).
Invitación oficial de la Asociación Salvadoreña de Reumatología a la V Jornada de Lupus Eritematoso Sistémico, titulada: Lupus sin mitos: la enfermedad de múltiples manifestaciones (Cortesía Asociación Salvadoreña de Reumatología).

Lupus: enfermedad autoinmune con alta prevalencia en mujeres jóvenes

En cuanto a las tendencias recientes, el especialista reportó un aumento en los diagnósticos de fibromialgia en adolescentes salvadoreños durante la última década. Esta situación se atribuye por:

  • Un inadecuado manejo del estrés, asociado a factores como el bullying escolar
  • Presión académica
  • Problemas familiares.

El estrés es uno de los principales detonantes de la fibromialgia en jóvenes”, puntualizó Montúfar Guardado en la entrevista.

En cuanto al lupus eritematoso sistémico se reconoce como una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmune, capaz de afectar órganos como articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, sistema nervioso central y células sanguíneas.

Infografía sobre fibromialgia y lupus en adolescentes, mostrando un cuerpo humano con afectaciones, gráficos de aumento, y secciones sobre causas y órganos.
Un gráfico informativo detalla el aumento de la fibromialgia y el lupus entre adolescentes salvadoreños, destacando el estrés como detonante clave y los órganos afectados por estas enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Predomina en mujeres entre los 15 y 45 años. Entre los factores identificados en el desarrollo de la patología se encuentran la predisposición genética, los cambios hormonales y las infecciones. Sin tratamiento oportuno, el lupus puede resultar mortal, pero con intervención médica adecuada el 95 % de los pacientes logra un control prolongado. El tratamiento es de por vida en la mayoría de los casos, y el riñón es uno de los órganos que requiere mayor vigilancia.

En el caso de la fibromialgia se presenta como un trastorno no inflamatorio ni inmunológico, caracterizado por dolor crónico generalizado, fatiga y alteraciones del sueño. Aunque no produce daño orgánico, sí afecta la calidad de vida y se diagnostica por la presencia de puntos dolorosos específicos y la exclusión de enfermedades inflamatorias.

El doctor Montúfar Guardado enfatizó la importancia de la educación y el manejo integral de estas enfermedades. Los pacientes con síntomas persistentes deben buscar evaluación médica y evitar la automedicación o la suspensión de tratamientos sin supervisión profesional. El conocimiento sobre la propia enfermedad es fundamental para mejorar el pronóstico y la calidad de vida.

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