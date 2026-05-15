Rodrigo De Paul reveló detalles del entrenamiento especial que están haciendo con Lionel Messi de cara al Mundial

A menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo, Rodrigo De Paul brindó una entrevista en la que se refirió a su preparación personal junto a Lionel Messi con la cabeza puesta en el certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. El Motorcito, compañero del capitán albiceleste en Inter Miami, reveló que están llevando a cabo un entrenamiento a contraturno para llegar de la mejor forma a la máxima cita del fútbol.

“Hablo mucho con Leo del Mundial, de la ilusión que tenemos. Capaz se motonea, pero desde hace dos o tres meses nos preparamos para eso con un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club. Los dos nos matamos físicamente para llegar de la mejor manera, tenemos un doble turno que nos lo propusimos y tenemos nuestro profe, ahí le damos y venimos bien. Es un trabajo aparte del club pensando en el Mundial”, contó De Paul sobre las tareas complementarias de los emblemas de los campeones del mundo en Qatar 2002, en la nota con el Pollo Álvarez.

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Y brindó más detalles del asunto: “Yo le meto un poco de peli, viste. Filmo todo. ‘No, dejá, ¿qué me filmás?’, me dice. ‘Y, Enano, capaz que se nos da, hacemos un documental o algo y ganamos un sope’. Yo lo motivo, le meto inflador a morir".

Según precisó De Paul, la cuestión motivacional es recíproca, aunque cada uno tiene sus cualidades: “Él también me motiva a mí, pasa que él es más lineal que yo. Yo soy más de estar arriba y abajo, entonces tengo muchos momentos bajos y él me ayuda. Cuando voy a la baja, voy a la baja. Él es lineal, mantiene una línea. Nos complementamos bien”.

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De Paul confesó que llevan a cabo tareas complementarias junto a Messi de cara al Mundial (Mandatory Credit: Nick Turchiaro-Imagn Images)

“No vivís sin pensar en la Copa del Mundo, cada vez que está más cerca, los pensamientos se vienen a la cabeza muchas más veces. Se convive con los miedos, incertidumbre, alegría y un montón de cosas que te llevan a la Copa del Mundo. A que salta la lista... Yo, manija y con mucha ilusión, creo que la Selección va a ser protagonista otra vez. Veo en mis compañeros un convencimiento y hambre de que siga sucediendo. El equipo está superpredispuesto a dejar todo lo que tiene", apuntó el ex Atlético Madrid.

Por otra parte, se refirió a quienes lo critican por haber elegido como destino la MLS pese a haber tenido propuestas de otros clubes y de permanencia en Europa: “Son opiniones súper respetables, más que todo porque hablan de fútbol, que es lo lindo. Yo, por cómo juego y me nutro, sé que lo más importante de mi carrera es jugar. Eso me llevará a estar físicamente para disponer lo que necesita la Selección de mí. A un año y medio de la Copa del Mundo, me propuse jugar. Y se me está dando, juego cada tres días y no tuve lesiones. Llego hasta mejor que en otros momentos”.

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Y remató: “Dicen que no juego la Champions, pero en realidad jugás seis o siete partidos en un año en la Champions, no es tan trascendental. Es una competencia increíble y la dinámica que tiene Europa tiene un montón de cosas positivas, pero a mi forma de verlo necesito minutos en las piernas”.

Finalmente, se refirió a la elección de firmar en Inter Miami: “Había un montón de clubes y lugares, pero hay una cosa que sobrepasa todo eso que es jugar al lado del más grande de todos. Esa oportunidad cualquier persona la quiere vivir, yo no podía dejar pasar una situación así, más siendo un amigo. Compartir todos los días una cancha con él es un sueño y tiene lo más lindo que busca un jugador de fútbol, que es convivir con la sorpresa, con que no sabés lo que va a ser o pasar. Sorprenderse todo el tiempo está buenísimo”.

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SU POSIBLE VUELTA A RACING

“A mí es algo que me encantaría. No soy un tipo ni gris, ni tibio, pero tengo que entender que una palabra de más o de menos, a la gente le cuesta entender que uno cambia de opinión o dinámica de la vida. La gente crece, evoluciona, cambia de parecer. No quiero ser preso de mis palabras. Me avalan mi trayectoria, cómo siempre puse a Racing delante de todo, el día que quise volver a jugar una Libertadores con 20 años estando en Valencia, lo hice. Las decisiones las tomo en el momento y me hago cargo de las consecuencias. ¿Si me encantaría? Sí, me encantaría. Fecha o si va a suceder, no lo sé. No hago futurología. Que me llaman, me llaman. Hablo con Diego (Milito), con el Chino (Saja). Gustavo (Costas), cuando fui al Predio Tita, también me apretó un poquito”.