La revelación sobre el fanatismo de Paulo Dybala por Boca Juniors en su infancia

El primer entrenador de Dybala cuenta que de chico usaba la camiseta de Boca

A punto de definirse el futuro profesional de Paulo Dybala, luego de que el propio jugador dijera que está por cumpli su contrato con la Roma y que todavía no tiene una oferta para renovar con el club italiano, su primer entrenador en Córdoba dio detalles de su fanatismo por Boca Juniors. En la Ribera lo esperan con los brazos abiertos para ir por la Libertadores, sueño que la Joya podría compartir con su ex compañero y amigo personal Leandro Paredes, siempre y cuando firme.

Walter Adrián Saracho, responsable de las divisiones inferiores de Instituto de Córdoba durante 18 años, reveló que Dybala asistía a los primeros entrenamientos en el club cordobés usando la camiseta de Boca Juniors, según sus declaraciones a Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad. “Cuando eran los primeros años de entrenamiento, llegaba con su camiseta de Boca. Después en el club ya le hacían usar la ropa oficial, pero el primer año que lo tuve caía con su camiseta de Boca, su sonrisa... Son esas, esas imágenes que te quedan para toda la vida. O sea, hincha de Boca siempre fue”.

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Saracho recordó que, en aquella época, el coordinador de Instituto, Santos Turza, hincha de River Plate, protagonizaba discusiones amistosas con el joven delantero debido al uso de la camiseta xeneize. “Eran unas peleas hermosas entre ellos porque usaba la camiseta de Boca. Esas peleas entre niño y un adulto por esos colores. Son cosas que te quedan en la retina. Son esas peleas en las que parecían dos niños. Él venía con su camiseta de Boca”, rememoró. Y añadió: "El chico que usa una camiseta es porque lo siente“.

Dybala definirá su futuro en los próximos días (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El técnico explicó que dirigió a Dybala durante tres años, período en el cual el futbolista ya mostraba una capacidad excepcional en el cobro de tiros libres y una zurda destacada que, afirmó, era un talento natural y no producto de la instrucción técnica. “Siempre sostengo que los sueños y las historias las hacen los propios protagonistas. Nosotros simplemente acompañamos en esa decisión y si sueño es ese, jugar en Boca o el mismo Instituto, lo va a cumplir. Para mí sería una alegría enorme, porque lo vamos a tener más cerca, lo vamos a poder disfrutar más y poder verlo mucho más. Yo también soy hincha de Boca y sería una alegría enorme”, expresó uno de los mentores del cordobés.

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Después del triunfo de la Roma ante el Parma, Dybala admitió ante Sky Sports Italia que su continuidad en Italia es incierta por falta de diálogo con los directivos: “No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados”. Estas declaraciones, sumadas al silencio de la dirigencia, han incrementado la incertidumbre sobre su futuro inmediato.

La importante decisión de Paulo Dybala sobre su futuro que puso en alerta a Boca Juniors

Paulo Dybala sumó a Kristian Bereit como representante

Paulo Dybala eligió a Kristian Bereit como su nuevo representante, en una jugada que potencia el interés de Boca de cara al mercado de pases del segundo semestre. La decisión del delantero, que se encuentra en la etapa final de su contrato con la Roma, abre una puerta a su posible llegada al club argentino y activa especulaciones por el perfil de su flamante agente, cuya relación con el universo xeneize es ampliamente reconocida.

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La incorporación de Bereit, agente inglés instalado en Manchester, cobra peso en la estrategia de Dybala por las conexiones formales con el Xeneize. El intermediario gestiona actualmente a tres futbolistas del plantel dirigido por Claudio Úbeda: Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y el juvenil Gonzalo Gelini. Además, su firma Behind The Athlete (BTA) estuvo detrás de transferencias como la de Aaron Anselmino al Chelsea por USD 18 millones más variables, y de los arribos de Marcos Rojo y Ander Herrera a la institución argentina.

En Boca, la llegada de Dybala es percibida como un objetivo concreto, fortalecido por dos factores: la presencia de Paredes y el interés manifiesto del presidente Juan Román Riquelme, quien considera que puede reforzar al equipo para la fase de octavos de final de la Copa Libertadores en caso de avanzar. Además del componente deportivo, el entorno familiar del delantero incide de manera decisiva en su proyección a mediano plazo. El reciente nacimiento de Gia, su hija junto a Oriana Sabatini, reactivó el arraigo del futbolista con Argentina. Dybala evalúa que pasar una etapa de su carrera en el país podría favorecer el crecimiento y bienestar de su familia, lo que convierte el eventual regreso al fútbol argentino en una opción de peso.

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