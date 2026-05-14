Salud

Cuánto tiempo debe durar cada repetición en las flexiones para mejorar la fuerza muscular

Ajustar cada ejercicio mejora la activación muscular y contribuye a un entrenamiento más eficiente y seguro, según estudios de la Universidad de Harvard

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Un hombre en ropa deportiva gris y negra realiza una flexión escapular sobre una colchoneta negra, con un fondo de ventana grande y paredes claras.
En las flexiones no se trata únicamente de superar un número elevado de repeticiones cada día: el progreso se determina por la correcta ejecución (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar el tempo adecuado al hacer flexiones es clave para potenciar el fortalecimiento de pectorales, tríceps y deltoides. Entrenadores profesionales y estudios académicos recomiendan descender durante dos o tres segundos y ascender en un solo segundo para maximizar la activación de los músculos principales.

Para fortalecer los músculos con flexiones, los expertos sugieren una bajada controlada de dos o tres segundos y una subida firme de un segundo en cada repetición.

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Esta pauta, respaldada por entrenadores y publicaciones académicas como el Journal of Physical Therapy Science y la Universidad de Harvard, incrementa la tensión muscular y favorece el desarrollo tanto de fuerza como de masa muscular, sin importar si el entrenamiento se realiza en casa o en el gimnasio.

Infografía que muestra a un hombre haciendo flexiones, con cronómetros y flechas que indican el tiempo de bajada (2-3 segundos) y subida (1 segundo).
El tempo controlado en las flexiones incrementa la activación de los músculos principales y reduce el riesgo de lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto debe durar cada repetición en las flexiones

La distribución del tiempo en cada fase de la flexión es fundamental. Según entrenadores y estudios científicos, la bajada (fase excéntrica) debe extenderse entre dos y tres segundos para lograr una mayor tensión en el músculo.

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La subida (fase concéntrica) debe completarse en un solo segundo. Este ritmo proporciona el estímulo adecuado para fortalecer el pectoral, tríceps y deltoides de manera eficiente y segura.

Publicaciones académicas, como el Journal of Physical Therapy Science, señalan que respetar este tempo ayuda a regular la intensidad del ejercicio y disminuye el riesgo de lesiones. Así, las recomendaciones sobre la duración son válidas para personas de diferentes edades y niveles de condición física.

Un hombre en ropa deportiva realiza una flexión en el suelo de un gimnasio, con un reloj digital marcando las 10:30 PM y 00:45 de ejercicio en la pared de fondo.
La bajada lenta y la subida rápida en cada repetición optimizan el desarrollo de fuerza y masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la duración importa en el fortalecimiento muscular

El tiempo bajo tensión incide directamente en los resultados del entrenamiento. Mantener la bajada entre dos y tres segundos incrementa la participación del músculo, lo que repercute tanto en la ganancia de fuerza como en la hipertrofia.

El Dr. Edward Phillips, profesor adjunto de la Universidad de Harvard, explica que ajustar la velocidad, el ángulo del cuerpo y la posición de las manos en las flexiones permite modificar la intensidad y enfocar el trabajo en músculos específicos. Esta observación, recogida por Health Harvard Publishing, pone énfasis en que pequeños cambios en el tempo alteran el tipo de estímulo muscular.

Ilustración estilo sketch que muestra cuatro figuras masculinas con diferentes grupos musculares (espalda, abdomen, piernas, brazos) resaltados, en un gimnasio con pesas.
Variar la posición de las manos durante las flexiones permite enfocar el trabajo en distintos grupos musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia académica subraya que quienes controlan el tiempo de repetición, en particular durante la bajada, consiguen mejores resultados en fuerza y tamaño muscular. Además, adaptar el ritmo ayuda a prevenir hábitos incorrectos y lesiones derivadas de movimientos descontrolados.

Adaptaciones y variantes para personalizar el entrenamiento

Se pueden ajustar las flexiones para distintos niveles y objetivos. Los entrenadores afirman que una posición más cercana de las manos fortalece el pectoral, mientras que al separar las manos aumenta el trabajo sobre el tríceps. Un estudio desarrollado en el Journal of Physical Therapy Science resalta que cambiar la disposición de las manos modifica el esfuerzo: manos hacia adentro enfocan el trabajo en el pecho, y en posición externa en el tríceps.

Existen variantes como flexiones inclinadas o con apoyo de rodillas, recomendadas para personas con distintas capacidades físicas. Según Health Harvard Publishing, las flexiones inclinadas utilizan entre 36% y 45% del peso corporal, lo que alivia la carga sobre las muñecas y los hombros, favoreciendo a quienes se inician o desean reducir el impacto en las articulaciones.

Primer plano de la muñeca de un hombre con un reloj inteligente negro que muestra una aplicación de running con '5.00 km' en la pantalla, sobre un fondo borroso.
El control del tiempo bajo tensión es clave para progresar en fuerza y resistencia durante las flexiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personalizar el ángulo del cuerpo, la anchura de los brazos y el tempo permite adaptar el entrenamiento, facilitando la progresión sin importar el entorno.

Ajustar el número de repeticiones y series según la capacidad individual es esencial para evitar el sobreentrenamiento y mantener la motivación a largo plazo. Entrenadores coinciden en que, para quienes buscan progresar, aumentar gradualmente la cantidad de flexiones realizadas por serie, respetando siempre la técnica y el tempo recomendado, permite alcanzar objetivos como las 600 repeticiones acumuladas en una sesión.

Este enfoque estructurado, validado por especialistas, garantiza mejoras sostenidas en fuerza, resistencia y control muscular, adaptándose a las necesidades y metas de cada persona.

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