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Cantó un hit de Luis Miguel, contó su historia de amor y sorprendió a Joaquín Levinton: “No sé si tengo novia”

Matías Maser se presentó en Es mi sueño y se puso nervioso al revelar aspectos de su vida sentimental. La afectuosa reacción del líder de Turf

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Una historia de amor sin resolver en Es mi sueño (Video: El Trece)

El momento más recordado de la última emisión de Es mi sueño no estuvo marcado por una nota musical, sino por el desahogo de un participante. Matías Maser, vecino de Villa Lugano, eligió compartir en el programa la complejidad de su vida sentimental antes de cantar. “Es complicada la situación porque no sé si tengo novia”, confesó, abriendo la puerta a una historia cargada de dudas y sentimientos encontrados.

A la hora de explicar su realidad, Matías relató: “Estamos hace varios años, hubo una ruptura en el medio. Dejamos de convivir por cuestiones familiares, la relación se fue estropeando, pero nosotros nos amamos e intentamos estar juntos”. Así, de un tirón, el joven se sinceró ante cámaras, sin escudos y con la vulnerabilidad a flor de piel, antes de enfrentar el mayor reto de la noche: interpretar un clásico de Luis Miguel.

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Una historia de amor en Es mi sueño
La interpretación de Matías Maser de un clásico de Luis Miguel se convirtió en un emotivo momento musical en el certamen de canto Es mi sueño

El escenario se transformó en un espacio donde la música sirvió de catarsis. Matías eligió “Ahora te puedes marchar” y, tras una actuación sentida, no pudo contener el llanto. La emoción desbordó cualquier pretensión de control. El jurado, visiblemente conmovido, no dudó en reaccionar. Joaquín Levinton fue el primero en acercarse. Sin palabras, optó por el gesto: subió al escenario y lo abrazó, buscando consolarlo frente a las cámaras.

El programa de Guido Kaczka encontró así uno de sus momentos más genuinos, donde el espectáculo cedió el paso a la empatía. Entre lágrimas, el participante apenas pudo agradecer. El público asistió a una escena en la que la competencia artística quedó en segundo plano.

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En el segmento de devoluciones, Levinton le ofreció un consejo que resonó con la situación personal de Matías: “Está todo como la relación que tenés con tu novia. Todo está bien, pero es muy mental. Entonces tenés que empezar a sentir la música y dejar de pensar tanto”. La sugerencia del jurado fue, en realidad, una invitación a dejarse llevar también fuera del escenario, a soltar la carga de la mente para vivir el presente.

Jimena Barón sumó una observación desde otra perspectiva: “Está todo medio avión, dale un poco más de emoción”. La cantante y actriz buscó motivar a Matías a volcar aún más sentimiento en su interpretación, reflejando que la historia personal había tocado a todos los presentes.

Carlos Baute, por su parte, valoró la autenticidad. El integrante del jurado destacó que Matías no imitó la versión original y se animó a ofrecer su impronta. Abel Pintos, cerrando la ronda de opiniones, remarcó el compromiso del joven en el escenario: “Me convenció que corriste todas hasta el final”.

Una historia de amor en Es mi sueño
El desahogo sentimental y el compromiso escénico de Matías Maser en Es mi sueño reflejaron el valor de mostrarse auténtico en televisión nacional

La participación de Matías Maser en Es mi sueño trascendió por la forma en que la emoción se apoderó del estudio. El abrazo espontáneo de Levinton quedará como postal de una noche en la que el talento y la vulnerabilidad caminaron de la mano. El certamen de canto, en esta ocasión, se transformó en un espacio donde la competencia fue superada por la sinceridad y el acompañamiento humano.

Matías, al borde de las lágrimas, mostró que detrás de cada concursante hay historias que no siempre buscan el aplauso, sino la comprensión. El programa de El Trece se hizo eco de ese mensaje, permitiendo que la audiencia viera el costado más íntimo de quienes buscan cumplir un sueño, muchas veces marcado por batallas fuera de cámara.

El joven se convirtió así en protagonista de una de las escenas más recordadas del ciclo, demostrando que la música puede ser refugio y desahogo en medio de la tormenta sentimental. La televisión, por un instante, se volvió espejo de lo que muchos viven lejos de las luces del estudio.

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