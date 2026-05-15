Política

El PJ se dividió en el Senado por los pliegos judiciales en medio de las negociaciones de los gobernadores y el rechazo K

José Mayans votó en contra del pliego de Carlos Mahíquez, mientras que la otra senadora por Formosa, María Teresa Margarita González, lo hizo a favor

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José Mayans en el Senado
José Mayans en el Senado

La polarización de la política hace que los bloques en el Congreso de la Nación se manejen casi de manera uniforme. En especial los mayoritarios. La Libertad Avanza y el peronismo suelen tener posiciones unificadas a la hora de establecer discusión. Sin embargo, en las últimas horas se pudo observar una grieta en el Senado de la Nación.

La representación de las provincias y sus intereses hace que los legisladores tengan que dirimir entre las necesidades de sus gobernadores, en el caso que respondan a ellos, y la lealtad partidaria. Pero hay algunas discusiones en donde la primera se impone a la segunda casi sin debate. Una de ellas es la de los pliegos judiciales.

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El gobierno nacional está en un proceso de envío de pliegos judiciales para cubrir vacantes en la Justicia pero entre medio de la disputa de la familia judicial, se coló uno en particular: el padre del ministro de Justicia, Carlos Mahíques. El todavía funcionario consiguió ayer que se le renueve su mandato por 5 años más, hasta que cumpla los 80 años, como vocal de la Cámara de Casación Penal. Y no solo que obtuvo el visto bueno del oficialismo que fue el que lo impulsó, sino que también obtuvo el acompañamiento de parte del bloque del peronismo.

Senado - Comision de Acuerdos
Comisin de Acuerdos en la que se trat un nuevo nombramiento en el cargo de Cmara Federal de Casacin Penal de Carlos Mahiques, el 16 de Abril del 2026, en el Saln Illa del Senado de la Nacin, Buenos Aires, Argentina.- Fotos: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

Su pliego fue aprobado por 58 votos, 10 más de los que se necesitan para acceder a ser juez de la Corte Suprema de Justicia. Y no solo eso, sino para que continúe en un cargo en un juzgado que el kirchnerismo apunta como parte fundamental del “lawfare” contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

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“Las provincias negocian sus jueces, en especial para los juzgados federales N 1 porque son los juzgados electorales, entonces es imposible tener una postura unificada”, explicó un senador peronista a Infobae. “Los más kirchneristas, o cristinistas, son los que votaron en contra de Mahiques. Los más ‘peronistas’ de las provincias son los que votaron a favor. El bloque se dividió de esa manera. Se habló, sabíamos que íbamos a tener una votación así”, agregó.

Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina

Un ejemplo de esto es lo que sucedió con el presidente del bloque del peronismo. El formoseño José Mayans votó en contra del pliego, mientras que la otra senadora por Formosa, María Teresa Margarita González, votó a favor del pliego del padre del ministro de Justicia de la Nación.

“La decisión de cada uno mezcla intereses. Están los que sus gobernadores están negociando los pliegos para sus provincias y mandan a sus senadores a votar a favor. Están los que no responden a los gobernadores pero que tienen otras razones judiciales o políticas que votaron a favor. El resto votó en contra”, se indicó.

A la hora de ver los votos, por la continuidad de Carlos Mahíques votaron Adán Bahl (Entre Ríos), Daniel Bensusán (La Pampa), Margarita González (Formosa), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Carlos Linares (Chubut), Cándida López (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Elia Esther Del Carmen Moreno, José Neder y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jesús Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis) y Sergio Uñac (San Juan).

En contra votaron, además de Mayans, Jorge Capitanich (Chaco), Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), María Celeste Giménez Navarro (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), María Florencia López (La Rioja), Ana Marks y Martín Soria (Río Negro) y Mariano Recalde (CABA).

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