Crimen y Justicia

“Eso es lo que sos”: el duro mensaje de Gianinna Maradona a Leopoldo Luque luego de que mostrara la autopsia de Diego frente a ella

El escándalo ocurrió este jueves en la audiencia del juicio por la muerte del Diez. Ella se descompensó. El neurocirujano afirmó que fue sin querer y los jueces le creyeron

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Dos historias de Instagram: a la izquierda, foto de Diego Maradona abrazando a una mujer, a la derecha, texto negro con letras blancas de Gianinna Maradona
Gianinna Maradona publicó en sus historias de Instagram un emotivo recuerdo junto a su padre, Diego Maradona, y un duro mensaje de reproche dirigido a Leopoldo Luque

La décima audiencia del nuevo juicio por la muerte de Maradona terminó con un escándalo: sobre el final del día, el imputado Leopoldo Luque se sentó a declarar ante los jueces por sexta vez, puso un power point y mostró una foto de la autopsia de Diego para explicar algunas cuestiones médicas que se habían dicho en las últimas jornadas. No reparó en que en la sala estaba Gianinna, la hija del Diez, quien en estos cinco años desde el fallecimiento había logrado evitar -con éxito- ver las imágenes de su papá en la morgue.

“Hijo de puta, eso es lo que sos, hijo de puta. Sin empatía, sin corazón, sin escrúpulos. Hoy dejaste en evidencia que sos capaz de cualquier cosa”, escribió horas después en su cuenta de Instagram.

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Luego publicó una foto con Maradona y puso: “Un día menos para volver a encontrarnos. No voy a parar, con el alma en la mano, con el corazón destruído y la psiquis cagada a palos. No voy a parar hasta el final. Te lo prometo, te amo”.

Las fotos del análisis forense al cuerpo del ex DT nunca salieron a la luz. Solamente se exhibieron y reprodujeron en el marco del debate oral que se desarrolla en los tribunales de San Isidro. Cuando se muestran, hay órdenes explícitas de no sacar cámaras ni intentar divulgarlas en medios masivos. Solo los presentes en las audiencias las pueden ver.

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Imagen dividida mostrando a Gianinna Maradona con gafas de sol y chaqueta oscura a la izquierda, y a Leopoldo Luque con barba y gafas, bajo la lluvia, a la derecha
Gianinna Maradona y Leopoldo Luque

Si hay alguna víctima en la sala, ya sean las hijas del Diez, sus hermanas o sus exparejas, se les avisa que van a exponer material de la autopsia para que decidan si quieren quedarse o salir. En general salen o se tapan los ojos mientras ocurre. Pero les avisan con anticipación.

Lo que pasó este jueves fue que el neurocirujano Leopoldo Luque había preparado una presentación visual para explicarle a los jueces algunas cuestiones técnicas del análisis. Es algo que suele hacer: siempre tiene preparadas algunas dispositivas para apoyarse durante su declaración. No hubo nada fuera de lo normal. Sin embargo, apenas se prendió la pantalla, la primera foto que apareció fue una del cuerpo de Maradona en la morgue. Ni él -según afirmó- ni la mayoría de los presentes, había reparado en que Gianinna estaba en la sala.

Su reacción, y la de todo su entorno, fue inmediata. Empezaron a gritar “Leo, pará”, advirtiéndole a Luque que frenara la presentación y terminaron desenchufando la computadora. Ya era tarde porque Gianinna lo había visto.

Inmediatamente la hija del Diez se levantó de su silla y se retiró por una puerta trasera al grito de “hijo de puta”. Se descompensó, el abogado Fernando Burlando pidió un médico y la audiencia se suspendió. “Perdón, perdón, de verdad no me di cuenta”, se disculpó Luque.

Los jueces le creyeron al imputado que lo que hizo no fue apropósito. De hecho Luque había comenzado su declaración con un pedido de disculpas al tribunal por algunas advertencias que le habían hecho ese día a sus defensores, a quienes le llamaron la atención por hablar y reirse mientras hablaba un testigo.

No obstante, hicieron lugar al pedido de Fernando Burlando de frenar la audiencia y retomarla el próximo martes. Ese día, la jornada arrancará con la indagatoria de Luque y luego con la declaración del otro imputado Carlos Díaz.

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