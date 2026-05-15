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Alejandro Awada recordó el percance que sufrió en su debut en teatro: “Tuve quemaduras de tercer grado”

El actor visitó Infobae en Vivo y evocó sus inicios en la profesión. El meme de Los Simuladores, la tenebrosa mansión del clan Puccio y la preocupación por la actualidad del sector: “Este gobierno destrozó al INCAA”

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Alejandro Awada en Infobae en Vivo

Alejandro Awada visitó los estudios de Infobae en Vivo y habló de su presente y su recorrido en el oficio. Con La muerte de un viajante como documento de su actualidad en las tablas, el actor repasó su historia artística y describió un mundo que para él ya no existe. La ficción en televisión que no se ve más, el auge de las plataformas y los nuevos consumos y una producción cinematográfica que decayó por los recortes al INCAA.

Son más de 40 años arriba de un escenario, que es diferente cada vez pero en un sentido es siempre el mismo. Su debut fue en el viejo Parakultural, con América Hechicera, una obra en la que hacía de indio y debía golpear una fuente. En los ensayos no había fuego. En el estreno, sí. “Tuve quemaduras de tercer grado”, recordó entre risas sobre un cambio inesperado de vestuario. “Y al otro día, el indio salió con un vendaje”, recordó en charla con Infobae a las 9.

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Antes de ese debut hubo dos intentos en Ciencias Económicas y un paso por el negocio textil familiar, donde repartía mercadería y cobraba cheques. O intentaba cobrarlos. “Awada le vendía a los clientes a treinta, sesenta y noventa días, y a mí me hacían el verso y me daban cheques a sesenta, noventa y ciento veinte”, contó entre risas. Ante ese panorama, la familia lo dejó ir al teatro sin demasiada resistencia. “Se sacaron el plomo”, admitió. Y su vida dio un vuelco.

La pantalla que lo cambió todo

El salto a la visibilidad masiva llegó con Verdad Consecuencia, el primer unitario de Pol-ka, que salía por Canal Trece. “A partir de ese trabajo mi carrera profesional cambió. Hasta ese momento yo iba a buscar laburo y a partir de ese momento me empezaron a llamar”, dijo. La serie duró tres años y lo instaló en el imaginario del público.

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Alejandro Awada como Arquímedes Puccio en Historia de un clan
Alejandro Awada como Arquímedes Puccio en Historia de un clan

El actor hizo paradas estratégicas en algunos mojones de su catálogo. El agente Molero en Los Simuladores, un personaje con una risa particular que el director Damián Szifron había diseñado como homenaje a un amigo de su padre y terminó convertido en meme. O el Arquímedes Puccio de Historia de un clan, que lo puso durante ocho o nueve horas diarias dentro de una casa que el propio actor describió como “tenebrosa”. Con los años aprendió a desconectarse de esa carga negativa que al principio lo abrumaba. Y lo encontró terapéutico: “Me hace mejor persona hacer a los malos”, admitió.

El presente de la ficción en Argentina

Argentina tiene una tradición teatral de más de cien años y, según Awada, produce talento de forma permanente. Pero el ecosistema donde ese talento debería circular está roto. La televisión abierta no emite ficción. Ninguna miniserie, ninguna telenovela, ningún unitario. “Nada de nada”, resumió. Las plataformas ofrecen una vía, pero para el artista no alcanza. “Somos muchos y no alcanza para todos, por supuesto”.

Alejandro Awada
(Maximiliano Luna)

Si bien Awada reconoció que la crisis en la televisión es anterior al gobierno de Javier Milei, no dudó en adjudicarle al actual mandatario la responsabilidad en la actualidad del cine: “Antes filmaba una o dos películas por año y hace tres que no filmo. Al INCAA lo asesinaron”, dijo sobre el Instituto Nacional de Cinematografía Argentina. “Lo destrozaron. Prácticamente no se filma en Argentina desde que asumió este gobierno”, sentenció.

La nostalgia por la ficción televisiva también asomó. “La telenovela era tremenda”, dijo. La emisión diaria tenía un poder de penetración que ningún otro formato iguala: “Caminás por la calle y todos te saludan”. Esa presencia cotidiana en la vida de las personas, aclaró, es algo que las plataformas no replican. Y repercute en el trabajo. “La peleo, como el 90% de los actores argentinos”, admitió.

Alejandro Awada, con sudadera negra y bufanda, abraza a Juliana Awada, quien luce una chaqueta marrón y jeans rotos, frente a un cartel de teatro
Alejandro y Juliana Awada, sonrientes y abrazados, asistieron al estreno de la obra teatral "La Muerte de un Viajante".

En ese contexto, Alejandro Awada volvió al teatro independiente después de treinta años. Lo hace con La muerte de un viajante, de Arthur Miller, estrenada en 1949 y, según él, de “vigencia tremenda”: una crítica furiosa al sueño americano que despliega el colapso familiar, social y existencial de Willy Loman, el viajante del título.

“Es una de las grandes obras del teatro contemporáneo”, afirmó. Comparte escenario con Ingrid Pelicori, a quien definió como una de las mejores actrices del país, bajo la dirección de Daniel Marcove en el teatro El Tinglado, Mario Bravo 948.

Para Awada, ese espacio es “teatro, teatro. En el más puro y bello sentido de la palabra”. Con texto, con poder narrativo, con un público que, dijo, “se conmueve mucho”. Su familia fue a verlo: su madre, de 90 años, sus hermanos. Estaba nervioso. Les gustó mucho.

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