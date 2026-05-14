Salud

Qué pasa si ceno tarde todos los días: el impacto en la salud

Investigaciones demuestran que modificar el horario influye directamente en el descanso, la regulación hormonal, el metabolismo y el bienestar general

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Un hombre con suéter azul come pasta en una cocina moderna y poco iluminada. Un reloj digital en el mostrador marca las 23:45.
La costumbre de cenar tarde contrasta con los horarios recomendados internacionalmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cenar tarde tiene un impacto directo sobre la salud, un efecto que suele pasar inadvertido. Especialistas en nutrición y cronobiología advierten que el horario de la última comida no es solo una cuestión cultural, sino un factor determinante en el equilibrio metabólico y emocional. Diversos estudios internacionales y fuentes expertas coinciden: el cuerpo responde a la biología, no a las tradiciones.

Cenar tarde altera la eficiencia metabólica, dificulta el descanso nocturno y favorece riesgos que van desde la resistencia a la insulina hasta trastornos emocionales, según coinciden los especialistas y revisiones científicas publicadas por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH). Estos efectos no dependen solo de la cantidad o calidad de la comida, sino fundamentalmente del momento en que se ingiere.

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La costumbre argentina o española de cenar pasadas las 21:00 contrasta con los horarios de países como Alemania o Suecia, donde la cena suele tener lugar entre las 17:00 y las 18:30. Esta diferencia cultural tiene consecuencias fisiológicas: “El cuerpo no entiende de tradiciones, sino de señales biológicas”, explicó al diario AS la experta en nutrición Mariana Arostegui, autora de "Desincronizados. Resetea tu metabolismo y reconecta con tu ‘yo’ ancestral". Según la nutricionista, cenar tarde interfiere con la producción de melatonina y bloquea el descanso profundo, lo que provoca cansancio acumulado, peor tolerancia a la glucosa y mayor apetito al día siguiente.

Cómo afecta cenar tarde a la digestión, el metabolismo y la calidad del sueño

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cenar tarde interfiere con la producción de melatonina y dificulta el descanso profundo, según especialistas en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cenar a última hora expone al organismo a una menor sensibilidad a la insulina, lo que dificulta el control de la glucosa y favorece la acumulación de grasa. “Durante la noche, el cuerpo gestiona la glucosa de forma diferente. Si comemos tarde, se prolongan los picos de azúcar y aumenta la tendencia a almacenar grasa”, detalló Arostegui.

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Investigaciones de la Universidad de Harvard y el Brigham and Women’s Hospital, publicadas en la revista Cell Metabolism, demostraron que quienes cenan tarde presentan mayor sensación de hambre, queman calorías más lentamente y acumulan más grasa, independientemente de la ingesta calórica total.

El cuerpo humano sigue ritmos circadianos —un sistema biológico que regula el sueño, la temperatura y la liberación hormonal— que influyen en la eficiencia metabólica según la hora de la comida. Diana Díaz Rizzolo, especialista de la Universitat Oberta de Catalunya, explicó que la secreción de insulina y la sensibilidad celular a esta hormona disminuyen por la noche, complicando la tolerancia a la glucosa. Dormir bien se vuelve más difícil si la digestión está activa: la liberación de melatonina puede verse alterada, lo que reduce la calidad del descanso y favorece despertares nocturnos.

Riesgos metabólicos y emocionales de cenar tarde

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El cuerpo humano regula la tolerancia a la glucosa según los ritmos circadianos, que se alteran significativamente cuando se cena cerca de la hora de dormir (Imagen ilustrativa infobae)

Más allá del metabolismo, cenar tarde impacta en la salud emocional. Una revisión del NIH advirtió que comer a altas horas de la noche desajusta el reloj circadiano, afecta la función de neurotransmisores y eleva los niveles de cortisol nocturno. Estos cambios se traducen en mayor inflamación sistémica e inestabilidad emocional, aumentando el riesgo de trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión.

Sincronizar la alimentación con el ritmo circadiano mejora la calidad del sueño, el equilibrio de neurotransmisores y la resiliencia al estrés. El estudio del NIH señala: “Comer tarde por la noche retrasa la liberación de melatonina, altera los ritmos de serotonina y dopamina, e incrementa la inflamación sistémica, lo que contribuye a la inestabilidad emocional”. La alimentación a horas tempranas se muestra prometedora para mitigar estos efectos negativos.

A qué hora recomiendan cenar los especialistas

Primer plano de una persona sentada a una mesa comiendo salmón a la parrilla y una ensalada de quinua con cuchillo y tenedor, con un vaso de agua con limón.
La crononutrición sugiere que el horario de las comidas es tan importante para la salud como la calidad de los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías internacionales sugieren adelantar la cena entre las 18:00 y las 20:00 para alinear la alimentación con el reloj biológico y facilitar la digestión y el descanso. “Muchas personas notan que duermen mejor, se levantan con más energía y tienen menos ansiedad por la comida cuando adelantan la cena”, afirmó Arostegui.

Para personas con reflujo ácido, los especialistas recomiendan evitar comer al menos tres horas antes de acostarse, pues hacerlo poco después de cenar puede provocar molestias gástricas e irritación esofágica, según la dietista Jill Chodak del Centro Médico de la Universidad de Rochester.

En casos de diabetes, la planificación de comidas es clave para evitar picos y caídas de azúcar durante la noche, lo que puede alterar el sueño y el apetito al día siguiente. Los dentistas, por su parte, aconsejan evitar infusiones ricas en carbohidratos antes de dormir para prevenir la aparición de caries, recomendando siempre el cepillado nocturno.

El papel de la alimentación y el contexto personal

ejercicio
El impacto de cenar tarde no es igual para todos; factores como la actividad física y la dieta diaria pueden modificar sus efectos (Freepik)

El impacto de la cena tardía no es idéntico para todos. La respuesta del organismo depende de factores como la actividad física, la composición de la dieta y la regularidad de los horarios alimentarios. “El horario de la última comida no determina exclusivamente la salud metabólica ni la calidad del descanso. La interacción entre dieta, ejercicio y ritmo de vida define el verdadero impacto en el bienestar a largo plazo”, subrayó Díaz Rizzolo.

Ante dudas o síntomas persistentes, los especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud para adaptar las estrategias alimentarias al perfil metabólico y al cronotipo individual. La crononutrición, disciplina que estudia cómo el momento de la ingesta afecta el metabolismo y las hormonas, abre nuevas vías para prevenir riesgos y mejorar la calidad de vida a través de cambios tan sencillos como adelantar la hora de la cena.

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