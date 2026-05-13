5 estrategias avaladas por expertos para volver a dormir tras despertarse a mitad de la noche

El 35% de los adultos experimenta despertares nocturnos frecuentes por factores biológicos y ambientales, según estudios sobre sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertarse en medio de la noche es una situación común que afecta a personas de todas las edades. Según Medical News Today, más del 35% de los adultos experimentan despertares nocturnos al menos tres veces por semana, con causas vinculadas tanto a factores biológicos como ambientales. Entre los motivos más habituales se encuentran la necesidad de ir al baño, cambios en la temperatura corporal, exposición a ruidos o luz, alteraciones hormonales y dolores crónicos. Además, el envejecimiento incrementa la probabilidad de interrupciones del sueño debido a modificaciones en los ritmos circadianos y en la estructura del sueño.

La literatura científica reciente también subraya el impacto de los trastornos del sueño, como el insomnio y la apnea obstructiva crónica, en la fragmentación del descanso nocturno. La Cleveland Clinic revela que en casos de apnea las pausas respiratorias pueden provocar microdespertares que suelen pasar inadvertidos para la persona afectada. Además, condiciones como el estrés, la ansiedad y la depresión dificultan mantener el sueño durante toda la noche. Factores como el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, el consumo de cafeína o alcohol y ciertos medicamentos también pueden alterar la continuidad del sueño. La interacción de estos elementos explicaría por qué los despertares nocturnos son una queja tan frecuente y compleja de abordar.

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Cuáles son las consecuencias de despertarse a mitad de la noche

Despertarse repetidamente en la mitad de la noche puede afectar la calidad global del sueño y, con ello, la salud física y mental. Según una investigación publicada en PMC, la fragmentación del sueño se asocia con una mayor probabilidad de alteraciones del ánimo, como ansiedad y depresión. La hipótesis conocida como “Mind after Midnight” sugiere que el cerebro, al estar activo durante la noche, muestra una menor capacidad para regular emociones y tomar decisiones adecuadas, lo que incrementa el riesgo de conductas impulsivas y desregulación emocional.

Otra revisión reciente destaca que la interrupción constante del sueño puede tener efectos sobre el sistema cardiovascular. Un informe de la American Heart Association indica que los despertares nocturnos frecuentes elevan la presión arterial y favorecen la inflamación crónica, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas a largo plazo. Además, los expertos señalan que la fragmentación del sueño puede afectar el metabolismo de la glucosa, aumentando la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

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La fragmentación del sueño aumenta el riesgo de ansiedad, depresión y desregulación emocional por la alteración de los ritmos circadianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la evidencia científica muestra que la falta de sueño continuo debilita el sistema inmunológico. Expertos aseguran que las personas que experimentan interrupciones frecuentes durante la noche presentan una menor respuesta inmunitaria y mayor vulnerabilidad ante infecciones virales y bacterianas. Estos hallazgos refuerzan la importancia de mantener un sueño ininterrumpido para preservar la salud integral.

Cómo conciliar el sueño al despertarse en la noche

Despertarse en mitad de la noche puede generar ansiedad y dificultar el regreso al sueño profundo. Expertos dieron a conocer cuáles son las cinco mejores maneras de volver a descansar luego de despertarse en la madrugada.

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1. Evitar mirar el reloj y dispositivos electrónicos

Se trata de un hábito frecuente, pero puede ser contraproducente. En palabras de Luis F. Buenaver, del Johns Hopkins Medicine, “contar los minutos de sueño perdidos aumenta el estrés y la ansiedad, lo que podría retrasar que vuelvas a conciliar el sueño”. Además, la exposición a la luz azul y verde de relojes, teléfonos, tablets o computadoras inhibe la producción de melatonina, la hormona reguladora para dormir, y estimula la vigilia, complicando aún más el proceso de volver a dormirse.

Los expertos aconsejan girar el despertador hacia la pared y dejar el teléfono fuera de la habitación para evitar la tentación de consultarlo. Esta medida previene tanto la ansiedad por el paso del tiempo como la alteración del ritmo circadiano provocada por la luz de las pantallas.

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La recomendación de restringir el uso de pantallas y relojes se fundamenta en la necesidad de mantener el cuerpo en condiciones óptimas para el sueño. Evitar estos estímulos resulta fundamental para recuperar el descanso nocturno de manera natural y sin interferencias externas.

Evitar mirar el reloj o dispositivos electrónicos durante la noche previene el estrés y facilita la conciliación del sueño, según expertos en insomnio (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Levantarse de la cama si no se logra dormir

Permanecer en la cama dando vueltas puede reforzar la asociación entre el dormitorio y la vigilia, dificultando aún más volver a dormirse. Tanto Johns Hopkins Medicine como Lynelle Schneeberg, psicóloga del sueño consultada por Time Magazine, coinciden que al permanecer entre 15 y 20 minutos despierto, es preferible levantarse e ir a otra habitación para realizar una actividad relajante.

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Los especialistas recomiendan elegir tareas que no sean estimulantes, como leer un libro con luz tenue, armar un rompecabezas o escuchar un audiolibro. Es fundamental evitar actividades que impliquen pantallas, trabajo o cualquier cosa que genere estrés. Luis F. Buenaver señala: “El cerebro y cuerpo asociarán la cama con la vigilia en lugar del sueño”, lo que dificulta el descanso en noches futuras. También sugieren regresar a la cama solo cuando aparezca la sensación de sueño.

De este modo, se busca romper el ciclo de ansiedad y frustración que puede surgir al intentar forzar el sueño. Alejarse del dormitorio tras un periodo de insomnio ayuda a que el cerebro vuelva a vincular ese espacio con el acto de dormir, favoreciendo patrones de descanso más saludables a largo plazo.

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3. Cuidar el entorno y las condiciones del dormitorio

La calidad del ambiente tiene un impacto directo en la facilidad para volver a conciliar el sueño. Los expertos enfatizan la importancia de eliminar factores ambientales que puedan interrumpir el descanso nocturno.

El ruido exterior, la temperatura inadecuada y la entrada de luz pueden provocar despertares o dificultar el retorno al sueño. La recomendación más extendida es mantener la habitación fresca (alrededor de 18 °C), oscura y silenciosa. Para ello, se pueden utilizar cortinas opacas, bajar el termostato o emplear tapones para los oídos. También resulta útil asegurarse de que la ropa de cama sea cómoda y adecuada para no sentir ni calor ni frío excesivo. Un entorno bien adaptado favorece el sueño ininterrumpido y mejora la calidad del descanso, facilitando que el cuerpo retome su ciclo natural tras un despertar nocturno.

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4. Realizar ejercicios de relajación o respiración

Levantarme de la cama y realizar actividades relajantes, como leer con luz tenue, ayuda a recobrar el sueño tras un despertar nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultan especialmente útiles para quienes se despiertan en mitad de la noche y les cuesta volver a dormir. El instituto de medicina estadounidense enfatiza en la eficacia de prácticas como la relajación muscular progresiva y los ejercicios de respiración.

La relajación muscular progresiva consiste en recorrer diferentes grupos musculares, tensionando cada uno durante unos segundos y soltando después la tensión. Esta técnica ayuda a reducir el nivel de activación física y mental, promoviendo la sensación de calma necesaria para dormir. Es importante evitar los músculos que presenten dolor y realizar el ejercicio de forma aislada, grupo por grupo, acompañando el proceso con respiraciones lentas y profundas.

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Entre los ejercicios de respiración, destaca el método 4-7-8, que consiste en inhalar durante cuatro segundos, mantener la respiración durante siete y exhalar en ocho segundos. Este tipo de respiración controlada puede disminuir la ansiedad y facilitar la transición al sueño. Además, prácticas como la meditación y la atención plena ayudan a centrar la mente y a desconectar de las preocupaciones que suelen asaltar durante los despertares nocturnos.

5. Limitar el consumo de cafeína y alcohol

Tomar café o productos parecidos en horas cercanas a la noche puede dificultar tanto el inicio del sueño como el regreso al descanso tras un despertar nocturno. La cafeína actúa como estimulante y puede permanecer en el organismo durante varias horas. Por ello, expertos de la Sleep Foundation de Estados Unidos aconsejan evitar estas bebidas al menos seis horas antes de acostarse para favorecer un descanso más continuo.

La alimentación también desempeña un papel clave. Cenar de forma abundante, especialmente si la comida es rica en grasas, picante o demasiado ácida, incrementa la probabilidad de interrupciones del sueño debido a la digestión pesada o molestias gástricas. Se recomienda optar por cenas ligeras y realizarlas al menos dos a tres horas antes de ir a la cama, según MedlinePlus en sus pautas para mejorar el sueño.

Asimismo, evitar el alcohol por la noche resulta crucial, ya que, aunque inicialmente induce somnolencia, reduce la calidad del sueño y puede ocasionar despertares frecuentes. Controlar estos hábitos permite minimizar las interrupciones y facilitar que el cuerpo retome el sueño de manera natural.