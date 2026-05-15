República Dominicana

“El 85% de lo que consumimos es producción nacional”, afirma Abinader en acto por el Día del Agricultor en RD

Durante la conmemoración del Día del Agricultor, el presidente Luis Abinader afirmó que la autosuficiencia alimentaria es un motivo de orgullo para el país, ya que la gran mayoría de los productos consumidos son generados en territorio nacional

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El presidente Luis Abinader durante su discurso en la conmemoración del Día del Agricultor 2026, acompañado por autoridades nacionales y representantes del sector agropecuario (Cortesía).
El presidente Luis Abinader durante su discurso en la conmemoración del Día del Agricultor 2026, acompañado por autoridades nacionales y representantes del sector agropecuario (Cortesía).

El Día del Agricultor en República Dominicana se celebró este viernes 15 de mayo, en La Vega con una ceremonia que reunió a figuras centrales del sector agropecuario y del gobierno. El evento tuvo como ejes la modernización del campo, el reconocimiento al trabajo de las mujeres productoras y la reafirmación del compromiso estatal con la soberanía alimentaria.

En el acto, el presidente Luis Abinader y el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, pronunciaron discursos enfocados en los retos y avances del sector, además de encabezar la entrega de distinciones a quince agricultoras de diferentes provincias.

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“El 85% de los alimentos que nosotros consumimos son producidos en el país, y eso es motivo de gran orgullo”, subrayó Abinader durante su intervención, en la que evitó centrarse en cifras de gestión gubernamental y optó por destacar la labor diaria de los productores. El mandatario remarcó ante los asistentes que, pese a las limitaciones geográficas y económicas, la República Dominicana ha logrado consolidar un modelo productivo que abastece el mercado interno y posiciona al país como referente regional.

De acuerdo con lo consignado en la ceremonia, el presidente relató que autoridades de otros países han solicitado asesoría dominicana para replicar prácticas agrícolas eficientes.

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“Cuando estuve en Guyana, el presidente Irfan Ali me pidió asesoría en todos los órdenes. Ya están sembrando cacao dominicano allá y nos pidieron expertos para instalar cultivos de mango”, relató Abinader, en alusión al posicionamiento de la experiencia local en el Caribe.

Durante la conmemoración del Día del Agricultor, el presidente Luis Abinader afirmó que la autosuficiencia alimentaria es un motivo de orgullo para el país, ya que la gran mayoría de los productos consumidos son generados en territorio nacional.

El mandatario también hizo referencia a los desafíos recientes, como la pandemia de COVID-19 y el impacto de la guerra en Ucrania sobre los costos de producción. En ese contexto, anunció la continuidad de los subsidios estatales a los fertilizantes hasta que los precios internacionales se estabilicen, una política que, según explicó, ha evitado la salida del mercado de miles de pequeños productores.

Agricultura dominicana: transformación tecnológica y compromiso estatal

Por su parte, el ministro Francisco Oliverio Espaillat describió la agricultura como una actividad que trasciende lo económico para convertirse en un factor de identidad, estabilidad y futuro nacional.

“Cada cosecha que llega a la mesa de una familia dominicana lleva detrás una historia de sacrificio, disciplina y esperanza”, manifestó el funcionario. Además, señaló que la República Dominicana avanza hacia la meta de “hambre cero”, con la reducción de la subalimentación como uno de los retos centrales de la política agropecuaria.

Espaillat remarcó que el campo dominicano vive una transformación tecnológica sin precedentes, impulsada por el Estado, pero sin desplazar al productor tradicional. De igual manera, el ministro resaltó que en 2025 el sector agropecuario creció por encima del promedio nacional del Producto Interno Bruto y que las exportaciones aumentaron en más de un 10 %, pese a la incertidumbre internacional.

Dron volando sobre campos de cultivos verdes. Varias personas trabajan cerca de una construcción con paneles solares y una camioneta blanca.
La agricultura dominicana experimenta una transformación tecnológica con el uso de drones y paneles solares, evidenciando el compromiso estatal en el desarrollo sostenible y la eficiencia de sus cultivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia incluyó la entrega de reconocimientos a 15 agricultoras provenientes de distintos puntos del país, seleccionadas por su trayectoria, innovación y liderazgo en sectores que abarcan desde la ganadería hasta la producción de arroz, cacao, tabaco, café y acuicultura. Entre las homenajeadas estuvieron:

  • Minerva Ten (productora de leche, Monte Plata)
  • Aquilina González Ortiz (cacao, Hato Mayor)
  • Juana del Carmen Fernández (arroz, Mao Valverde)
  • Silvia Zarante (huevos, Moca)
  • Magalis Ubiere Mejía (acuicultura, Bayaguana)
  • Melissa Polanco (tabaco, Las Matas de Santa Cruz)
  • Adalgisa Vázquez Hilario (coco, Nagua)
  • Sugeris Ogando (aguacate y limón, San Juan de la Maguana).
Una de las productoras galardonadas recibe su distinción de manos del presidente Abinader, en presencia de autoridades y representantes del sector agropecuario (Cortesía).
Una de las productoras galardonadas recibe su distinción de manos del presidente Abinader, en presencia de autoridades y representantes del sector agropecuario (Cortesía).

En sus palabras, Abinader también se refirió a la creciente participación de las mujeres y de las nuevas generaciones en el campo, señalando que ese relevo generacional fortalece la productividad y la sostenibilidad del sector. “Cada vez hay más mujeres y jóvenes de segundas y terceras generaciones trabajando en la agricultura”, sostuvo el presidente.

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