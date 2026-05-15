Salud

Cómo influye la exposición solar en el cabello y qué recomiendan los expertos para mantenerlo saludable

Cambios simples en la rutina diaria pueden marcar la diferencia en la fortaleza y la vitalidad capilar frente a la exposición diaria a los rayos UV

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Una pintura de una mujer con cabello rubio y una camisa floral, mirando a la derecha. Detrás, una carretera, árboles y un sol brillante en el cielo azul
La exposición solar intensa puede causar resequedad, fragilidad y pérdida de color en el cabello, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a los rayos ultravioleta puede afectar el cabello de manera tan intensa como a la piel, generando resequedad, fragilidad, quiebre y pérdida de color. Según la Cleveland Clinic, estos daños pueden prevenirse integrando medidas específicas de protección capilar a la rutina diaria.

La radiación solar altera la estructura del cabello al deshidratarlo, debilitar la cutícula y propiciar puntas abiertas, textura áspera y encrespamiento. Estas consecuencias se agravan cuando la exposición es prolongada, especialmente en cabellos teñidos, decolorados o sometidos a procesos químicos.

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Diversos factores aumentan la vulnerabilidad del cabello ante el sol. El uso frecuente de herramientas térmicas, los lavados excesivos y la aplicación de productos agresivos debilitan la fibra capilar y reducen su vitalidad, según advierte la Cleveland Clinic. La exposición solar puede acelerar la pérdida o el cambio de color, y en los casos de cabellos tratados químicamente, estos efectos resultan aún más notorios.

Un segmento de la población es particularmente susceptible al daño solar en el cabello. El cabello fino, claro o muy rizado presenta menor grosor y concentración de melanina, lo que lo vuelve más propenso al deterioro por radiación ultravioleta. De acuerdo con la dermatóloga Wilma Bergfeld, de la Cleveland Clinic, el cabello dañado “tiene un aspecto seco, es difícil de manejar y no mantiene el peinado”.

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Estos signos incluyen opacidad, pérdida de definición en la textura y dificultad para peinarse. En cambio, el cabello grueso y oscuro, gracias a su mayor densidad y contenido de grasa natural, cuenta con una protección adicional frente a la radiación. Las personas con estas características deben prestar especial atención a la protección capilar, ya que los signos de daño pueden aparecer rápidamente tras la exposición al sol. El deterioro se manifiesta en la pérdida del color, mayor fragilidad y dificultades para mantener peinados definidos.

Estrategias para proteger el cabello de los rayos ultravioleta

Cleveland Clinic recomienda adoptar una serie de medidas para preservar la salud capilar durante todo el año. Cubrir la cabeza con sombreros de ala ancha, bufandas o paraguas crea una barrera física contra el sol. Es fundamental aplicar protector solar capilar antes de salir y renovar su uso cada dos horas cuando la exposición es prolongada; estos productos deben contar con un factor de protección solar de al menos 30. La utilización de prendas con protección ultravioleta (UPF) refuerza la defensa ante la radiación.

Una mujer con camiseta azul oscuro se aplica un spray protector térmico en su largo cabello oscuro, mientras lo peina frente a un espejo en un baño.
La hidratación del cabello se potencia con aceites naturales como coco, palta o almendras, recomendados para conservar la humedad y el brillo frente al calor y al sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento de la hidratación es esencial: el uso de acondicionadores suaves y aceites naturales como coco, palta o almendras ayuda a conservar la humedad y a proteger la fibra capilar frente al calor y la radiación. Simplificar la rutina de cuidado es clave para reducir el daño: limitar el uso de planchas y secadores, evitar lavados excesivos, restringir productos decolorantes y preferir peinados menos agresivos disminuye el riesgo de resequedad y fragilidad.

Consultar a un dermatólogo aporta orientación personalizada sobre suplementos nutricionales o productos formulados para reforzar el cabello ante la exposición solar, en especial en personas con antecedentes de daño o con cabellos tratados químicamente.

Daños adicionales en verano: cloro y condiciones ambientales

Durante el verano, el agua clorada de las piscinas representa un riesgo significativo para la fibra capilar. El cloro debilita la cutícula, favoreciendo la pérdida de humedad y potenciando los efectos nocivos de la radiación y el calor. Para mitigar estos daños, la Cleveland Clinic aconseja usar gorros de natación y enjuagar el cabello inmediatamente con agua corriente tras cada baño en la pileta, con el objetivo de eliminar los residuos químicos.

Mujer en albornoz blanco cepilla su cabello oscuro y mojado frente a un espejo de baño empañado. Una cédula de residencia colombiana se ve en el lavamanos.
Los expertos de la Cleveland Clinic destacan la importancia de enjuagar el pelo tras cada baño en la piscina para eliminar residuos químicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es recomendable minimizar la exposición directa al sol durante las horas de máxima radiación —entre las 10:00 y las 16:00— y aplicar protector solar en el cuero cabelludo para prevenir tanto problemas estéticos como afecciones dermatológicas, incluyendo quemaduras en la piel bajo el cabello.

El uso de productos que aporten filtros UV y la protección física mediante accesorios resulta fundamental para quienes pasan tiempo al aire libre.

El cuidado capilar frente al entorno y el estilo de vida

El ambiente urbano, la contaminación, el viento y la sal del agua de mar también inciden en la salud del cabello. La Cleveland Clinic subraya la importancia de adaptar la rutina capilar según el entorno: en zonas de alta contaminación o durante actividades al aire libre, reforzar la protección y la hidratación es esencial para evitar el daño acumulativo.

El uso de productos antioxidantes, mascarillas hidratantes semanales y la elección de peinados protectores contribuyen a mantener la fortaleza y el brillo capilar.

Técnica de color woodlights, cabello iluminado, mechas suaves, look natural, tendencia de color de cabello, estilo femenino sofisticado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Proteger el cabello de la radiación solar es tan necesario como cuidar la piel, según recomendaciones de la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado del cabello debe recibir la misma atención que la protección de la piel, especialmente en días soleados o durante actividades al aire libre. Integrar la defensa ante la radiación solar en cada salida es fundamental para conservar la salud, estructura y apariencia del cabello a largo plazo.

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