¿Por la mañana o la noche? Cuándo comer nueces para multiplicar sus beneficios

Identificar el mejor momento para consumir nueces permite aprovechar sus beneficios para la energía, la digestión y el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar los mejores momentos para consumir nueces puede marcar la diferencia en la obtención de múltiples beneficios para la energía, la digestión y el descanso nocturno. Este fruto seco, valorado tanto en la medicina nutricional como en la investigación clínica, se distingue por su composición rica en grasas insaturadas, proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales esenciales.

Elegir el momento adecuado para incorporarlas en la dieta no solo optimiza su aporte energético, sino que también puede influir en funciones clave del organismo, como el rendimiento físico, los procesos digestivos y la calidad del sueño, según ha documentado la Clínica Mayo.

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Diversos estudios señalan que los efectos de las nueces varían de acuerdo con las necesidades diarias y los hábitos de cada persona, lo que subraya la importancia de su consumo estratégico dentro de un plan de alimentación saludable.

Consumir nueces antes, durante o después de la actividad física proporciona energía y favorece la recuperación muscular, mientras que incluirlas en la cena puede mejorar la calidad del sueño, de acuerdo con investigaciones recientes. Además, la ingesta regular de nueces contribuye a la digestión, ayuda a controlar los niveles de colesterol LDL y promueve la salud cardiovascular, según la Fundación Española de la Nutrición.

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Incluir nueces antes, durante o después del ejercicio físico optimiza la recuperación muscular y favorece una energía sostenida para deportistas y personas activas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces destacan por su elevado contenido energético y su perfil nutricional diverso. Una porción de 28 gramos aporta aproximadamente 200 calorías, junto con 4,4 gramos de proteínas y 21 gramos de grasas insaturadas. Este equilibrio convierte a las nueces en una alternativa relevante para quienes buscan mejorar su alimentación diaria y cubrir requerimientos nutricionales específicos en distintas etapas de la vida.

Consumir nueces antes o después de actividades físicas, como entrenamiento en gimnasio o senderismo, ofrece ventajas claras: sus proteínas apoyan la recuperación muscular y el desarrollo de la masa magra, mientras que las grasas saludables brindan energía constante a lo largo del esfuerzo. Durante ejercicios prolongados, estas grasas facilitan la regulación de la temperatura corporal y la protección de órganos internos, lo que resulta especialmente valioso para quienes llevan un estilo de vida activo o realizan rutinas de alta exigencia.

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Incorporar nueces en la cena también puede influir positivamente en el descanso nocturno. Este fruto seco contiene melatonina y triptófano, compuestos asociados a la regulación del ciclo del sueño. Un estudio publicado en la revista médica Nutrients demostró que consumir 40 gramos diarios de nueces junto con la cena durante ocho semanas permitió a los participantes experimentar un sueño más reparador y una reducción de la somnolencia diurna, en comparación con quienes no incluyeron nueces en su alimentación nocturna.

Una ingesta regular de nueces promueve la salud cardiovascular, contribuyendo a disminuir los niveles de colesterol LDL según la Fundación Española de la Nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores atribuyen estos resultados a la presencia de melatonina y triptófano en las nueces, y la Clínica Mayo respalda su incorporación en la dieta para mejorar la calidad del sueño y la salud cardiovascular.

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Otros beneficios de las nueces para la salud

El consumo regular de nueces favorece el equilibrio y la diversidad de la flora intestinal. Según datos del portal de estadísticas alemán Statista, ingerir 43 gramos diarios de nueces incrementa la presencia de bacterias intestinales beneficiosas, lo que repercute favorablemente en el metabolismo, la función inmunológica y el desempeño cognitivo.

En adultos mayores, la ingesta diaria equivalente a media taza de nueces se ha vinculado con una disminución significativa en los niveles de colesterol LDL (colesterol malo). Además, múltiples estudios avalados por la American Heart Association indican que una dieta rica en nueces contribuye a la protección cardiovascular, reduciendo el riesgo de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.

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El impacto positivo de las nueces también se evidencia en la salud mental. Un estudio realizado entre estudiantes universitarios reveló que quienes consumían 56 gramos diarios presentaban menores niveles de depresión y estrés, así como una mejora en el estado de ánimo general. Este efecto se atribuye, en parte, a la presencia de ácidos grasos omega-3, conocidos por su influencia sobre la función cerebral y el bienestar emocional.

Estudios científicos vinculan el consumo regular de nueces con mejoras en el estado de ánimo, reducción de estrés, y potenciales efectos sobre la longevidad y el envejecimiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, investigaciones recientes exploran la relación entre el consumo habitual de nueces, la longevidad y el envejecimiento saludable. Algunos resultados sugieren beneficios en la fuerza muscular, el equilibrio, la función cognitiva y la calidad del sueño entre quienes las consumen de manera regular, aunque los expertos destacan la necesidad de continuar con estudios de mayor alcance para consolidar estos hallazgos.

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Nueces, actividad física y envejecimiento saludable

La combinación del consumo sostenido de nueces con la actividad física regular en adultos mayores activos ha demostrado generar mejoras en la fuerza muscular, el rendimiento cognitivo y la calidad del descanso nocturno.

Estos hallazgos, respaldados por publicaciones en la revista médica Nutrients y por la Clínica Mayo, refuerzan el potencial de las nueces como parte fundamental de un estilo de vida saludable orientado a la prevención de enfermedades crónicas y el bienestar integral.

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Incluir este fruto seco en la dieta diaria, en cantidades recomendadas y en momentos estratégicos, puede contribuir tanto a la salud física como mental a lo largo de toda la vida.