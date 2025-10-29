Salud

Cómo transformar la alimentación diaria en una dieta mediterránea, reconocida para controlar el peso y vivir más

Este plan, tradicional en países como Italia y España, se asocia con una mayor longevidad y menores tasas de obesidad

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Adaptar platos cotidianos al estilo
Adaptar platos cotidianos al estilo mediterráneo es posible sin elevar el presupuesto ni complicar la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar una alimentación saludable inspirada en la dieta mediterránea no requiere transformaciones radicales ni un presupuesto elevado. Según expertos en nutrición, pequeños ajustes cotidianos y asequibles pueden acercar a cualquier persona a este reconocido patrón alimenticio, famoso por sus beneficios para la salud y la prevención de enfermedades crónicas.

La dieta mediterránea, tradicional en países como Italia y España, se asocia con una mayor longevidad y menores tasas de obesidad. Su base incluye abundantes granos integrales ricos en fibra, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y el uso habitual de aceite de oliva.

Además, promueve el consumo moderado de proteínas magras como pescado, mariscos, aves, huevos y ciertos lácteos, mientras que recomienda limitar las grasas saturadas, carnes rojas, frituras, ultraprocesados y azúcares simples. Este enfoque flexible no impone reglas estrictas ni exige modificar drásticamente la lista de la compra, lo que facilita su adopción en cualquier contexto.

Una forma sencilla de mejorar
Una forma sencilla de mejorar la salud y prevenir enfermedades a través de pequeños cambios en la alimentación (Freepik)

Incrementar el consumo de fibra y legumbres

Uno de los pilares de este estilo de alimentación es el aumento de la fibra, un nutriente esencial que la mayoría de los adultos consume en cantidades insuficientes. Rhiannon Lambert, nutricionista y autora de libros de alimentación, explicó al Daily Mail que incorporar legumbres como porotos, lentejas y garbanzos en platos habituales es una estrategia sencilla y económica.

“Prueba mezclar un puñado de porotos blancos cocidos en una salsa de tomate o una sopa para lograr una textura cremosa sin necesidad de añadir lácteos”, recomendó.

Este tipo de cambios no solo eleva la ingesta de fibra, sino que también contribuye a la sensación de saciedad y ayuda a regular los niveles de glucosa, lo que puede favorecer la pérdida de peso y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

La variedad de granos integrales es otro recurso clave. Lambert sugirió alternar entre cebada perlada, trigo sarraceno, bulgur, farro, freekeh o arroz integral en lugar de depender de carbohidratos refinados. Estos granos además de aportar textura y sabor, incrementan el contenido de fibra de las comidas.

Incluir lentejas, garbanzos y porotos
Incluir lentejas, garbanzos y porotos en las comidas diarias ayuda a cubrir las necesidades de fibra y proteína vegetal (Freepik)

Añadir alimentos saludables y sustituciones asequibles

En lugar de centrarse en restricciones, los especialistas sugieren sumar alimentos saludables al menú diario. La doctora Federica Amati, jefa de nutrición de la aplicación ZOE, aconsejó: “Empieza por añadir más vegetales a tu plato en vez de eliminar alimentos”.

Propone incluir una porción extra de verduras en la cena, una fruta en el desayuno o legumbres en las ensaladas. Este enfoque gradual permite que el organismo se adapte al aumento de fibra, haciendo que el cambio sea más cómodo y sostenible.

Kim Pearson, nutricionista especializada en control de peso, añadió que lo ideal es que la mitad del plato esté compuesta por vegetales y que se aprovechen opciones como frutas enteras de postre o semillas de lino y chía en yogures y batidos para potenciar el aporte de fibra y ácidos grasos omega-3.

Para quienes buscan opciones asequibles, los expertos recomiendan priorizar ingredientes sencillos y versátiles. Amati destacó que los vegetales congelados, las legumbres y los tomates enlatados sin sal ni azúcar añadida son alternativas nutritivas y económicas, con valores nutricionales comparables a los productos frescos. Además, planificar las compras en función de la temporada y las ofertas puede reducir el gasto y facilitar la preparación de menús variados.

Incorporar frutas, verduras y semillas
Incorporar frutas, verduras y semillas potencia el valor nutricional del menú sin recurrir a restricciones estrictas (Freepik)

Priorizar proteínas saludables y grasas beneficiosas

El aporte de proteínas saludables es fundamental para mantener la masa muscular, especialmente con el paso de los años. Pearson señaló que incluir una fuente de proteína en cada comida —ya sea pescado, carne magra, huevos de corral, frijoles o lentejas— ayuda a prolongar la saciedad y estabilizar la energía diaria. Estas opciones, además de ser accesibles, contribuyen a disminuir el consumo de grasas saturadas.

El aceite de oliva virgen extra ocupa un lugar central en la dieta mediterránea. Pearson recomendó utilizarlo como aceite principal para cocinar, siempre a fuego bajo o moderado, ya que su punto de humo puede variar entre 160°C y 190°C según la calidad. Superar estas temperaturas puede degradar sus compuestos beneficiosos y generar sustancias indeseables.

Además, sugiere rociarlo sobre verduras y ensaladas para aprovechar sus grasas monoinsaturadas y antioxidantes, que favorecen la salud cardiovascular y ayudan a reducir la inflamación.

El uso habitual de aceite
El uso habitual de aceite de oliva virgen extra realza el sabor de los alimentos y protege la salud cardiovascular (Imagen ilustrativa Infobae)

Herramientas y apoyo para mantener el cambio

La planificación y el apoyo social son factores que incrementan la probabilidad de mantener estos hábitos a largo plazo.

Amati recomendó herramientas como libros de recetas, planes de comidas o listas semanales para automatizar las elecciones saludables. Participar en clases de cocina o compartir la experiencia con amigos también puede reforzar la motivación y el compromiso.

La adopción de pequeños cambios permite disfrutar de la variedad, el sabor y los beneficios de la dieta mediterránea, sin importar el lugar de residencia ni el presupuesto disponible.

Temas Relacionados

Rhiannon LambertFederica AmatiDieta MediterráneaAlimentación SaludableAceite De OlivaGranos IntegralesObesidadLongevidadProteínas MagrasFibraLegumbresNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

10 técnicas avaladas por médicos para cortar el hipo y cuándo consultar a un especialista

Expertos de la Cleveland Clinic señalan que este reflejo involuntario suele ser inofensivo y pasajero, y recomiendan una serie de métodos simples para tratarlo en casa

10 técnicas avaladas por médicos

El 60% de la población no sabe cómo actuar ante un accidente cerebrovascular

Una encuesta reciente muestra que la falta de conocimientos prácticos ante síntomas de ACV es un problema extendido en Argentina, lo que dificulta la respuesta ante situaciones de emergencia

El 60% de la población

ACV en Argentina: qué halló un relevamiento sobre mortalidad y discapacidad a largo plazo

Un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires analizó los casos de accidente cerebrovascular durante un período de cinco años y aportó datos actualizados sobre la proporción de pacientes que fallecen o enfrentan dificultades para retomar su vida cotidiana después del episodio

ACV en Argentina: qué halló

6 hábitos que las personas mayores de 60 deben evitar, según una fisioterapeuta británica

Una experta, citada por The Independent, advierte sobre prácticas cotidianas que pueden afectar la movilidad e independencia, proponiendo estrategias sencillas para mantenerse activo y prevenir lesiones a cualquier edad

6 hábitos que las personas

Investigaciones revelan que el afecto corporal condicionado refuerza la dependencia emocional en la pareja

El uso estratégico de caricias y abrazos como recompensa o castigo puede generar ansiedad, baja autoestima y una búsqueda constante de aprobación en personas vulnerables, según publicaciones en psicología de las relaciones

Investigaciones revelan que el afecto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron y profanaron una capilla

Robaron y profanaron una capilla en Córdoba: se llevaron hasta la botella de vino de misa

Luego de estar prófugo más de dos semanas, detuvieron al acusado de matar a disparos a su rival en Río Cuarto

Condenaron a un empleado del Gobierno porteño por un caso de abuso sexual que ocurrió hace diez años

Barra de Rosario Central y ligado a Los Menores: quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Condenaron a 20 años de prisión al hombre que mató a un colectivero tras descubrir que era el amante de su esposa

INFOBAE AMÉRICA
Un impactante descubrimiento arqueológico en

Un impactante descubrimiento arqueológico en Egipto ofrece nuevas pruebas sobre Moisés y el éxodo bíblico

Cuba evacuó a más de 735.000 personas por la llegada del huracán Melissa

Donald Trump aseguró que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur se cerrará “muy pronto”

EN VIVO: El huracán Melissa tocó tierra en Cuba y golpea el este de la isla con potentes ráfagas de vientos

Donald Trump afirmó que espera resolver “muchos problemas” durante su encuentro con Xi Jinping

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”