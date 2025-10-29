Cómo transformar la alimentación diaria en una dieta mediterránea, reconocida para controlar el peso y vivir más

Adaptar platos cotidianos al estilo mediterráneo es posible sin elevar el presupuesto ni complicar la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar una alimentación saludable inspirada en la dieta mediterránea no requiere transformaciones radicales ni un presupuesto elevado. Según expertos en nutrición, pequeños ajustes cotidianos y asequibles pueden acercar a cualquier persona a este reconocido patrón alimenticio, famoso por sus beneficios para la salud y la prevención de enfermedades crónicas.

La dieta mediterránea, tradicional en países como Italia y España, se asocia con una mayor longevidad y menores tasas de obesidad. Su base incluye abundantes granos integrales ricos en fibra, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y el uso habitual de aceite de oliva.

Además, promueve el consumo moderado de proteínas magras como pescado, mariscos, aves, huevos y ciertos lácteos, mientras que recomienda limitar las grasas saturadas, carnes rojas, frituras, ultraprocesados y azúcares simples. Este enfoque flexible no impone reglas estrictas ni exige modificar drásticamente la lista de la compra, lo que facilita su adopción en cualquier contexto.

Una forma sencilla de mejorar la salud y prevenir enfermedades a través de pequeños cambios en la alimentación (Freepik)

Incrementar el consumo de fibra y legumbres

Uno de los pilares de este estilo de alimentación es el aumento de la fibra, un nutriente esencial que la mayoría de los adultos consume en cantidades insuficientes. Rhiannon Lambert, nutricionista y autora de libros de alimentación, explicó al Daily Mail que incorporar legumbres como porotos, lentejas y garbanzos en platos habituales es una estrategia sencilla y económica.

“Prueba mezclar un puñado de porotos blancos cocidos en una salsa de tomate o una sopa para lograr una textura cremosa sin necesidad de añadir lácteos”, recomendó.

Este tipo de cambios no solo eleva la ingesta de fibra, sino que también contribuye a la sensación de saciedad y ayuda a regular los niveles de glucosa, lo que puede favorecer la pérdida de peso y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

La variedad de granos integrales es otro recurso clave. Lambert sugirió alternar entre cebada perlada, trigo sarraceno, bulgur, farro, freekeh o arroz integral en lugar de depender de carbohidratos refinados. Estos granos además de aportar textura y sabor, incrementan el contenido de fibra de las comidas.

Incluir lentejas, garbanzos y porotos en las comidas diarias ayuda a cubrir las necesidades de fibra y proteína vegetal (Freepik)

Añadir alimentos saludables y sustituciones asequibles

En lugar de centrarse en restricciones, los especialistas sugieren sumar alimentos saludables al menú diario. La doctora Federica Amati, jefa de nutrición de la aplicación ZOE, aconsejó: “Empieza por añadir más vegetales a tu plato en vez de eliminar alimentos”.

Propone incluir una porción extra de verduras en la cena, una fruta en el desayuno o legumbres en las ensaladas. Este enfoque gradual permite que el organismo se adapte al aumento de fibra, haciendo que el cambio sea más cómodo y sostenible.

Kim Pearson, nutricionista especializada en control de peso, añadió que lo ideal es que la mitad del plato esté compuesta por vegetales y que se aprovechen opciones como frutas enteras de postre o semillas de lino y chía en yogures y batidos para potenciar el aporte de fibra y ácidos grasos omega-3.

Para quienes buscan opciones asequibles, los expertos recomiendan priorizar ingredientes sencillos y versátiles. Amati destacó que los vegetales congelados, las legumbres y los tomates enlatados sin sal ni azúcar añadida son alternativas nutritivas y económicas, con valores nutricionales comparables a los productos frescos. Además, planificar las compras en función de la temporada y las ofertas puede reducir el gasto y facilitar la preparación de menús variados.

Incorporar frutas, verduras y semillas potencia el valor nutricional del menú sin recurrir a restricciones estrictas (Freepik)

Priorizar proteínas saludables y grasas beneficiosas

El aporte de proteínas saludables es fundamental para mantener la masa muscular, especialmente con el paso de los años. Pearson señaló que incluir una fuente de proteína en cada comida —ya sea pescado, carne magra, huevos de corral, frijoles o lentejas— ayuda a prolongar la saciedad y estabilizar la energía diaria. Estas opciones, además de ser accesibles, contribuyen a disminuir el consumo de grasas saturadas.

El aceite de oliva virgen extra ocupa un lugar central en la dieta mediterránea. Pearson recomendó utilizarlo como aceite principal para cocinar, siempre a fuego bajo o moderado, ya que su punto de humo puede variar entre 160°C y 190°C según la calidad. Superar estas temperaturas puede degradar sus compuestos beneficiosos y generar sustancias indeseables.

Además, sugiere rociarlo sobre verduras y ensaladas para aprovechar sus grasas monoinsaturadas y antioxidantes, que favorecen la salud cardiovascular y ayudan a reducir la inflamación.

El uso habitual de aceite de oliva virgen extra realza el sabor de los alimentos y protege la salud cardiovascular (Imagen ilustrativa Infobae)

Herramientas y apoyo para mantener el cambio

La planificación y el apoyo social son factores que incrementan la probabilidad de mantener estos hábitos a largo plazo.

Amati recomendó herramientas como libros de recetas, planes de comidas o listas semanales para automatizar las elecciones saludables. Participar en clases de cocina o compartir la experiencia con amigos también puede reforzar la motivación y el compromiso.

La adopción de pequeños cambios permite disfrutar de la variedad, el sabor y los beneficios de la dieta mediterránea, sin importar el lugar de residencia ni el presupuesto disponible.