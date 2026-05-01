Pólipos en el colon: tipos, señales de alerta y cómo prevenir el cáncer colorrectal

El control periódico tras la detección de pólipos en el colon disminuye significativamente el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los pólipos en el colon son lesiones que permanecen asintomáticas y suelen descubrirse de manera incidental durante estudios de rutina, como las colonoscopias recomendadas a partir de cierta edad o en personas con antecedentes familiares. Aunque su presencia no implica necesariamente una enfermedad grave, estos crecimientos requieren valoración médica, ya que algunos pueden transformarse en lesiones malignas si no se detectan y tratan a tiempo.

Su hallazgo no implica necesariamente la presencia de cáncer, pero sí requiere atención médica y controles periódicos. Recibir un diagnóstico de pólipos en el colon tras una colonoscopia puede generar preocupación, pero, según Harvard Medical School, la detección temprana representa una oportunidad clave para la prevención del cáncer colorrectal y para garantizar un seguimiento adecuado.

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Qué hacer tras el diagnóstico de pólipos en el colon

Si se detectan pólipos en el colon, el paso inmediato consiste en seguir el programa de vigilancia indicado por el especialista, que habitualmente contempla colonoscopias periódicas. La frecuencia de estos controles depende del tipo, tamaño y número de pólipos hallados, así como del riesgo individual de desarrollar cáncer colorrectal. Harvard Medical School enfatiza que el seguimiento periódico es esencial, ya que los pólipos pueden volver a aparecer con el tiempo.

La detección y extracción temprana de pólipos en una colonoscopia es clave para prevenir la aparición de cáncer colorrectal según Harvard Medical School (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal es uno de los tumores más prevenibles si los pólipos precancerosos se identifican y eliminan antes de que produzcan síntomas. Las pruebas de detección permiten a los médicos extraer estos crecimientos y reducir la probabilidad de que evolucionen hacia un cuadro maligno.

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Los pólipos, definidos como formaciones anormales en la mucosa del colon, suelen ser benignos en sus etapas iniciales. La colonoscopia, realizada con un colonoscopio, es el procedimiento estándar tanto para su identificación como para su extracción. El momento adecuado para realizar la siguiente colonoscopia dependerá de las características de los pólipos observados en el primer examen, explicó Harvard Medical School.

Tipos de pólipos y su relevancia en la prevención

Existen diferentes tipos de pólipos en el colon, clasificados según su potencial de riesgo y transformación maligna. Los pólipos hiperplásicos son los más comunes y, en general, no se consideran precancerosos; sin embargo, se suelen extraer por precaución.

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Los tipos de pólipos en el colon incluyen los hiperplásicos, que suelen ser benignos, y los adenomas, que presentan mayor riesgo de cáncer colorrectal (Roswel Park Institute)

Los adenomas, por su parte, representan el tipo de pólipo con mayor potencial de evolucionar hacia un cáncer colorrectal. De acuerdo con Harvard Medical School, solo alrededor del 5% de los adenomas progresan a cáncer, un proceso que puede tomar entre siete y diez años o más.

Un tercer grupo relevante lo constituyen los pólipos serrados sésiles, que anteriormente se consideraban de baja importancia, pero hoy son reconocidos como un subtipo de adenoma con riesgo significativo. Por esta razón, la práctica médica actual recomienda extirpar todos los pólipos detectados para reducir el riesgo futuro de cáncer colorrectal.

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Tras la extracción de pólipos, el seguimiento implica programar una colonoscopia de control en el plazo que indique el especialista. Cuando se detectan uno o dos pólipos pequeños —de cinco milímetros o menos—, el riesgo asociado es bajo y la próxima revisión puede fijarse hasta en cinco años, según Harvard Medical School.

Si se identifican pólipos mayores —de diez milímetros o más—, en mayor número, o con características microscópicas anormales, el siguiente control puede recomendarse a los tres años o antes. Si el estudio inicial no revela pólipos y el riesgo global de cáncer colorrectal es medio, el próximo control podría espaciarse hasta dentro de diez años.

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Consejos para la preparación y prevención del cáncer colorrectal

Preparar adecuadamente el intestino y mantener una dieta equilibrada aumenta la eficacia de la colonoscopia para detectar pólipos en el colon (REUTERS/Jean-Paul Pelissier/File Photo)

Para optimizar la detección mediante colonoscopia, es fundamental preparar adecuadamente el intestino, siguiendo con precisión las indicaciones médicas, incluida una dieta baja en fibra los días previos al estudio. La acumulación de fibra puede dificultar la visualización completa del colon durante el procedimiento.

En cuanto a la prevención a largo plazo, Harvard Medical School recomienda mantener una alimentación equilibrada y limitar el consumo de carne roja —especialmente la procesada o curada—, ya que estos hábitos se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer de colon. Aunque algunos estudios sugieren que la aspirina o el calcio podrían reducir el riesgo, la evidencia científica es insuficiente y su uso debe estar sujeto a indicación médica.

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El éxito del seguimiento después de la detección de pólipos en el colon depende tanto de la asistencia puntual a los controles programados como de una preparación intestinal minuciosa. Cumplir con cada instrucción médica incrementa la eficacia de la colonoscopia y facilita la detección y remoción de lesiones precancerosas.