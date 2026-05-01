La nueva solución médica para enfermedades intestinales: cómo funciona

Los estudios clínicos revelaron tasas relevantes de remisión clínica y mejoras sostenidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de una nueva solución biológica para enfermedades intestinales amplía las alternativas disponibles para pacientes argentinos con cuadros inflamatorios complejos. Por primera vez, los adultos que padecen enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa activa de moderada a grave cuentan con una opción específica, desarrollada para quienes no han obtenido resultados o han presentado intolerancia con los tratamientos tradicionales.

Se trata de Guselkumab, el primer y único inhibidor de interleucina-23 de doble, desarrollado por Johnson & Johnson. Este anticuerpo monoclonal, que ya se encontraba autorizado en Argentina para la psoriasis y la artritis psoriásica, bloquea una proteína clave en el proceso inflamatorio del sistema digestivo y está indicado para pacientes adultos con antecedentes de respuesta insuficiente o intolerancia a otros tratamientos.

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Guselkumab puede administrarse tanto por vía subcutánea como intravenosa, lo que facilita la adaptación del tratamiento a las características individuales del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios clínicos revelaron tasas relevantes de remisión clínica y mejoras sostenidas, lo que posiciona a esta terapia como una opción flexible en los esquemas de inducción y mantenimiento en Argentina.

La colitis ulcerosa provoca inflamación en el revestimiento del colon y recto, resultado de una respuesta exacerbada del sistema inmunológico. Los pacientes pueden experimentar diarrea persistente, sangrado rectal, dolor abdominal, pérdida de apetito, pérdida de peso y fatiga, además de tasas elevadas de depresión y ansiedad.

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En Argentina, las enfermedades inflamatorias intestinales presentan subdiagnóstico, con el 40% de los pacientes esperando más de un año para el diagnóstico (Shutterstock)

La enfermedad de Crohn, por su parte, se define como una inflamación crónica del tracto gastrointestinal, con síntomas variables como dolor abdominal, diarrea frecuente, sangrado rectal, pérdida de peso y fiebre. Si bien la causa exacta es desconocida, se asocia a factores genéticos, inmunológicos y ambientales.

Cómo actúa la inyección en las enfermedades inflamatorias intestinales

Guselkumab, un anticuerpo monoclonal de doble acción, completamente humano, actúa bloqueando de forma específica la interleucina-23 (IL-23) y uniéndose al receptor CD-64 en las células productoras de IL-23. Esta citocina, secretada principalmente por monocitos y células dendríticas activadas, cumple un rol central en la respuesta inflamatoria y en la aparición de enfermedades mediadas por el sistema inmunológico.

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Estudios clínicos internacionales demuestran que hasta el 80,8% de los pacientes con colitis ulcerosa alcanzaron la remisión clínica prolongada con guselkumab (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo dual de Guselkumab permite neutralizar la actividad inflamatoria en el tracto digestivo, lo que es clave para el manejo de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Además, el fármaco puede administrarse tanto por vía subcutánea como intravenosa, lo que facilita la adaptación del tratamiento a las características individuales del paciente y a las distintas etapas del abordaje terapéutico.

Resultados clínicos del tratamiento en remisión y calidad de vida

La eficacia cuenta con el respaldo de estudios clínicos internacionales de referencia. En el caso de la colitis ulcerosa, el ensayo pivotal QUASAR demostró que hasta un 50% de los pacientes alcanzó remisión clínica durante las primeras 44 semanas de tratamiento. El seguimiento extendido reveló que, en la semana 140, el 80,8% de los pacientes seguía en remisión clínica y el 53,6% lograba remisión endoscópica.

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Los resultados también evidenciaron que prácticamente todos los pacientes en remisión clínica al finalizar la semana 140 permanecieron libres de corticosteroides al menos durante ocho semanas, un dato relevante para reducir la dependencia de estos fármacos y sus posibles efectos adversos.

En relación a la enfermedad de Crohn, los ensayos clínicos GALAXI 2 y 3 incluyeron a más de 1.300 pacientes y detectaron que el 47% alcanzó la remisión clínica a las 12 semanas de iniciado el tratamiento. Estos estudios también confirmaron la superioridad de Guselkumab frente al estándar de tratamiento en los principales objetivos endoscópicos.

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La consistencia de los resultados se refleja en la alta tasa de finalización de los estudios, con el 89% de los participantes completando el protocolo hasta la semana 140, lo que fortalece la evidencia sobre la seguridad y la tolerabilidad del fármaco en el mediano y largo plazo.

“La verdadera innovación es la que nos permite elevar la vara en el abordaje de las enfermedades inflamatorias intestinales. No se trata solo de controlar síntomas, sino de apuntar a objetivos más ambiciosos como la remisión sostenida y la mejoría endoscópica. Contar con nuevas alternativas terapéuticas amplía nuestras herramientas para personalizar decisiones y lograr mejores resultados para los pacientes y su calidad de vida”, afirmó la Dra. Silvina Gonçalves, presidenta de la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE) y Jefa del Departamento de Investigación y Enfermedades Inflamatorias Intestinales del GEDyT.

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Impacto en pacientes y relevancia en Argentina

Las enfermedades inflamatorias intestinales impactan de manera considerable en la vida física, emocional y mental de los pacientes. En Argentina, el subdiagnóstico sigue siendo un desafío: cerca del 40% de los pacientes tarda más de un año en obtener un diagnóstico y aproximadamente el 20% supera los tres años hasta recibirlo. Aunque no existen cifras actualizadas de prevalencia a nivel nacional, distintas sociedades científicas advierten que la incidencia mantiene un crecimiento sostenido.

A nivel mundial, se estima que más de 6,8 millones de personas viven con enfermedades inflamatorias intestinales y, aunque no existen datos actualizados para Argentina, sociedades científicas locales advierten que la incidencia muestra un crecimiento sostenido en los últimos años.

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El anticuerpo monoclonal guselkumab actúa bloqueando la interleucina-23, factor clave en la inflamación digestiva, mejorando la remisión clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disponibilidad de un inhibidor de IL-23 de doble acción genera nuevas oportunidades para agilizar el diagnóstico, personalizar los esquemas de tratamiento y reducir tanto la utilización de corticosteroides como el estigma asociado a las recaídas y complicaciones.

Referentes en gastroenterología subrayan que ampliar el acceso a terapias innovadoras y sumar avances en la investigación clínica se traduce en mejoras concretas para la calidad de vida de quienes conviven con estas enfermedades crónicas del sistema inmunológico.

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Advertencias y a quién no está dirigido el tratamiento

Guselkumab está contraindicado para personas con antecedentes de alergia a alguno de sus componentes y para quienes presenten infecciones activas, como tuberculosis. Es indispensable informar al equipo de salud sobre cualquier tratamiento farmacológico en curso antes de iniciar este medicamento, a fin de prevenir posibles interacciones o efectos adversos.

A nivel mundial, se estima que más de 6,8 millones de personas viven con enfermedades inflamatorias intestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan realizar una evaluación exhaustiva para descartar infecciones antes de iniciar el tratamiento y advierten que la automedicación debe evitarse de manera estricta.