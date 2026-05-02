Teleshow

La tierna foto que compartió María Belén Ludueña con Vito, su hijo con Jorge Macri

La conductora mostró cómo fue su primera mañana junto a su primer hijo y el regalo que recibió de Marcelo Tinelli

Guardar
María Belén Ludueña, recostada en una cama de hospital, sonríe mientras mira a su lado a un bebé dormido envuelto en mantas blancas y con un gorrito
María Belén Ludueña compartió una tierna foto con Vito, su primer hijo con Jorge Macri (Instagram)

La espera terminó para Jorge Macri y María Belén Ludueña: este jueves 28 de mayo nació Vito, el primer hijo de la pareja. En horas de la mañana, la conductora dio a luz por cesárea en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires. Minutos después del parto, la periodista compartió la primera imagen de su hijo en redes sociales, mostrando el instante íntimo en el que la familia se amplió a tres y la emoción de ese primer contacto.

La postal difundida por Ludueña inmortalizó la llegada de Vito: recostada en la camilla, sonriente y visiblemente emocionada, la periodista sostiene a su hijo recién nacido sobre el pecho, envuelto en una manta blanca y con un gorro tejido. Junto a ellos, Jorge Macri, aún con barbijo y cofia quirúrgica, se inclina para acariciar al bebé y sumarse a la primera foto familiar. El momento transmite cercanía, ternura y la felicidad de los padres en las primeras horas de vida de su hijo.

PUBLICIDAD

Desde el sanatorio, Ludueña compartió nuevas postales que retratan la intimidad y la calidez de estas horas. En una de ellas, se la ve mirando a Vito con ternura y escribió: “Vito mi amor”. También mostró un gran ramo de flores y agradeció el gesto de Marcelo Tinelli: “Gracias @marcelotinelli por las flores por el nacimiento de Vito. Te agradecemos los 3”.

Un gran ramo de flores frescas en tonos rosa claro, blanco y morado, envuelto en papel rosa pálido, con una tarjeta que dice "M. BELEN"
El hermoso ramo de flores que le envió Marcelo Tinelli a la familia

La llegada de Vito fue celebrada además por la familia, que se acercó hasta el sanatorio para acompañar a la pareja y conocer al recién nacido. En otra imagen, Ludueña aparece rodeada de seres queridos, con Vito en brazos, y el mensaje: “Conociendo a Vito. Sos muy lindo y bueno”. El ambiente es de alegría y bienvenida, con gestos de cariño y palabras de afecto para el nuevo integrante de la familia.

PUBLICIDAD

El nacimiento de Vito marca el inicio de una etapa de felicidad y ternura para Jorge Macri y María Belén Ludueña, quienes eligieron compartir con sus seguidores y amigos los primeros momentos de su hijo, rodeados de amor y buenos deseos en el comienzo de esta nueva vida juntos.

La llegada de Vito, el primer hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri, se inmortalizó en una imagen que la periodista difundió en sus redes sociales al mediodía. En la foto, tomada instantes después del parto por cesárea en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, se vio a la madre en la camilla, sonriente y visiblemente emocionada, con su hijo recién nacido sobre el pecho, envuelto en una manta blanca y con un gorro tejido. A su lado, Macri, todavía con barbijo quirúrgico y cofia, se inclinó para sumarse al retrato familiar, acariciando al bebé y mirando a la cámara. El cuadro transmitió cercanía y ternura en las primeras horas de vida de Vito, y mostró el momento en que la pareja se convirtió en familia de tres.

Una foto grupal de cinco adultos sonriendo, con María Belén Ludueña sosteniendo a un bebé recién nacido envuelto en blanco. Jorge Macri está a la derecha
El momento del encuentro familiar

El mensaje que acompañó la publicación fue directo y emotivo: “¡Bienvenido Vito! ¡Somos muy felices por tu llegada! Te amamos. ¡Muchas gracias a todos por el cariño!”. La reacción en redes sociales no tardó, con decenas de mensajes de felicitaciones de amigos, colegas y seguidores que celebraron el nacimiento y enviaron buenos deseos a la familia.

Vito nació en las primeras horas de la mañana de este jueves, marcando el cierre de una espera anhelada para la pareja. En los días previos, ambos compartieron emociones y expectativas, presentando el nacimiento como un acontecimiento largamente deseado.

En las horas anteriores al parto, Ludueña mostró en su cuenta de Instagram escenas de la vida cotidiana que reflejaron la calma y la intimidad familiar antes del gran acontecimiento. En una de las imágenes, tomada en el ascensor de su edificio, la periodista apareció junto a Jorge Macri, ambos sonrientes y abrazados, en lo que describió como la “última foto de dos”. La panza avanzada y el abrigo evidenciaron el clima otoñal de Buenos Aires en los últimos días de abril.

Temas Relacionados

María Belén LudueñaJorge Macri

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mirtha Legrand habló de su estado de salud y contó cuándo retomará su programa: “Fue bronquitis y muy fuerte”

Después de semanas de preocupación, Ángel de Brito se comunicó con la diva, quien detalló cómo se encuentra

Mirtha Legrand habló de su estado de salud y contó cuándo retomará su programa: “Fue bronquitis y muy fuerte”

El guiño de Joe Jonas a Trueno antes de la presentación del argentino en el show de Jimmy Fallon

La conexión entre el rapero y el cantante estadounidense generó repercusión internacional, potenciando el impacto mediático tras el lanzamiento del nuevo disco del argentino

El guiño de Joe Jonas a Trueno antes de la presentación del argentino en el show de Jimmy Fallon

Un ex Gran Hermano reveló el impactante modo de vida que adoptó tras salir del reality: “Fui gigoló, era un sacrificio”

Con sinceridad, Hernán Ontivero expuso cómo afrontó la falta de dinero y vivienda, revelando detalles desconocidos de su paso por Buenos Aires después del reality

Un ex Gran Hermano reveló el impactante modo de vida que adoptó tras salir del reality: “Fui gigoló, era un sacrificio”

Chechu Bonelli celebró su primer cumpleaños tras la separación con un impactante look

La conductora festejó un nuevo año de vida junto a su círculo íntimo en un boliche porteño

Chechu Bonelli celebró su primer cumpleaños tras la separación con un impactante look

El susto de Juana Repetto con su hijo Belisario que la obligó a llevarlo a una guardia médica

Un accidente doméstico hizo que la influencer acudiera a un centro de salud para hacerle una placa radiográfica

El susto de Juana Repetto con su hijo Belisario que la obligó a llevarlo a una guardia médica
DEPORTES
El beso de Franco Colapinto y Maia Reficco tras la clasificación del Sprint en el GP de Miami de F1: “Viva el amor”

El beso de Franco Colapinto y Maia Reficco tras la clasificación del Sprint en el GP de Miami de F1: “Viva el amor”

El particular diálogo entre Colapinto y su ingeniero de Alpine: de la feroz autocrítica al halago por la exhibición en Buenos Aires

La reacción de la mánager de Franco Colapinto tras su espectacular clasificación para la Sprint del GP de Miami de la F1

El análisis de Colapinto tras su gran rendimiento de cara al Sprint del GP de Miami en la F1: “Siento que encontramos el rumbo”

Oriana Sabatini dio pistas sobre la posible llegada de Dybala a Boca y reveló un gesto que la enamoró: “Me voló todo el piso”

TELESHOW
Mirtha Legrand habló de su estado de salud y contó cuándo retomará su programa: “Fue bronquitis y muy fuerte”

Mirtha Legrand habló de su estado de salud y contó cuándo retomará su programa: “Fue bronquitis y muy fuerte”

El guiño de Joe Jonas a Trueno antes de la presentación del argentino en el show de Jimmy Fallon

Un ex Gran Hermano reveló el impactante modo de vida que adoptó tras salir del reality: “Fui gigoló, era un sacrificio”

Chechu Bonelli celebró su primer cumpleaños tras la separación con un impactante look

El susto de Juana Repetto con su hijo Belisario que la obligó a llevarlo a una guardia médica

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador atrae el interés de más de 75 compañías de EE.UU. por su clima de inversión y seguridad

El Salvador atrae el interés de más de 75 compañías de EE.UU. por su clima de inversión y seguridad

Donald Trump ratificó las negociaciones con Irán: “No vamos a irnos temprano y luego tener que volver en tres años”

Costa Rica registra un accidente laboral cada cuatro minutos: INS reporta aumento de casos en 2025

Honduras enfrenta nuevo escenario: menos incautaciones y más cultivos de coca

El gobierno de Estados Unidos reconoce a El Salvador como socio estratégico en la región