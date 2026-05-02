La tierna foto que compartió María Belén Ludueña con Vito, su hijo con Jorge Macri

María Belén Ludueña compartió una tierna foto con Vito, su primer hijo con Jorge Macri (Instagram)

La espera terminó para Jorge Macri y María Belén Ludueña: este jueves 28 de mayo nació Vito, el primer hijo de la pareja. En horas de la mañana, la conductora dio a luz por cesárea en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires. Minutos después del parto, la periodista compartió la primera imagen de su hijo en redes sociales, mostrando el instante íntimo en el que la familia se amplió a tres y la emoción de ese primer contacto.

La postal difundida por Ludueña inmortalizó la llegada de Vito: recostada en la camilla, sonriente y visiblemente emocionada, la periodista sostiene a su hijo recién nacido sobre el pecho, envuelto en una manta blanca y con un gorro tejido. Junto a ellos, Jorge Macri, aún con barbijo y cofia quirúrgica, se inclina para acariciar al bebé y sumarse a la primera foto familiar. El momento transmite cercanía, ternura y la felicidad de los padres en las primeras horas de vida de su hijo.

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Desde el sanatorio, Ludueña compartió nuevas postales que retratan la intimidad y la calidez de estas horas. En una de ellas, se la ve mirando a Vito con ternura y escribió: “Vito mi amor”. También mostró un gran ramo de flores y agradeció el gesto de Marcelo Tinelli: “Gracias @marcelotinelli por las flores por el nacimiento de Vito. Te agradecemos los 3”.

El hermoso ramo de flores que le envió Marcelo Tinelli a la familia

La llegada de Vito fue celebrada además por la familia, que se acercó hasta el sanatorio para acompañar a la pareja y conocer al recién nacido. En otra imagen, Ludueña aparece rodeada de seres queridos, con Vito en brazos, y el mensaje: “Conociendo a Vito. Sos muy lindo y bueno”. El ambiente es de alegría y bienvenida, con gestos de cariño y palabras de afecto para el nuevo integrante de la familia.

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El nacimiento de Vito marca el inicio de una etapa de felicidad y ternura para Jorge Macri y María Belén Ludueña, quienes eligieron compartir con sus seguidores y amigos los primeros momentos de su hijo, rodeados de amor y buenos deseos en el comienzo de esta nueva vida juntos.

La llegada de Vito, el primer hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri, se inmortalizó en una imagen que la periodista difundió en sus redes sociales al mediodía. En la foto, tomada instantes después del parto por cesárea en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, se vio a la madre en la camilla, sonriente y visiblemente emocionada, con su hijo recién nacido sobre el pecho, envuelto en una manta blanca y con un gorro tejido. A su lado, Macri, todavía con barbijo quirúrgico y cofia, se inclinó para sumarse al retrato familiar, acariciando al bebé y mirando a la cámara. El cuadro transmitió cercanía y ternura en las primeras horas de vida de Vito, y mostró el momento en que la pareja se convirtió en familia de tres.

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El momento del encuentro familiar

El mensaje que acompañó la publicación fue directo y emotivo: “¡Bienvenido Vito! ¡Somos muy felices por tu llegada! Te amamos. ¡Muchas gracias a todos por el cariño!”. La reacción en redes sociales no tardó, con decenas de mensajes de felicitaciones de amigos, colegas y seguidores que celebraron el nacimiento y enviaron buenos deseos a la familia.

Vito nació en las primeras horas de la mañana de este jueves, marcando el cierre de una espera anhelada para la pareja. En los días previos, ambos compartieron emociones y expectativas, presentando el nacimiento como un acontecimiento largamente deseado.

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En las horas anteriores al parto, Ludueña mostró en su cuenta de Instagram escenas de la vida cotidiana que reflejaron la calma y la intimidad familiar antes del gran acontecimiento. En una de las imágenes, tomada en el ascensor de su edificio, la periodista apareció junto a Jorge Macri, ambos sonrientes y abrazados, en lo que describió como la “última foto de dos”. La panza avanzada y el abrigo evidenciaron el clima otoñal de Buenos Aires en los últimos días de abril.