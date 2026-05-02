Costa Rica

Costa Rica registra un accidente laboral cada cuatro minutos: INS reporta aumento de casos en 2025

San José y Alajuela concentran la mayor cantidad de emergencias. En total, el INS atendió más de 139,000 riesgos del trabajo y pagó ₡165,986 millones - unos 365,268.7 USD- en indemnizaciones

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Un hombre le hace primeros auxilios a otro tras tener un accidente en el trabajo.
El INS atendió más de 139.000 accidentes laborales en 2025, lo que equivale a uno cada cuatro minutos. (Canva)

Los accidentes laborales continúan en aumento en Costa Rica. Durante el 2025, el Instituto Nacional de Seguros (INS) atendió un total de 139,032 riesgos del trabajo, lo que equivale a un incidente cada cuatro minutos en el país.

La cifra representa un incremento de 683 casos en comparación con el 2024, cuando se registraron 138,349 accidentes laborales, según datos oficiales de la institución.

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De acuerdo con el INS, las provincias de San José y Alajuela concentran la mayor cantidad de estos eventos. En 2025, San José contabilizó 42,641 accidentes, mientras que Alajuela reportó 29,071 casos, lo que evidencia una mayor incidencia en las zonas con mayor actividad económica y densidad laboral.

El impacto económico de estos incidentes también es significativo. El INS reportó que el monto total indemnizado por atención médica y compensaciones ascendió a ₡165,986 millones, reflejando la carga que representan los accidentes laborales tanto para el sistema de seguros como para la economía en general.

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En cuanto a la distribución por sexo, los datos muestran una marcada diferencia: del total de casos, 97,261 corresponden a hombres y 41,771 a mujeres. Esto significa que aproximadamente un 70% más de los accidentes involucran a trabajadores masculinos, lo que podría estar relacionado con la mayor participación de hombres en labores de alto riesgo, como construcción, industria y transporte.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades llaman a reforzar la prevención y la seguridad en los centros de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios del INS, Sidney Viales, hizo un llamado a las empresas para reforzar las medidas de prevención y garantizar condiciones seguras para sus colaboradores.

“Es indispensable que las organizaciones se comprometan asegurando a sus trabajadores e implementando programas de prevención y salud ocupacional”, señaló el funcionario, quien destacó la importancia de fomentar una cultura de seguridad en los centros de trabajo.

Entre los accidentes más frecuentes reportados se encuentran las caídas al mismo nivel, golpes por objetos, esfuerzos físicos excesivos y caídas a distinto nivel. Este tipo de incidentes, en su mayoría prevenibles, continúan siendo una constante en distintos sectores productivos.

El INS recordó que, según lo establecido en el Código de Trabajo de Costa Rica, las personas trabajadoras que sufran un accidente o enfermedad relacionada con su labor tienen derecho a recibir atención médica, así como compensaciones económicas por incapacidad temporal o permanente.

accidentes laborales
La mayoría de los accidentes laborales involucran a hombres, según datos oficiales.

En los casos más graves, cuando ocurre el fallecimiento del trabajador, el seguro contempla el pago de una renta a los beneficiarios que dependían económicamente de la persona fallecida.

Actualmente, en Costa Rica hay 1,517,236 personas trabajadoras respaldadas por el Seguro de Riesgos del Trabajo del INS, lo que convierte a este instrumento en uno de los pilares del sistema de protección laboral del país.

Ante este panorama, la institución reiteró una serie de recomendaciones para reducir la incidencia de accidentes en los centros de trabajo. Entre ellas, el uso adecuado de implementos de seguridad como cascos, arneses y líneas de vida, la correcta manipulación de herramientas, la verificación constante del estado de los equipos y la comunicación oportuna de cualquier riesgo.

Asimismo, se enfatizó la importancia de estabilizar correctamente andamios y escaleras, evitar la manipulación indebida de sustancias químicas y respetar las normas de seguridad establecidas por cada organización.

El INS insistió en que la prevención es clave para reducir la cantidad de accidentes laborales, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y disminuir el impacto económico que estos eventos generan en el país.

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