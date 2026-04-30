Qué tipo de café beneficia más a la salud mental y cuántas tazas diarias pueden mejorar la microbiota intestinal

Un estudio europeo demuestra que el consumo diario de café influye en el estado de ánimo y la microbiota intestinal de los adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café es parte de la rutina de millones de personas y su impacto en la salud ha sido debatido durante años. Más allá de su función como estimulante, la ciencia actual investiga los efectos concretos de esta bebida en el organismo.

Investigadores europeos, encabezados por John Cryan en el centro APC Microbiome Ireland de la University College Cork, demostraron que tomar entre tres y cinco tazas diarias, con o sin cafeína, afecta tanto el estado de ánimo como la microbiota intestinal. Publicada en Nature Communications, la investigación muestra que el café puede aportar beneficios mentales y digestivos a través de diferentes mecanismos.

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El estudio, realizado con 62 participantes divididos entre consumidores y no consumidores, incluyó pruebas psicológicas y análisis biológicos tras dos semanas de abstinencia de café. Entre los consumidores, la suspensión del café provocó cambios relevantes en el microbioma intestinal, que no se observaron en el grupo de no consumidores. Posteriormente, la mitad reincorporó café descafeinado y la otra mitad, café con cafeína, lo que permitió comparar los efectos sobre el eje intestino-cerebro.

Los resultados evidenciaron que ambos tipos de café redujeron de forma significativa el estrés, la depresión y la impulsividad. La dosis utilizada —tres a cinco tazas al día— coincide con los parámetros de consumo moderado establecidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Además, el consumo habitual de café se asoció a cambios estructurales en la microbiota intestinal, según los expertos de Nature Communications.

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Diferencias en los efectos del café con cafeína y descafeinado

Investigadores de la University College Cork y APC Microbiome Ireland analizaron el impacto del café con y sin cafeína en la salud mental y digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis comparativo entre ambos tipos de café identificó diferencias sustanciales en los beneficios. Quienes consumieron café descafeinado experimentaron mejoras en aprendizaje y memoria, efecto atribuido por los investigadores a los polifenoles presentes en esta variedad.

Por su parte, los participantes que reincorporaron café con cafeína mostraron una reducción exclusiva de la ansiedad y un incremento en la atención y concentración, lo que apunta a la cafeína como el principal agente de estos beneficios neurológicos. Aunque los efectos difieren, ambos grupos presentaron una disminución generalizada del estrés y una mejora global en los indicadores de salud mental y digestiva.

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El equipo científico sostiene que el café puede actuar a través de mecanismos diferenciados y complementarios, en función de su composición.

Impacto del café en la microbiota intestinal y prevención de infecciones

Investigadores observan diferencias notorias en el eje intestino-cerebro según la reincorporación de café descafeinado o con cafeína (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de café provocó cambios profundos en la composición microbiana intestinal en comparación con los no consumidores. Se observó un aumento de bacterias como Eggertella sp., asociada a la secreción de ácidos gástricos, y Cryptobacterium curtum, implicada en la síntesis de ácidos biliares.

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Estas especies bacterianas están relacionadas con un ambiente intestinal menos propenso a infecciones y con una mayor capacidad para eliminar bacterias dañinas. Asimismo, el estudio reportó una mayor presencia de Firmicutes, un grupo microbiano vinculado en investigaciones previas con emociones positivas, en particular en mujeres.

Según los investigadores, estos cambios microbianos pueden atribuirse a los compuestos bioactivos del café y su influencia en el metabolismo y el bienestar digestivo y emocional.

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El análisis también evidenció que la suspensión del consumo de café en consumidores habituales tuvo un impacto negativo en la diversidad y el equilibrio de la microbiota intestinal, mientras que su reintroducción, ya fuera con cafeína o descafeinado, ayudó a restaurar parte de la diversidad bacteriana y los marcadores asociados al bienestar mental y digestivo.

El café como modulador de la salud física y emocional

Los componentes estimulantes y antioxidantes del café contribuyen a sus efectos positivos sobre la salud física y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor John Cryan destacó, en declaraciones recogidas por Nature, la importancia de comprender cómo el consumo moderado de café puede modular de forma simultánea la flora intestinal y la salud mental. “La relación entre la salud digestiva y la mental se comprende cada vez mejor, pero los mecanismos que explican los efectos del café en este eje intestino-cerebro aún no están claros”, indicó Cryan.

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El equipo investigador considera que estos hallazgos permitirán ajustar las pautas de consumo en función de la respuesta individual, y que la actividad colectiva de los microbios intestinales y sus metabolitos puede ser modificada por el café, aportando beneficios duraderos para un microbioma sano, según recoge Nature Communications.

Como perspectiva, los científicos sostienen que el café, más allá de su contenido de cafeína, representa una herramienta cotidiana y accesible para favorecer el equilibrio entre mente y digestión, con efectos que se atribuyen tanto a sus componentes estimulantes como antioxidantes. Este estudio sienta las bases para investigaciones futuras sobre cómo la dieta puede modular la salud mental y física a través del eje intestino-cerebro, y posiciona al café como un modulador potencialmente positivo en ese proceso.

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