El particular diálogo entre Colapinto y su ingeniero de Alpine: de la feroz autocrítica al halago por la exhibición en Buenos Aires

Luego de que el piloto argentino terminara octavo en la clasificación para el Sprint del GP de Miami en la F1, Stuart Barlow le hizo una broma referida a su exhibición en Buenos Aires

El regreso de Franco Colapinto al centro de la escena internacional no pasó inadvertido en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Tras su reciente exhibición en Buenos Aires, el joven argentino se destacó con Alpine y se aseguró un lugar entre los diez mejores para la carrera Sprint, que constará de 19 vueltas en el circuito norteamericano.

El hecho más llamativo de la jornada no fue solo su posición en la grilla, sino el intercambio radial que mantuvo con su ingeniero de carrera Stuart Barlow durante la clasificación. La conversación por la radio capturó el contraste entre la exigencia personal del piloto y la contención técnica de su equipo, además de un distendido diálogo con referencia al inolvidable Road Show de Palermo.

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Colapinto, al término de la SQ2, expresó una fuerte autocrítica al considerarse responsable de un posible error en su vuelta. “Qué maldito idiota que soy”, lanzó por la radio. Sin embargo, Barlow respondió con calma: “Bueno amigo, no te preocupes. Estamos a salvo P8 actualmente”. La sorpresa invadió al argentino al enterarse de su clasificación: “Oh, genial”, respondió. Enseguida, consultó si había escuchado correctamente y recibió la confirmación de su lugar dentro del Top 10. “Solo quería que terminaras la vuelta, buena primera vuelta. Veamos si podemos echar un vistazo a esto para la próxima”, manifestó el ingeniero.

El argentino no tenía confianza en la SQ2 y Stuart Barlow lo tranquilizó

El intercambio entre Colapinto y Barlow también dejó otro episodio particular en la única práctica libre del fin de semana. El ingeniero destacó el progreso realizado: “Vas a recibir la bandera a cuadros, ahora después de eso bajamos a la grilla. Vamos, es un buen comienzo. Hicimos las cosas bien ahí, aprendimos lo que teníamos que aprender de todos modos en esa vuelta. Intentaremos ser más ordenados en la próxima para vos”. Esta frase reflejó la confianza creciente dentro del equipo, que apostó por la rápida adaptación del piloto de 22 años a las exigencias de la máxima categoría.

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Durante la SQ3, la tensión volvió a sentirse en el garaje de Alpine. Barlow marcó la estrategia a seguir y Colapinto, atento a los detalles, preguntó el tiempo de su compañero Pierre Gasly. El ingeniero le informó: “29.47 le ganaste a Hadjar, hizo 29.42, así que buen trabajo ahí, amigo. Hadjar estaba con neumáticos nuevos”. Colapinto celebró el resultado y valoró el trabajo conjunto: “Bien, bien, buen trabajo”.

El cierre del diálogo incluyó una broma de Barlow, recordando la experiencia reciente del piloto en Argentina: “Supongo que fue toda esa práctica de drifting en Buenos Aires, amigo”, dijo el ingeniero. Colapinto, entre risas, respondió: “Sí, vamos mañana. Apenas empezamos el fin de semana, vamos”.

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Stuart Barlow calmó a Colapinto tras su autocrítica en la SQ2, permitiendo al piloto argentino enfocarse y mantener su lugar entre los mejores en Miami

El evento reciente en Buenos Aires, donde condujo un Fórmula 1 ante más de 500 mil personas, fue tema de conversación entre los integrantes del equipo y motivo de elogios tanto de directivos como de otros pilotos. Entre quienes destacaron su desempeño se encontraron Pierre Gasly, compañero de escudería, y Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, que mostraron su apoyo y reconocimiento al argentino.

El piloto argentino consiguió ubicarse en el octavo puesto de la grilla para la carrera Sprint que comenzará este sábado a las 13 horas de Argentina. Su tiempo de 1:29.320 lo colocó por delante de otros pilotos destacados, mientras que su compañero Pierre Gasly partirá desde la décima posición con un registro de 1:29.474.

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