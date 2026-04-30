Salud

Colesterol en sangre: cuáles son los valores normales, qué significan y los mitos más comunes que persisten

Factores genéticos y hábitos cotidianos pueden influir en la salud cardiovascular de personas de todas las edades. Especialistas aconsejan controles regulares y explican cómo prevenir riesgos, incluso en quienes mantienen un peso saludable

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Ilustración: hombre musculoso 'HDL' corre en vaso sanguíneo limpio; hombre agotado 'LDL' corre con dificultad entre depósitos de placa amarilla
El colesterol en sangre resulta fundamental para el organismo, pero los mitos dificultan la prevención de enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colesterol en sangre es una sustancia esencial para el funcionamiento del organismo, pero los mitos sobre sus tipos y efectos dificultan la prevención de enfermedades cardíacas. Existen dos categorías principales: el colesterol de alta densidad (HDL), considerado “bueno”, y el colesterol de baja densidad (LDL), identificado como “malo”. Comprender estas diferencias y la importancia de mantener valores adecuados permite proteger la salud y desmontar creencias erróneas, según destacan la Clínica Mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Fundación Española del Corazón.

Mantener niveles saludables de colesterol exige controlar el LDL y procurar un HDL alto. Existen mitos frecuentes, como creer que solo las personas con sobrepeso están en riesgo o que los síntomas son siempre evidentes. En realidad, tanto adultos como niños pueden presentar colesterol elevado sin advertirlo, y el factor genético puede influir tanto como la dieta.

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El colesterol cumple funciones vitales en la producción de hormonas y en la formación de células, tal como informan la Clínica Mayo, los CDC y la Fundación Española del Corazón. Se transporta por la sangre mediante lipoproteínas.

El HDL contribuye a llevar el colesterol al hígado, donde es eliminado, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Por el contrario, el LDL tiende a acumularse y formar placas en las arterias, lo que puede provocar estrechamiento y aumentar la probabilidad de infartos o eventos cerebrovasculares.

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Las entidades técnicas advierten que el colesterol alto no produce síntomas, por lo que es fundamental realizar controles de laboratorio periódicos. Según la Fundación Española del Corazón, la ausencia de molestias físicas no garantiza niveles normales de colesterol y muchas veces el diagnóstico se produce tras un evento cardiovascular, por lo que la prevención es clave.

Mitos y realidades sobre el colesterol en sangre

Las ideas equivocadas dificultan el manejo efectivo del colesterol en sangre. Un mito persistente es que “todo el colesterol es malo”, aunque el organismo requiere cierta cantidad para procesos clave. Otro error común es suponer que solo las personas mayores o con sobrepeso deben preocuparse; la delgadez no protege frente al riesgo de niveles elevados.

No existen síntomas de advertencia para el colesterol alto en la mayoría de los casos. Por eso, se recomienda realizar controles como mínimo cada cinco años. La ausencia de molestias físicas no garantiza valores normales y muchas veces el diagnóstico se produce tras un evento cardíaco o cerebrovascular.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El colesterol alto no presenta síntomas, por lo que los controles de laboratorio periódicos son esenciales para la prevención de enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta, aunque fundamental, no es el único factor determinante. El hígado también produce colesterol de forma natural, lo que explica por qué quienes tienen antecedentes familiares pueden experimentar hipercolesterolemia familiar aunque sigan una dieta saludable. Pensar que las personas delgadas están exentas del problema también es incorrecto. Las personas delgadas también pueden tener el colesterol alto, por lo que la recomendación de controles médicos incluye a individuos de toda complexión física.

Además, los productos “sin colesterol” no siempre son saludables. Alimentos bajos en colesterol pueden contener grasas saturadas o grasas trans, que también elevan el LDL.

Cómo mantener niveles saludables de colesterol

Adoptar un estilo de vida equilibrado es clave, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos de salud. Las pautas principales incluyen al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana, una dieta baja en grasas saturadas y rica en fibra, y evitar el tabaco.

No fumar reduce notablemente las probabilidades de enfermedad cardiovascular, ya que fumar daña los vasos sanguíneos. Es recomendable limitar carnes rojas, mantequilla y quesos, y optar por frutas, legumbres, paltas y aceites vegetales. La ingesta moderada de huevos resulta aceptable para la mayoría de personas sanas, ya que el cuerpo regula la producción interna de colesterol.

Primer plano de una persona en ropa deportiva comiendo una porción de proteína de su plato con ensalada en una cocina de hogar iluminada por luz natural.
Adoptar una dieta equilibrada, hacer ejercicio con regularidad y no fumar son claves para mantener el colesterol bajo control y proteger la salud cardiaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones de riesgo especial, como en casos de hipercolesterolemia familiar, es probable que se requieran medicamentos conocidos como estatinas para controlar el LDL y reducir el peligro de enfermedades cardíacas. La supervisión profesional es fundamental para establecer la frecuencia de los análisis y el tratamiento adecuado, que puede combinar cambios en la dieta, ejercicio y medicación.

El colesterol en distintas etapas de la vida y factores hereditarios

Los exámenes periódicos no solo corresponden a adultos. Los niños, especialmente con antecedentes familiares, deberían someterse a pruebas para identificar niveles elevados. La hipercolesterolemia familiar puede detectarse a edades tempranas y aumenta la probabilidad de problemas cardíacos en la niñez o juventud.

Aunque es más frecuente el colesterol alto en personas con sobrepeso, también quienes tienen peso normal pueden desarrollarlo. Por esta razón, las revisiones deben realizarse cada cuatro a seis años después de los 20 años, adaptándose a los factores de riesgo individuales.

Un médico en bata blanca señala una pantalla con gráficos de ADN, alimentos grasos y datos de colesterol alto, mientras un paciente joven lo escucha atentamente en una consulta.
Los factores hereditarios y los hábitos personales condicionan los niveles de colesterol, requiriendo estrategias de prevención personalizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El componente genético es importante, ya que algunas personas generan mayor cantidad de colesterol endógeno, por lo que requieren un control más estricto incluso si mantienen un estilo de vida saludable.

Más allá de su relación con las enfermedades cardíacas, el colesterol es imprescindible para otros procesos corporales, como la digestión de alimentos y la producción de vitamina D. Mantener el equilibrio adecuado de esta sustancia resulta esencial para la salud integral.

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