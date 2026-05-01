Qué alimentos en la cena dificultan el sueño en mayores de 50 años, según especialistas

Especialistas señalan que elegir ingredientes fáciles de digerir en la noche mejora el descanso en adultos mayores, al reducir episodios de insomnio, fragmentación del sueño y problemas como el reflujo o el malestar digestivo (Imagen ilustrativa Infobae)

El sueño de calidad resulta fundamental para la salud de los adultos, y la alimentación juega un papel en el descanso nocturno, especialmente a partir de los 50 años. La elección de los alimentos que se consumen en la cena influye de manera directa en la capacidad para conciliar el sueño y mantenerlo durante toda la noche. Cambios en el ritmo metabólico y en la función digestiva, propios de la edad, pueden hacer que algunos ingredientes habituales se conviertan en factores que dificultan el descanso.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Personas Mayores (AARP), los adultos no consiguen un sueño de calidad y más de la mitad duerme menos de las horas recomendadas. Uno de cada tres adultos se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. Los expertos indican que, además del estrés, la ansiedad o los horarios irregulares, la cena desempeña un papel relevante en la aparición de insomnio y problemas para mantener un sueño profundo.

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En tanto que la Sociedad Española de Neurología, entidad médica de referencia en trastornos del sueño, también advierte que la falta de sueño debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Por este motivo, ajustar el menú nocturno y evitar algunos alimentos específicos se convierte en una herramienta sencilla para mejorar la calidad del descanso y el bienestar general, ayudando a prevenir la fragmentación del sueño.

Alimentos que alteran el descanso nocturno

Profesionales en nutrición y sueño identifican alimentos que dificultan la conciliación del sueño, elevan la acidez estomacal y fragmentan el descanso, recomendando opciones más ligeras para la cena diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, los especialistas identifican alimentos y bebidas que pueden interferir con el sueño si se consumen en la cena. El queso curado figura entre los más problemáticos debido a su alto contenido de tiramina, un aminoácido que eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial en personas sensibles. Los expertos recomiendan sustituir los quesos fuertes por opciones más suaves, como el queso fresco o el queso crema.

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El tomate, aunque saludable, destaca por su acidez, que puede contribuir a la acidez estomacal y la hinchazón. Estos síntomas dificultan conciliar el sueño y favorecen los despertares nocturnos. Las carnes rojas y el pollo, ricos en proteínas, requieren una digestión prolongada. El cuerpo procesa estos alimentos más lentamente durante la noche, lo que puede provocar malestar digestivo y fragmentar el descanso.

El salami y el pepperoni también se desaconsejan porque contienen aminoácidos que contraen los vasos sanguíneos y elevan la presión arterial. Las frutas cítricas, como las naranjas, aportan grandes cantidades de ácido cítrico, lo que incrementa la producción de ácido gástrico y eleva el riesgo de reflujo y acidez.

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Bebidas que afectan la calidad del sueño

Además de los alimentos sólidos, el consumo de café, té y cacao en la tarde o la noche puede dificultar el sueño. La cafeína actúa como estimulante del sistema nervioso y bloquea la adenosina, la sustancia cerebral que genera somnolencia. Esto provoca dificultades para dormir y reduce la duración de las fases profundas del sueño.

Recomiendan cenar al menos dos horas antes de acostarse, priorizando alimentos bajos en grasas y azúcares, para proteger la calidad del sueño y reducir riesgos de enfermedades relacionadas con insomnio crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcohol, en cualquiera de sus formas, puede inducir somnolencia inicial, pero fragmenta el sueño y bloquea la fase REM, la más reparadora. Además, actúa como diurético, lo que obliga a levantarse durante la noche para ir al baño. El consumo de alcohol eleva la frecuencia cardíaca y relaja los músculos de la garganta, lo que favorece los ronquidos y la apnea.

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De acuerdo con AARP, el ajuste en la alimentación vespertina cobra especial importancia a partir de los 50 años, cuando el cuerpo responde de manera diferente a la digestión y los estímulos externos. Los especialistas recomiendan evitar cenas copiosas y elegir ingredientes ligeros, bajos en grasa y fáciles de digerir.

Consejos para lograr un sueño reparador

Los expertos sugieren planificar la cena al menos dos horas antes de acostarse y priorizar alimentos con bajo contenido de grasas y azúcares. Verduras suaves, pescados blancos o cereales integrales resultan opciones para la última comida del día. Mantener una rutina de horarios y evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir también ayuda a conciliar el sueño y mejorar la calidad del descanso.

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El papel de la alimentación en el sueño es determinante en la salud integral de los adultos mayores. Un menú nocturno adaptado a las necesidades metabólicas y digestivas puede marcar la diferencia entre una noche de insomnio y un descanso adecuado. La prevención y el ajuste de hábitos alimentarios constituyen estrategias sencillas y efectivas para proteger la salud a largo plazo.