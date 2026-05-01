Ciencia

Identificaron una toxina bacteriana que actúa solo en insectos y no en mamíferos

Investigadores de Canadá y otros países identificaron la toxina en el laboratorio. Por qué abre posibilidades para el desarrollo de plagicidas biológicos más seguros y selectivos

Guardar
bacteria Streptomyces
La bacteria del suelo Streptomyces produce una toxina que mata insectos con una precisión nunca antes documentada en ese género/ CDC

La bacteria Streptomyces lleva más de 400 millones de años en el suelo y es la fuente de algunos de los antibióticos más usados en la historia de la medicina.

Su relación con los insectos siempre se estudió desde el lado de la cooperación: los protege, degrada celulosa en sus intestinos y produce compuestos que los atraen.

PUBLICIDAD

Ahora, un estudio publicado en la revista Nature Microbiology cambió esa imagen al documentar que ciertas cepas de Streptomyces producen una toxina proteica que mata insectos con una especificidad que no se había descrito antes en ese género bacteriano. Fue realizado por investigadores de Canadá, Estados Unidos y Suecia.

Primer plano de una mano sosteniendo un bote de aerosol plateado sin etiquetas, liberando una nube de insecticida hacia un mosquito en el aire.
El hallazgo sobre la toxina de Streptomyces abre el camino hacia el desarrollo de plaguicidas biológicos innovadores.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo podría facilitar el desarrollo de una nueva generación de plaguicidas biológicos.

PUBLICIDAD

Los primeros autores del estudio fueron Ying Xu, Reed Stubbendieck y Raghuvir Viswanatha.

Contaron con la participación de investigadores del Hospital Infantil de Boston, la Escuela de Medicina de Harvard, la Universidad de Wisconsin-Madison, la Universidad de Estocolmo, la Universidad de Yale, la Universidad McMaster de Canadá y la Universidad de Waterloo.

La bacteria que esconde un arma contra insectos

Manos con guantes sujetan una placa de Petri que contiene colonias de bacterias. Al fondo, un microscopio y tubos de ensayo en un laboratorio.
Investigadores de Harvard, Yale y otras instituciones internacionales identifican 26 variantes de la toxina en Streptomyces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, los científicos exploraron las relaciones entre Streptomyces y los insectos desde un ángulo positivo. La posibilidad de que esta bacteria también atacara a los insectos con toxinas proteicas propias permanecía sin explorar.

El problema central era la ausencia de evidencia de que Streptomyces produjera factores de virulencia dirigidos exclusivamente a insectos.

Otros compuestos tóxicos ya conocidos de esta bacteria dañan el ADN de forma inespecífica y afectan a muchos organismos, no solo a los insectos.

Insecticida natural, repelente ecológico, vinagre, anti insectos, solución orgánica, sin tóxicos, ambiente seguro, control de plagas, repelente casero, hogar saludable, protección contra moscas, método natural, ingredientes seguros, prevención de plagas, salud del hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El trabajo demuestra que Streptomyces, fuente tradicional de antibióticos, también puede ser un arma biológica contra plagas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo del equipo de investigadores fue determinar si existía alguna toxina proteica con esa especificidad, identificar su receptor en los insectos y establecer el mecanismo por el cual actúa dentro de las células.

Los investigadores buscaban además entender si esa toxina tiene un origen evolutivo antiguo o reciente.

El equipo encontró que la toxina, a la que llamaron SAIP (proteína insecticida de Streptomyces antiquus, por sus siglas en inglés), es estructural y funcionalmente similar a la toxina diftérica, la responsable de la difteria, una enfermedad que mató a millones de niños a lo largo de la historia, pero con un blanco completamente distinto: los insectos.

Cómo se hizo el estudio y qué encontraron

La toxina SAIP mató células del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, con concentraciones menores a 10 picomolar en laboratorio./Archivo Fapesp)
La toxina SAIP mató células del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, con concentraciones menores a 10 picomolar en laboratorio./Archivo Fapesp)

Los investigadores comenzaron con un análisis bioinformático para rastrear proteínas similares a la toxina diftérica dentro del genoma de distintas bacterias. Identificaron ocho variantes muy similares entre sí, todas presentes en cepas de Streptomyces.

Luego ampliaron la búsqueda a todos los genomas de Streptomyces disponibles en bases de datos internacionales, incluida la del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y secuenciaron cepas de sus propias colecciones. En total, identificaron 26 variantes agrupadas en 8 subtipos.

Para probar si la toxina era realmente letal, la produjeron en laboratorio y la aplicaron sobre células de tres especies de insectos: Drosophila melanogaster (la mosca de la fruta), Aedes aegypti (el mosquito transmisor del dengue) y Anopheles coluzzii (mosquito transmisor de la malaria).

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los investigadores usaron la mosca de la fruta para identificar el receptor de la toxina SAIP y probar su letalidad en insectos vivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La toxina mató al 50% de las células con concentraciones menores a 10 picomolar, una cantidad extremadamente pequeña, mientras que en células humanas y de ratón no produjo efectos hasta concentraciones mil veces mayores.

En insectos vivos, la inyección de apenas 4 femtomoles de SAIP mató al 80% de las moscas en 60 horas.

El equipo utilizó la tecnología CRISPR-Cas9, una herramienta de edición genética que permite desactivar genes uno por uno, en una pantalla a escala genómica sobre miles de genes de Drosophila.

bacteria Streptomyces
La toxina SAIP es pariente de la toxina diftérica, pero su blanco son los insectos, no los humanos/ Pablo Morales-Cruz

Lo que encontraron al desactivar esos genes fue el receptor de la toxina: una proteína de membrana llamada Flower, presente en la superficie de las células de los insectos pero ausente en humanos y ratones, lo que explica por qué SAIP mata insectos sin tocar a los mamíferos.

“Por ahora, este es un descubrimiento de ciencia básica, pero uno que puede tener aplicaciones muy prácticas en el futuro”, afirmó Cameron Currie, quien lideró a los investigadores.

Una toxina como la que estudiaron “podría ayudar a controlar vectores de enfermedades humanas, como los mosquitos, que transmiten la malaria y el virus del Nilo Occidental, o quizás usarse para proteger cultivos de plagas de insectos. Es posible que se pueda usar de varias maneras diferentes”, comentó.

La toxina SAIP resultó letal para células del mosquito Anopheles coluzzii, uno de los principales transmisores de la malaria./Archivo REUTERS/Baz Ratner/
La toxina SAIP resultó letal para células del mosquito Anopheles coluzzii, uno de los principales transmisores de la malaria./Archivo REUTERS/Baz Ratner/

Currie y sus colaboradores ya patentaron el descubrimiento y ahora exploran posibles vías de comercialización de la toxina, en particular en la agricultura, donde las toxinas insecticidas suelen tener una alta demanda.

El equipo de investigación estudia cómo se comportan las SAIP en entornos biológicos más complejos, incluidos sistemas experimentales con grillos y gusanos de la harina, organismos que sirven como modelos para estudiar la infección y la toxicidad.

Tres científicos con batas y guantes azules trabajan en un laboratorio moderno. Uno usa un microscopio, otro una pipeta en placas de Petri y el tercero opera una computadora.
El descubrimiento de SAIP demuestra que uno de los géneros bacterianos más estudiados del mundo aún guarda secretos sin explorar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos estudios también permiten a los investigadores aislar los antimicrobianos secretados por las cepas de Streptomyces productoras de toxinas, lo que ayudará a comprender mejor su potencial clínico.

Pero más allá de cómo evolucione ese trabajo posterior, Currie destacó que el descubrimiento en sí es un logro científico relevante y una señal de cuánto queda por aprender sobre las bacterias.

“El hecho de que hayamos encontrado algo tan novedoso en uno de los grupos de bacterias más abundantes y estudiados del mundo subraya lo poco que realmente sabemos sobre ellas”, señaló Cameron.

“Esta toxina es un poderoso recordatorio de que las bacterias son organismos increíblemente diversos, con capacidades que no dejan de sorprendernos”, recordó.

Temas Relacionados

BacteriasToxinaInsecticidaPlaguicidaBiologíaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La oscuridad viaja más rápido que la luz y un experimento lo acaba de confirmar por primera vez

Físicos del Instituto Tecnológico Technion de Israel demostraron que los puntos oscuros dentro de una onda de luz pueden superar su propia velocidad, sin violar la teoría de la relatividad de Albert Einstein

La oscuridad viaja más rápido que la luz y un experimento lo acaba de confirmar por primera vez

El novedoso método de científicos canadienses que permite frenar sangrados graves en cinco segundos

Investigadores de la Universidad McGill, de Montreal, lideraron el desarrollo. Qué implican los resultados de los experimentos en animales que fueron publicados en la revista Nature

El novedoso método de científicos canadienses que permite frenar sangrados graves en cinco segundos

“¿Pasaron 10 días así?”: el divertido momento de los astronautas de Artemis II en el show de Jimmy Fallon

Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, estuvieron en “The Tonight Show” y  simularon cómo fue convivir y trabajar durante en un espacio muy reducido como lo es la cápsula Orión en su misión a la Luna

“¿Pasaron 10 días así?”: el divertido momento de los astronautas de Artemis II en el show de Jimmy Fallon

Por qué el polvo del desierto es uno de los factores climáticos que más impacta sobre el calentamiento del planeta

Un estudio de la UCLA reveló que las partículas desérticas del Sahara equivalen al 10 % del efecto térmico generado por el dióxido de carbono, el doble de lo estimado por los modelos científicos vigentes

Por qué el polvo del desierto es uno de los factores climáticos que más impacta sobre el calentamiento del planeta

Armenia desarrolla un megacentro de inteligencia artificial en un salto tecnológico clave con apoyo de EEUU

El millonario proyecto incluye los chips avanzados de NVIDIA. Apuesta por alianzas estratégicas, capacitación profesional y fortalecimiento del sector energético para avanzar en ciencia y diversificación económica

Armenia desarrolla un megacentro de inteligencia artificial en un salto tecnológico clave con apoyo de EEUU
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el prontuario criminal de ‘Mónica’, cabecilla guerrillera de las disidencias, señalada de perpetrar atentados en Cali y Jamundí

Este es el prontuario criminal de ‘Mónica’, cabecilla guerrillera de las disidencias, señalada de perpetrar atentados en Cali y Jamundí

Esto es lo que significa que siempre aparezcan arañas en el mismo sitio de tu casa: un aviso silencioso sobre los problemas ocultos de tu vivienda

Así se van a celebrar los 30 años de Rock al Parque: libro, conciertos, serie audiovisual, conversatorios y vinilos

El Ejército Nacional abatió a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en operativo en Antioquia

Sheinbaum presume avances de la 4T en derechos laborales, pero mujeres lideran tasa de informalidad y desempleo en México

INFOBAE AMÉRICA

El Día Internacional del Trabajo moviliza a miles en reclamo de derechos laborales en Guatemala

El Día Internacional del Trabajo moviliza a miles en reclamo de derechos laborales en Guatemala

Honduras: Por supuesta pelea de territorio autoridades reportan nueva masacre, tres víctimas mortales y un herido

Muebles en el techo, cimientos invertidos y una construcción imposible: así es la desconcertante Upside Down House

República Dominicana entrega carta de reconocimiento dirigida a Donald J. Trump durante visita diplomática

Ministro de Gobernación afirma que la coordinación con el Ministerio Público será eje central en la elección del próximo fiscal general de Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Kylie Jenner enfrenta una segunda demanda de exempleada por acoso y discriminación

Kylie Jenner enfrenta una segunda demanda de exempleada por acoso y discriminación

El Oscar perdido para el documental “Mr Nobody Against Putin” reapareció tras insólito episodio en el aeropuerto de Nueva York

Murió el actor coreano Park Dong-bin: lo encontraron en el restaurante que planeaba inaugurar

Michael Bublé vuelve a Belfast y promete una noche romántica bajo las estrellas

Regresan Woody, Buzz y Jessie, pero su histórico director se despide: todo sobre Toy Story 5