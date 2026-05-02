El beso de Franco Colapinto y Maia Reficco tras la clasificación del Sprint en el GP de Miami de F1: “Viva el amor”

El piloto de Alpine se besó con su novia en el paddock luego de la clasificación del Sprint del GP de Miami

El regreso de Franco Colapinto al paddock de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami estuvo marcado por un notable cambio de ánimo y una ola de apoyo visible, tanto en el entorno del equipo Alpine como entre sus seguidores. Tras la gran actuación en la clasificación del Sprint en el circuito estadounidense, la escudería decidió resaltar el desempeño del piloto argentino de 22 años con un video especial en sus redes sociales.

El vídeo difundido por Alpine comienza con la presencia de Maia Reficco, actriz argentina y pareja de Colapinto, quien le dedica un saludo afectuoso con un beso y un cálido abrazo tras su actuación en la pista. La imagen de ambos al final de la jornada de este viernes en Miami, refuerza la idea de un entorno personal sólido acompañando el avance profesional del piloto.

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Franco Colapinto largará desde el octavo lugar en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Los aficionados argentinos no pasaron desapercibidos en la producción, al igual que el saludo de Jamie Campbell-Walter, manager de Colapinto, consolidando el mensaje de un círculo de contención y energía positiva en torno al joven corredor. El video concluye con una escena íntima de la pareja, recordando también la reciente visita y demostración del piloto en Buenos Aires, donde Reficco ya había mostrado su apoyo y lo acompañó a un asado en Cardales.

La publicación generó numerosos comentarios de celebración, destacando frases como “Viva el amor” o “Patria, familia y Colapinto”, “Buen ritmo, una linda compañía que al parecer le hace bien y millones de argentinos detrás apoyándolo. Esa es la energía que siempre necesita”, manifestó el público en las redes sociales reflejando el orgullo por el rendimiento de Colapinto, quien afrontó las exigencias de la disciplina con la confianza renovada. Además, Alpine acompañó el video con la descripción “Equipo 43. Justo lo que significa para todos ellos”.

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Tras la clasificación en la Q3, el piloto argentino compartió su visión sobre el progreso del equipo

En otra grabación difundida por la escudería, Colapinto compartió su análisis sobre la jornada positiva en Miami. El piloto expresó: “Fue realmente bueno, creo que fue un reinicio para nosotros, ese pequeño descanso que tuvimos, y volvimos mucho más fuertes. Y estoy muy orgulloso de que hayamos maximizado ese tiempo libre que tuvimos”.

El argentino reconoció las dificultades enfrentadas en las primeras carreras, pero valoró el trabajo conjunto con los ingenieros para detectar áreas de mejora. Según sus palabras, la clasificación en la Q3 representó un nuevo punto de partida: “Hacía mucho tiempo que no estaba en la Q3 y estoy muy, muy orgulloso de estar aquí, yo, el equipo, todos los que me han estado apoyando”.

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Esta actuación de Colapinto en Miami, logrando el octavo puesto en la Q3 y superando incluso a un Red Bull con neumáticos usados, se interpretó como una señal alentadora para el futuro inmediato. El piloto concluyó su mensaje con optimismo y cautela: “Estamos comenzando en los puntos, así que todo muy positivo. Queremos seguir trabajando y mejorando, así que es un buen comienzo, pero ahora tenemos que seguir trabajando. Adiós, chicos”. La actividad continuará este sábado en la carrera Sprint donde el piloto argentino saldrá desde la octava posición en la grilla a partir de las 13 horas de Argentina, mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly partirá desde la décima posición.