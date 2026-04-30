Qué son las avispas chaqueta amarilla y cómo protegerse de sus picaduras

Las avispas chaqueta amarilla (Vespula germanica) han sido protagonistas de recientes ataques a personas en la Patagonia y Neuquén (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las avispas chaqueta amarilla (Vespula germanica) han cobrado notoriedad en la Argentina a raíz de episodios recientes que involucraron ataques a personas en regiones como la Patagonia y Neuquén. La expansión acelerada de esta especie, considerada invasora por organismos científicos nacionales como el CONICET, ha generado preocupación tanto en el ámbito sanitario como ambiental. Los especialistas advierten sobre la necesidad de conocer las características de estos insectos y adoptar recaudos en actividades al aire libre, especialmente en zonas rurales y boscosas donde su presencia es más frecuente.

Qué son las chaquetas amarillas

Las chaquetas amarillas son avispas sociales del género Vespula, de origen euroasiático y norteafricano, que se han adaptado a distintas regiones del mundo. En la Argentina, el primer registro data de la década de 1970 en la provincia de Neuquén, y desde entonces la especie ha colonizado extensas áreas del país, según el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET).

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A diferencia de las abejas, el cuerpo de la Vespula germanica es negro con bandas amarillas muy definidas y simétricas. Su tamaño ronda el medio centímetro y su vuelo se caracteriza por movimientos rápidos y erráticos. La especie se distingue por su capacidad de picar varias veces sin perder el aguijón, ya que este es liso, y por la potencia de sus mandíbulas, con las que también puede morder.

El CONICET considera a la chaqueta amarilla una especie invasora en Argentina, por su impacto sanitario y ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta avispa es considerada exótica e invasora, según el CONICET, porque no es nativa del país y se expande de manera tal que puede afectar el ambiente y la salud pública. Su presencia se asocia a la alteración de ecosistemas, el desplazamiento de especies nativas y el daño a la apicultura, ya que ataca colmenas y compite por recursos.

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Dónde se encuentran y cómo identificarlas

De acuerdo con el CONICET, la expansión de la chaqueta amarilla en la Argentina se ha dado a un ritmo estimado de 37 kilómetros por año, superando barreras geográficas como el Estrecho de Magallanes y la Cordillera Darwin. Si bien prefiere ambientes templados y húmedos, puede sobrevivir en condiciones climáticas variadas.

Las chaquetas amarillas suelen nidificar en el suelo, aprovechando cavidades naturales o madrigueras abandonadas de roedores, aunque también se han hallado nidos en árboles, arbustos, estructuras urbanas e incluso viviendas. Los nidos están recubiertos por una pared de celulosa que las obreras fabrican con corteza y saliva. En el exterior, el acceso al nido puede quedar oculto, por lo que es habitual encontrarlas en actividades de jardinería, corte de leña o senderismo.

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Especialistas recomiendan conocer las características de la avispa y tomar recaudos en actividades al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón amarillo y negro en el abdomen y la línea amarilla bajo el ojo son rasgos distintivos para su identificación. A simple vista, suele ser confundida con una abeja. Sin embargo, presenta diferencias claras: su cuerpo es negro con bandas amarillas bien definidas, simétricas, y tiene un vuelo rápido y errático.

Ciclo de vida y comportamiento

La chaqueta amarilla vive en colonias organizadas en castas: una reina, obreras y zánganos. El ciclo anual de la colonia inicia en primavera, cuando la reina funda el nido y pone los primeros huevos. Las obreras emergen y asumen el cuidado del nido, que puede llegar a albergar miles de individuos a fines del verano, según la Conservation Commission of Missouri.

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Durante el otoño, el comportamiento de la especie se vuelve más defensivo y agresivo, en parte por la disminución de recursos naturales. La actividad predadora se incrementa y los ataques a seres humanos pueden ser más frecuentes ante cualquier perturbación del entorno del nido.

La dieta de la Vespula germanica es variada: se alimenta de insectos, frutas, néctar, carne y restos orgánicos. En entornos rurales, puede atacar animales con heridas o durante pariciones para obtener proteínas. Su comportamiento alimentario la define como un predador oportunista y carroñero.

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La expansión de la especie ha alcanzado extensas áreas del país, desplazando a especies nativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos para la salud y el ambiente

La picadura de la chaqueta amarilla produce dolor intenso, enrojecimiento y edema local. Su veneno puede generar reacciones alérgicas graves, como el shock anafiláctico, potencialmente mortal si no se trata a tiempo. La reacción en estos casos se caracteriza por una caída drástica de la presión arterial, dificultad respiratoria severa y compromiso de múltiples órganos, y requiere atención médica de emergencia inmediata.

Las muertes suelen asociarse a personas con antecedentes alérgicos o múltiples picaduras. Entre los síntomas de una reacción severa, la Conservation Commission of Missouri enumera: hinchazón de cara, labios o garganta, dificultad respiratoria, urticaria y pérdida de conciencia.

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En el plano ambiental, la especie afecta a polinizadores nativos y a la apicultura, depreda abejas y saquea colmenas, lo que genera perjuicios económicos y ecológicos. También puede dañar frutales al morder frutos maduros y facilita la entrada de patógenos.

La especie afecta ambientes naturales, desplaza a polinizadores nativos y daña la apicultura al atacar colmenas (Imagen Ilustrativa)

Cuidados y recomendaciones

No existen repelentes específicos contra las chaquetas amarillas. Los especialistas del CONICET y la Administración de Parques Nacionales recomiendan evitar disturbios en zonas donde puedan existir nidos, en especial durante el otoño. Al realizar actividades al aire libre, se aconseja no usar perfumes ni ropa de colores intensos, ya que pueden atraer a estos insectos, y mantener la calma si uno se encuentra cerca de ellos.

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En campamentos y picnics, es preferible mantener alimentos y bebidas cerrados, revisar carpas y vehículos antes de ingresar, y evitar caminar descalzo en áreas de césped o bosques. Si una avispa se posa sobre el cuerpo, la sugerencia es no aplastarla ni agitarse, sino esperar a que se aleje sola.

En caso de picadura, se recomienda aplicar frío local y consultar rápidamente a un profesional de la salud si la persona presenta antecedentes alérgicos o reacciones inusuales. Ante el hallazgo de un nido en viviendas o espacios públicos, las autoridades sugieren dar aviso a Defensa Civil o recurrir a personal especializado, evitando intentos de destrucción por cuenta propia.

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“Cada vez que notemos que hay una o más chaquetas amarillas cerca nuestro sería importante proponernos llamarle la atención lo menos posible, permaneciendo quietos hasta que se alejen, sin intentar pegarles o realizar movimientos bruscos que pudieran generar reacciones que terminen en picaduras o mordeduras”, recomendó Francisco Javier Sola, investigador de CADIC-CONICET.