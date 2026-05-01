Chechu Bonelli celebró su primer cumpleaños tras la separación con un impactante look

La conductora festejó un nuevo año de vida rodeada de amigos

El primer cumpleaños de Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich se transformó en una celebración marcada por la alegría, la compañía de amigos cercanos y un look que no pasó desapercibido. La modelo y conductora compartió fragmentos de la noche en sus redes sociales, dejando ver tanto el espíritu de fiesta como el estilo audaz y elegante que eligió para esta nueva etapa personal.

Durante la celebración, Bonelli optó por un conjunto de encaje negro de dos piezas, compuesto por un crop top de manga larga y una falda corta con transparencias, que destacó su figura y sumó un aire sofisticado a la velada. El top de cuello alto y mangas largas aportó una cuota de sensualidad refinada, mientras que la falda con detalle de volados y transparencias estratégicas reforzó el carácter audaz del look. Combinó el conjunto con botas altas y aros grandes, sumando personalidad y definición a su estilismo. El maquillaje, con foco en los ojos y acabado luminoso, completó una imagen de seguridad y renovación. Su peinado recogido en una cola baja, dejando el rostro despejado, acompañó el estilo general y aportó sobriedad.

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Las stories de la noche la muestran en distintos momentos del festejo: posando con amigas, abrazando a amigos y bailando en el centro de la pista. En una de las imágenes, una amiga le dedicó el mensaje “Feliz en tu día @chechubonelli”, mientras que en otra postal se la ve acompañada de un amigo que le escribió: “Feliz cumple @chechubonelli. Una noche increíble! Fui muy feliz!! Gracias por todo @tommymunozdj te pasaste”. La complicidad, las sonrisas y la energía positiva fueron constantes a lo largo de la noche.

Chechu Bonelli celebró su primer cumpleaños tras su separación luciendo un atrevido conjunto de encaje negro

Cachete Sierra, su amigo y compañero de trabajo, estuvo presente en la celebración

A lo largo de la celebración, la modelo se mostró desinhibida y divertida. En distintas imágenes aparece posando con gestos espontáneos y actitud relajada junto a varios amigos, reflejando el clima distendido que marcó la velada. La música fue otro de los componentes centrales: entre los temas que sonaron figuran “Amor prohibido (En Vivo)” y “Slide Away (Remastered)” de Oasis, acompañando el ánimo festivo y sumando ritmo a la noche.

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El festejo dejó en claro el espíritu de resiliencia y renovación de Chechu Bonelli en esta nueva etapa. Rodeada de afectos y con un look que reflejó seguridad y autenticidad, la modelo eligió celebrar el comienzo de un nuevo año personal con alegría, rodeada de cariño y en un ambiente de pura celebración. Las imágenes y mensajes compartidos retratan a Bonelli atravesando un momento de disfrute y acompañamiento, apostando a la diversión y al encuentro con su círculo íntimo tras un año de cambios personales.

Durante años, la vida de Bonelli giró en torno a una estructura sólida: una familia estable, tres hijas y una relación de catorce años con Darío que parecía inalterable. Aquella rutina edificada sobre certezas cotidianas se desmoronó cuando la separación se hizo pública en junio pasado, abriendo la puerta a un proceso de duelo íntimo y profundo que, por momentos, resultó devastador.

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La modelo comparó el dolor de su separación con la ruptura de sus padres

La modelo y periodista deportiva relató ahora, con una honestidad despojada de dramatismos, cómo la ruptura la llevó a tocar fondo. Hubo días en los que, según confesó, se sintió “tirada en el piso”, completamente abatida por una herida que, según sus palabras, llegó a dolerle más que la muerte de sus propios padres. Ese dolor invisible, que no siempre se muestra ante el mundo, fue el punto de partida de una reconstrucción silenciosa que demandó tiempo, introspección y coraje.

En una charla reciente en el programa Vuelta y media, Bonelli puso en palabras la transformación que comenzó a gestarse tras la caída. Su relato, tan vulnerable como luminoso, deja ver cómo la soltería dejó de ser un sinónimo de vacío para convertirse en una oportunidad de reencuentro consigo misma. “Estoy disfrutando mucho de la soltería”, afirmó, con una convicción que no nace del resentimiento ni del deseo de revancha, sino del aprendizaje genuino que trajo el duelo.

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Con humor y sin perder la autocrítica, aclaró que su presente no tiene nada de descontrol. “No estoy desbarrancando ni estoy con chabones ni nada de eso”, dijo entre risas, explicando que disfruta de su tiempo libre cuando no está al cuidado de sus hijas, en un régimen de coparentalidad compartida semana a semana con Cvitanich. La declaración llegó envuelta en liviandad, pero también dejó espacio para una verdad menos cómoda: la soledad, admitió, “también tiene filo”. Bonelli puso en palabras esa ambivalencia: “Me gusta la soledad… pero a veces es dura”.