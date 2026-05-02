Honduras enfrenta nuevo escenario: menos incautaciones y más cultivos de coca

Expertos advierten que la comparación entre 2024 y 2025 debe tomarse con cautela, debido a que los datos provienen de distintas instituciones, lo que puede generar diferencias en metodología y registro. (FOTO: ICN)

Honduras reportó una significativa disminución en las incautaciones de cocaína durante 2025, alcanzando apenas 1.5 toneladas decomisadas en todo el año, lo que representa una caída del 93 % en comparación con 2024, según un informe publicado por InsightCrime, organización especializada en el análisis del crimen organizado en América Latina.

No obstante, el informe advierte que esta reducción debe interpretarse con cautela, ya que los datos de ambos años provienen de fuentes distintas.

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Mientras que las cifras de 2024 fueron reportadas por el Ministerio de Seguridad, las de 2025 fueron proporcionadas por las Fuerzas Armadas de Honduras, lo que podría implicar diferencias en los criterios de medición, registro y reporte de las incautaciones.

En ese sentido, analistas consideran que la caída en los decomisos no necesariamente refleja una disminución real del tráfico de drogas en el país, sino que podría estar vinculada a cambios en las rutas del narcotráfico, variaciones en los operativos de seguridad o incluso ajustes en la forma en que las instituciones contabilizan estos hallazgos.

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Mientras disminuyen los decomisos de cocaína, Honduras registra un aumento en la detección de cultivos de hoja de coca en distintas regiones del país. (FOTO: SEDENA)

A la par de esta reducción en las incautaciones, el informe destaca un fenómeno que genera creciente preocupación: el aumento en la presencia de cultivos de hoja de coca dentro del territorio hondureño, un comportamiento que marca un cambio en la dinámica del narcotráfico en el país.

De acuerdo con datos de ACLED, una organización independiente que recopila información sobre conflictos, violencia y actividades ilícitas a nivel global, durante el actual periodo de gobierno (2022-2026) se han registrado al menos 223 incautaciones de cultivos de coca en Honduras. Esta cifra representa un incremento de hasta cinco veces en comparación con el segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2018-2022).

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Este aumento evidencia que Honduras ya no solo funciona como un país de tránsito para el narcotráfico, sino que comienza a mostrar indicios de producción local, lo que podría tener implicaciones importantes en la seguridad y en la lucha contra el crimen organizado.

El informe también señala que estos cultivos ilícitos se están expandiendo principalmente hacia zonas rurales del país, incluyendo departamentos como Colón, Olancho, Atlántida y Yoro. Estas regiones, caracterizadas por su geografía extensa y en algunos casos limitada presencia estatal, podrían facilitar la instalación y operación de estructuras vinculadas al narcotráfico.

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Informe de InsightCrime señala caída histórica en decomisos de cocaína en Honduras (FOTO: InsightCrime)

Expertos advierten que esta expansión responde a una estrategia de adaptación por parte de las organizaciones criminales, que buscan diversificar sus operaciones y reducir riesgos ante la presión de las autoridades en rutas tradicionales de tráfico.

Ante este escenario, las autoridades hondureñas han enfocado parte de sus esfuerzos en la erradicación de cultivos ilícitos, además de fortalecer operativos de vigilancia y control en zonas identificadas como puntos clave para estas actividades. Sin embargo, el reto sigue siendo significativo, considerando la capacidad de adaptación y movilidad de estos grupos delictivos.

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El informe de InsightCrime concluye que el narcotráfico en Honduras continúa evolucionando, lo que obliga a replantear las estrategias de seguridad y a fortalecer la coordinación institucional para enfrentar un fenómeno cada vez más complejo y dinámico.

En este contexto, analistas coinciden en que los datos deben evaluarse de forma integral, tomando en cuenta tanto las incautaciones como la expansión de cultivos y otros indicadores, para obtener una visión más precisa de la situación real del narcotráfico en el país.

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