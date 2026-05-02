Honduras

Honduras enfrenta nuevo escenario: menos incautaciones y más cultivos de coca

Las incautaciones de cocaína en Honduras registraron una caída del 93 % en 2025, según un informe de InsightCrime, aunque expertos advierten que la comparación con 2024 debe analizarse con cautela debido a diferencias en las fuentes oficiales y metodologías utilizadas.

Guardar
Expertos advierten que la comparación entre 2024 y 2025 debe tomarse con cautela, debido a que los datos provienen de distintas instituciones, lo que puede generar diferencias en metodología y registro. (FOTO: ICN)
Expertos advierten que la comparación entre 2024 y 2025 debe tomarse con cautela, debido a que los datos provienen de distintas instituciones, lo que puede generar diferencias en metodología y registro. (FOTO: ICN)

Honduras reportó una significativa disminución en las incautaciones de cocaína durante 2025, alcanzando apenas 1.5 toneladas decomisadas en todo el año, lo que representa una caída del 93 % en comparación con 2024, según un informe publicado por InsightCrime, organización especializada en el análisis del crimen organizado en América Latina.

No obstante, el informe advierte que esta reducción debe interpretarse con cautela, ya que los datos de ambos años provienen de fuentes distintas.

PUBLICIDAD

Mientras que las cifras de 2024 fueron reportadas por el Ministerio de Seguridad, las de 2025 fueron proporcionadas por las Fuerzas Armadas de Honduras, lo que podría implicar diferencias en los criterios de medición, registro y reporte de las incautaciones.

En ese sentido, analistas consideran que la caída en los decomisos no necesariamente refleja una disminución real del tráfico de drogas en el país, sino que podría estar vinculada a cambios en las rutas del narcotráfico, variaciones en los operativos de seguridad o incluso ajustes en la forma en que las instituciones contabilizan estos hallazgos.

PUBLICIDAD

Mientras disminuyen los decomisos de cocaína, Honduras registra un aumento en la detección de cultivos de hoja de coca en distintas regiones del país. (FOTO: SEDENA)
Mientras disminuyen los decomisos de cocaína, Honduras registra un aumento en la detección de cultivos de hoja de coca en distintas regiones del país. (FOTO: SEDENA)

A la par de esta reducción en las incautaciones, el informe destaca un fenómeno que genera creciente preocupación: el aumento en la presencia de cultivos de hoja de coca dentro del territorio hondureño, un comportamiento que marca un cambio en la dinámica del narcotráfico en el país.

De acuerdo con datos de ACLED, una organización independiente que recopila información sobre conflictos, violencia y actividades ilícitas a nivel global, durante el actual periodo de gobierno (2022-2026) se han registrado al menos 223 incautaciones de cultivos de coca en Honduras. Esta cifra representa un incremento de hasta cinco veces en comparación con el segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2018-2022).

Este aumento evidencia que Honduras ya no solo funciona como un país de tránsito para el narcotráfico, sino que comienza a mostrar indicios de producción local, lo que podría tener implicaciones importantes en la seguridad y en la lucha contra el crimen organizado.

El informe también señala que estos cultivos ilícitos se están expandiendo principalmente hacia zonas rurales del país, incluyendo departamentos como Colón, Olancho, Atlántida y Yoro. Estas regiones, caracterizadas por su geografía extensa y en algunos casos limitada presencia estatal, podrían facilitar la instalación y operación de estructuras vinculadas al narcotráfico.

Informe de InsightCrime señala caída histórica en decomisos de cocaína en Honduras (FOTO: InsightCrime)
Informe de InsightCrime señala caída histórica en decomisos de cocaína en Honduras (FOTO: InsightCrime)

Expertos advierten que esta expansión responde a una estrategia de adaptación por parte de las organizaciones criminales, que buscan diversificar sus operaciones y reducir riesgos ante la presión de las autoridades en rutas tradicionales de tráfico.

Ante este escenario, las autoridades hondureñas han enfocado parte de sus esfuerzos en la erradicación de cultivos ilícitos, además de fortalecer operativos de vigilancia y control en zonas identificadas como puntos clave para estas actividades. Sin embargo, el reto sigue siendo significativo, considerando la capacidad de adaptación y movilidad de estos grupos delictivos.

El informe de InsightCrime concluye que el narcotráfico en Honduras continúa evolucionando, lo que obliga a replantear las estrategias de seguridad y a fortalecer la coordinación institucional para enfrentar un fenómeno cada vez más complejo y dinámico.

En este contexto, analistas coinciden en que los datos deben evaluarse de forma integral, tomando en cuenta tanto las incautaciones como la expansión de cultivos y otros indicadores, para obtener una visión más precisa de la situación real del narcotráfico en el país.

Temas Relacionados

cocaína hondurasincautaciones honduras 2025narcotráfico honduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá comprará 10 mil chalecos antibalas tras cuestionamientos sobre equipos vencidos

Autoridades reconocen limitaciones en el uso y distribución del equipo actual

Panamá comprará 10 mil chalecos antibalas tras cuestionamientos sobre equipos vencidos

Honduras: Nuevo golpe al caso Koriun, autoridades decomisan fuerte suma de dinero tras allanamientos en el Norte del país

Un operativo ejecutado por agentes de investigación y fuerzas militares en la residencial Campisa, en el Norte de Honduras, dejó el decomiso de al menos 300 mil lempiras en efectivo - unos 11,269 USD-, como parte de las acciones vinculadas al caso Koriun Inversiones.

Honduras: Nuevo golpe al caso Koriun, autoridades decomisan fuerte suma de dinero tras allanamientos en el Norte del país

Equipos municipales restauran limpieza tras marcha y actos vandálicos en San Salvador

El operativo de limpieza involucró a personal de los departamentos de Desechos Sólidos y Desarrollo Urbano, quienes intervinieron en zonas afectadas por residuos y grafitis posteriores a una concentración en el centro de la ciudad

Equipos municipales restauran limpieza tras marcha y actos vandálicos en San Salvador

Campo panameño resiente alza del combustible y anticipa presión en precios

El impacto será más visible cuando lleguen las nuevas cosechas al mercado en el segundo trimestre del año.

Campo panameño resiente alza del combustible y anticipa presión en precios

Honduras: Diputada propone hasta 6 años de cárcel por maltrato animal grave

La iniciativa legislativa propone eliminar la posibilidad de conmutar la pena en casos graves de crueldad animal, especialmente cuando los actos se cometan con saña, alevosía o por entretenimiento.

Honduras: Diputada propone hasta 6 años de cárcel por maltrato animal grave

TECNO

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

De qué trata la plataforma que permite apostar sobre hechos reales y desata una polémica global

La freidora de aire pierde protagonismo ante este moderno electrodoméstico capaz de preparar todo tipo de comidas

Este país de Sudamérica genera toda su electricidad con energías renovables

Meta elimina más de 700 empleos asociados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

“Morí por unos segundos”: la impactante confesión de Barry Keoghan sobre su adicción a las drogas

El guiño de Taylor Swift que enloqueció a sus fans: ¿Una canción para “Toy Story 5″?

Meryl Streep reveló tener diferencias con Goldie Hawn en el rodaje de ‘La muerte le sienta bien’: “Es irritante”

MUNDO

Ucrania planea una reforma militar con aumentos salariales y una desmovilización gradual

Ucrania planea una reforma militar con aumentos salariales y una desmovilización gradual

Tras la tensión con Friedrich Merz, Donald Trump ordenó la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania

La Casa Blanca comunicó al Congreso que considera que la guerra contra Irán “terminó”: “Las hostilidades han cesado”

Los precios del petróleo cayeron tras propuesta iraní para negociar con Estados Unidos

Estados Unidos contempla sancionar a los navieros que paguen peajes a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz