Oriana Sabatini dio pistas sobre la posible llegada de Dybala a Boca y reveló un gesto que la enamoró: “Me voló todo el piso”

El respaldo de la actriz a las decisiones del futbolista alimentan el entusiasmo de Boca Juniors

La atención de los hinchas de Boca Juniors y del fútbol argentino se mantiene fija en las señales que surgen alrededor de Paulo Dybala. La posibilidad de que el delantero regrese al país y se vista con la camiseta azul y oro genera un clima de creciente expectativa, especialmente tras las recientes declaraciones de su esposa, Oriana Sabatini.

En medio de rumores y especulaciones, la pareja atraviesa un momento de cambios personales y profesionales. Oriana Sabatini, quien se encuentra en Argentina promocionando sus propios proyectos y ocupándose de su hija recién nacida, Gia, compartió en el canal de streaming Olga su perspectiva sobre el futuro de Dybala. “Donde estemos juntos vamos a estar bien”, aseguró.

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“Tampoco tengo apuro. Yo sé que la carrera de los futbolistas es muy corta. Y entiendo que nuestro trabajo es un poco más flexible en ese sentido”, continuó Sabatini. Así, la cantante y actriz remarcó que su acompañamiento será pleno, luego de la decisión que considere mejor el argentino tras el final de su contrato con la Roma.

En el plano personal, Dybala y Sabatini han vivido meses intensos. La llegada de su primera hija, Gia, luego del matrimonio celebrado en julio de 2024, marcaron un nuevo capítulo en la relación que comenzó en 2018. En este contexto familiar, la actriz ofreció su opinión para despejar cualquier tipo de presión sobre el delantero: “No lo quiero apurar. Creo que al fin y al cabo Paulo va a terminar haciendo lo que su corazón le diga”.

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La complicidad de la pareja acompañan la expectativa de la hinchada de Boca Juniors por la llegada de Paulo Dybala al club

El inicio de la relación entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala estuvo eclipsado por una serie de coincidencias y gestos que, con el tiempo, se volvieron memorables para ambos. Durante la entrevista en el programa, la cantante recordó entre risas cómo un amigo insistió en facilitarle el número del futbolista para que le escribiera por privado. “Gracias a Dios, la perseverancia de ese amigo que le dijo: ‘Yo te consigo el número y le escribís a WhatsApp’”, relató.

La desconfianza inicial fue inevitable. “Yo no tenía manera de comprobar que era efectivamente Paulo Dybala. Le digo: ‘¿Y cómo sé que sos vos?’”, confesó. Ante la duda, el futbolista le ofreció una prueba: “Te llamo”. Ella, entre sorprendida y cautelosa, se negó, pero recibió un mensaje de voz. Para cerciorarse, Oriana buscó una entrevista del jugador y comparó las voces para confirmar la identidad.

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El primer encuentro no tardó en llegar. Aprovechando que Dybala estaba de vacaciones en Argentina, coincidieron en un boliche y comenzaron a escribir los primeros capítulos de su historia. “Este chico, lo que la remó”, expresó Oriana al recordar el esfuerzo del futbolista.

La actriz y cantante dio detalles de cómo logró seducirla el futbolista cordobés

“Una semana después, estoy saliendo de mi barrio y viene el guardia y me dice: ‘Pará, pará, pará, tengo algo para vos’. Me entrega las flores más hermosas que yo vi en mi vida. Solo hay un cartelito que decía: ‘Café, té o cena’, porque a mí no me gusta el mate. Y yo me quedo... Ay, tiene que ser de él. Entonces, le mandó un mensaje y me dice: ‘Contá cuántas hay’. Habían 21 rosas”. El número tenía un significado especial, debido a que era el dorsal que Dybala lucía en su camiseta y que lo acompaña durante gran parte de su carrera.

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La atención al detalle y la dedicación del argentino terminaron por conquistar a Sabatini. “Me voló todo el piso. Me pasé todo el día pensando en él y dije: ‘Y la verdad que sí, tendría que darle una chance’”, rememoró. El vínculo se consolidó finalmente en una cita donde, según sus palabras, la conexión fue inmediata: “Sos como el rompecabezas que me faltaba”.

A pesar de que en entrevistas anteriores Oriana confesó cierta preferencia por River Plate, frente a la pregunta sobre el futuro deportivo de su esposo, fue contundente: “Lo que a mi marido le haga feliz”. Mientras tanto, el propio Paulo Dybala mantiene la prudencia sobre su próximo paso profesional. Consultado por la televisión italiana después de una actuación destacada con la Roma frente al Torino, el atacante expresó: “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”.

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Paulo Dybala junto a su esposa Oriana Sabatini y su hija recién nacida Gia (Instagram)

La finalización del vínculo entre Paulo Dybala y la Roma abre una ventana de posibilidades en el próximo mercado de pases. Mientras el entorno del futbolista mantiene la cautela y no hay gestiones formales confirmadas, la dirigencia de Boca Juniors observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, motivado por su llegada como refuerzo de jerarquía para la próxima temporada.

La Copa Libertadores se erige como un argumento de peso para tentar al atacante. El club argentino, que busca consolidar un plantel competitivo a nivel internacional, ve en Dybala una figura capaz de aportar experiencia y calidad en una etapa clave. La hinchada, por su parte, sigue cada movimiento y declaración vinculada al delantero, aferrándose a la ilusión de ver la Joya en el equipo.

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En este escenario, la presencia de Leandro Paredes en el plantel xeneize se convierte en un elemento adicional. El mediocampista, amigo cercano de Dybala, manifestó públicamente su deseo de compartir equipo y admitió que insiste con su colega para que se sume a la institución de La Boca.

Paulo Dybala, Oriana Sabatini, Leandro Paredes y Camila Galante disfrutando en Maldivas