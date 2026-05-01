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La reacción de la mánager de Franco Colapinto tras su espectacular clasificación para la Sprint del GP de Miami de la F1

María Catarineu no pudo contener su emoción después del octavo puesto logrado por el piloto argentino

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Franco Colapinto se lució en el Autódromo Internacional de Miami con una gran actuación y selló el octavo lugar de salida para la carrera Sprint a 19 vueltas en el Gran Premio de la Fórmula 1. El rendimiento superlativo continuó con sus buenas sensaciones frente a la prensa y María Catarineu, una de sus mánagers, no pudo contener su reacción en el primer contacto con el pilarense.

La entrevista que brindaba Colapinto con la señal deportiva ESPN se frenó en un instante porque Catarineu se acercó al piloto de Alpine con el propósito de estrecharle un abrazo. A continuación, el periodista Juan Fossaroli le hizo una breve pregunta a la mujer: “¿Lo hizo bien María o no?“.

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En este sentido, la española no ocultó su emoción: “De puta madre”. Inmediatamente, Fossaroli y Colapinto se empezaron a reír por el insulto lanzado en señal de alegría. “Uh, perdón”, se disculpó rápidamente María, aunque ese fue el sentir de miles de personas que miraron la clasificación desde su casa. Más allá de tratarse de una Qualy Sprint, Colapinto logró su mejor clasificación desde que está en la Fórmula 1.

Cabe remarcar que María Catarineu recorrió un largo camino antes de depositar su confianza en una joven promesa que se hacía espacio en las principales categorías del automovilismo internacional. Trabajó en la Bolsa de Nueva York por una década, dejó ese empleo a los 28 años para ser madre, creó una empresa de cosméticos y trabajó con el Real Madrid. La esposa del ex piloto escocés Jaime Campbell-Walter comenzó su relación con este deporte en 2015 a partir de una oferta de Drivex (equipo de competición que estuvo asociado a Fernando Alonso, el bicampeón mundial de F1 en 2005 y 2006). Con ese team, Franco Colapinto logró el título de la Fórmula 4 Española en 2019.

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*El resumen de la clasificación

Incluso, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, le había regalado enormes elogios al argentino en la previa a esta magnífica presentación de viernes: “Franco solo necesita dejar que su talento guíe el auto y no preocuparse por lo que hacen los demás, debe concentrarse. Tiene el talento, solo tiene que conducir el auto. Ahora no hay problema, tenemos repuestos suficientes. Así que no tenemos el riesgo de antes, si tenías un accidente o dabas un trompo, era un problema. Ahora es libre de correr como quiera”.

El nivel del joven de 22 años ilusiona a todo un país y se mostró muy conforme por su manejo frente al micrófono de ESPN: “Estoy contento. Creo que lo principal fue entender un poco por qué nos faltaba en las carreras anteriores y creo que de a poco se va dando... Desde el principio estuvimos rápidos en una pista difícil, una pista que no conocía, un fin de semana sprint que es muy corto, o sea que todo es mucho más complicado de lo normal. Estoy feliz de que siento que hayamos encontrado un poco el rumbo y el por qué de la falta de performance en las carreras anteriores”.

Más adelante, siguió con su mirada sobre una jornada que inició con el 11° en la única práctica libre y la cerró con uno de los 10 mejores tiempos, incluso superando a su compañero Pierre Gasly (saldrá 10°): “Fue un buen laburo el que hizo todo el equipo y el que hice yo con los ingenieros y con los mecánicos durante el receso. Fue un buen break para parar y volver a empezar”.

“Obviamente, estoy feliz... Haber encontrado después de tanto laburo, de tanto esfuerzo, de tantos momentos duros, dolorosos, las primeras tres carreras, haber ahora arrancado de cero de vuelta y haber empezado muy bien, creo que es muy bueno”, se sinceró tras un comienzo con altos y bajos, ya que logró su primer punto en China, pero salió 16° en Japón. Vale remarcar que no conocía el circuito de Suzuka, al igual que el trazado de Miami.

Por último, se mostró con los pies sobre la tierra: “Hay mucho por entender todavía. Último rango con gomas usadas, con blandas, estuvimos más rápidos que uno de los Red Bull, así que va todo encaminado. Buen laburo y mañana vamos por más”.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MIAMI

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 (Argentina) / 12.00 (Miami)

Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Miami)

Domingo 3 de mayo

Carrera a 57 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Miami)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

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