El guiño de Joe Jonas a Trueno antes de la presentación del argentino en el show de Jimmy Fallon

Trueno mostró el detrás de escena de su presentación en el show de Jimmy Fallon

A días del lanzamiento de su cuarto disco, TURR4ZO, Trueno vive una de las mejores etapas de su carrera. En ese marco, el joven recibió un insólito guiño de parte de una estrella internacional de la música, Joe Jonas. Como si fuera poco, el mensaje se da en la previa de la presentación del rapero en el show de Jimmy Fallon.

El cantante de los Jonas Brothers publicó una story casual en la que se lo ve en la vía pública inclinándose para tomar una botella del piso. Sobre la bebida incluyó un link, el cual redirige a los usuarios de Instagram a una playslit armada por él mismo. En la misma, la figura internacional incluyó el tema “TURRAZO”, el cual da nombre al nuevo disco de Trueno.

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Entusiasmado por el guiño de Joe, el argentino compartió la story y escribió: “Dale turro”, en un mensaje de agradecimiento para Jonas, pero también como festejo para su comunidad, reflejando el alcance de su trabajo musical.

Con este envión de la figura de los Jonas Brothers, Trueno se prepara para su presentación en el famoso programa de la televisión estadounidense. “Hay para rato”, escribió el artista en su publicación junto a un emoji de una carita guiñando un ojo y una bandera argentina. En el posteo se observa la fecha y hora del show del músico en el ciclo de Fallon: miércoles 5 de junio.

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El guiño de Joe Jonas a Trueno antes de su show en el programa de Jimmy Fallon (Instagram)

Joe Jonas incluyó la canción ‘TURRAZO’ de Trueno en una playlist compartida en Instagram, sorprendiendo a sus seguidores (Instagram)

Como extra, el rapero agregó un breve video que muestra el detrás de escena. En el clip se lo observa bailando frene a las cámaras en un set de filmación. Previo a esta situación, y de sus compromisos laborales, el joven vivió un instante de relax y romanticismo junto a su pareja, Teresa Prettel.

El rapero compartió la story que subió su novia en la que se los veía en uno de los palcos de la cancha de Boca Juniors, La Bombonera. “Te amo turro”, escribió la modelo junto a una imagen en la que ambos posaban y bailaban luciendo camisetas y remeras del club xeneize. En su respuesta, Trueno devolvió el romántico gesto con la frase: “Mamá quería que estudie pero estoy robando mal”.

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Trueno anunció que se presentará en el show de Jimmy Fallon el miércoles 5 de junio

Días atrás, Trueno presentó “Turrazo”, su cuarto álbum de estudio, donde explora la identidad musical argentina a través de diferentes estilos y referencias. Para Mateo Palacios, nombre real del artista, el número cuatro tiene un valor especial dentro de su vida y trayectoria, guiado por la numerología. Este número aparece en la banda de su padre, en la comuna en la que creció y en diversos momentos de su infancia en el barrio. Por eso, consideraba que este nuevo trabajo debía ser el más destacado de su carrera hasta ahora.

El resultado de todos estos simbolismos es TURR4ZO, un disco que, al igual que sus trabajos anteriores, incluye una dedicatoria personal, en esta ocasión enfocada nuevamente en su barrio de origen.

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A lo largo del álbum, recorre distintas expresiones de la música argentina que influyeron en su formación, incorporando guiños y referencias que van desde Carlos Gardel y Los Wachiturros, hasta Miranda!, Los Abuelos de la Nada, Facundo Cabral y Gustavo Cerati. Los samples utilizados funcionan como homenajes con fuerte sentido identitario. Además, el artista incorpora su herencia uruguaya en una colaboración con Rubén Rada para el cierre del disco. El álbum también presenta colaboraciones con Milo J, Pity Álvarez, Neo Pistea y María Becerra.

Trueno junto a Teresa Prettel en la cancha de Boca Juniors (Instagram)

A finales de 2025, Trueno habló de cómo inició su romance con la modelo. Todo comenzó cuando el rapero fue recibido en Nadie dice nada (Luzu Tv). “¿Sos romántico?”, comenzó preguntándole Ángela Torres, a lo que el joven respondió de forma positiva: “La cautivé tirando unas barras. Hay que usar los poderes. A mí lo que más me gustó cuando la conocí a Tes, que es de España y la conocí allá, es que no me conocía, ¿viste? Le chu...un huevo quién era yo. Entonces, me esforcé el doble”.

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Luego, el joven continuó relatando la respuesta de la española: “Y me empezó a pinchar, ¿viste?, a ver si rapeaba, qué sé yo. Sí, y ella rapea mejor que yo, eh. Me tiró un par de barras”. Acto seguido, Nico Occhiato le consultó a Prettel cómo había sido el rap de Trueno. “A horas ya de la madrugada me rimó algo con un premio, no sé qué fue. Me dijo: “No sé qué premio, ah, beso”. ¿Te acuerdas de la rima? Yo no. Estábamos los dos tan nerviosos que fue como un beso de chiquitos”, afirmó.

Continuando con la charla, Trueno confesó que la joven tiene buen nivel de rap: “Yo tengo miedo porque es buena, ¿eh? Ella me decía: “Me estás chamuyando”. Le digo: “No, sos buena de verdad, ¿entendés? Rima, tiene ritmo, dice cosas”. No, no cantaste nunca. Por ahora”.

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Al ser consultada por su talento en la música, Teresa comentó: “No, o sea, a él le canto, pero en la ducha y... es todo. O sea, me gusta la música. Somos los dos bastante melómanos. Él lo sabe, pero sí me encanta la música. De hecho, la primera conversación que tuvimos cuando nos conocimos fue sobre música y los gustos que teníamos en común”.