Ceferino Reato: “Menem quería ser el gran solucionador de las antinomias argentinas”

El periodista presentó su libro “Pax Menemista” en la Feria del Libro y repasó en Infobae al Regreso cómo Carlos Menem intentó reconciliar a la Argentina con polémicos indultos a militares y exguerrilleros

En una entrevista exclusiva durante Infobae al Regreso, el periodista Ceferino Reato sostuvo que la “pax menemista” se construyó sobre una serie de indultos a militares y exguerrilleros en busca de una pacificación nacional, aunque ese experimento terminó en fracaso a largo plazo.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Reato presentó su libro Pax Menemista y desglosó el trasfondo de la decisión política que marcó los años noventa.

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La política de indultos y el experimento menemista

Reato puntualizó el contexto de la medida: “En el 89, 90, ya Menem, en medio de una crisis económica y social, había recepcionado bien este pedido y esta manifestación de los ex Montoneros, que tenían a su líder Mario Firmenich en la cárcel, y decide hacer estos indultos”.

El periodista detalló las diferencias legales: “El indulto es una facultad presidencial, aunque ahora a partir de la reforma constitucional limitado a algunos temas, otros no, te borra la pena, pero no el delito. Y la amnistía, que es una ley del Congreso, eso sí borra todo”.

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El periodista diferencia el indulto de la amnistía y señala su impacto en el debate sobre justicia durante los noventa (Infobae en Vivo)

Según Reato, la decisión se tomó para desactivar el partido militar: “Entre Alfonsín y Menem hubo una política de Estado absolutamente necesaria, que era desmembrar el partido militar. Una democracia de partidos no puede tener una tutela militar como la Argentina política tenía desde 1930”.

El especialista remarcó el costo social de esa política y la vigencia del debate: “Durante 12 años sí, porque al principio hubo algunas manifestaciones masivas contra los indultos, pero después el tema pasó a un segundo plano. Claro, los militantes de los derechos humanos, las víctimas de la dictadura, ellos siguieron reivindicando, pero era uno de los temas de menor importancia. Después de la crisis del 2001, 2002, reflota y Néstor Kirchner utiliza ese tema para fundar el consenso masivo, especialmente en las grandes ciudades”.

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Para Reato, la “pax menemista” fue un intento de cerrar heridas: “Menem quería ser el gran solucionador de las antinomias argentinas. Por ejemplo, unitarios y federales. Y entonces yo describo cómo él propicia la repatriación de los restos de Rosas. El abrazo con Rojas y la construcción del monumento a los caídos en Malvinas. Todo eso era muy difícil, precisamente por el odio”.

Ceferino Reato analiza en su libro ‘Pax Menemista’ los indultos de Menem como eje de la pacificación nacional

El contraste con Milei y el nuevo ciclo de polarización

Al comparar la pax menemista con el presente, Reato no dudó en marcar diferencias: “Milei es un producto del odio genuino. Es el hombre del conflicto. Es un gran oportunista. Así como decía: ‘Voy a dolarizar’, y ahora dice: ‘No, la gente no quiere, la gente prefiere el peso’. Lo que le rindió fue la dolarización, después no lo pudo hacer y ahora hace esto”.

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El periodista argumentó que Milei se alimenta del antagonismo: “Acá rinde el odio, los intentos de reconciliación, que hasta es una palabra mal vista. Acá fueron tres o cuatro, todas fracasaron. El de Menem fracasó después de doce años, pero fracasó”. Reato destacó cómo el contexto internacional y local facilitó la política de Menem, mientras que hoy la polarización es más cruda: “Ya el comunismo no era la excusa de Estados Unidos para fomentar ejércitos fuertes”.

Sobre posibles similitudes entre ambos líderes, Reato fue categórico: “Milei es un carismático, como Menem, pero Menem era un seductor y buscaba una armonía, obviamente él mandando, pero él era el summum de la política, que es la negociación. Milei es otra cosa, es un producto de estos tiempos, un rockstar, pero su combustible es el odio”.

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Reato compara el liderazgo de Menem con el de Milei, señalando el pasaje del intento de consenso al ciclo de polarización (Infobae en Vivo)

La pax de Menem y el debate sobre justicia y reconciliación

Reato profundizó en el dilema irresuelto que dejó la pax menemista: “Es el país del odio, lo que paga es el odio. Esto viene desde el 25 de mayo de 1810. Hay una famosa ley, es la Ley del Odio en la historia argentina”. A su vez, diferenció entre indulto y amnistía, y habló de la dificultad para perdonar en la cultura política local.

Sobre el futuro, consideró que Milei podría buscar su propia “pax” a través de la economía: “La pax de Milei yo creo que pasa por terminar con la inflación. La inflación es un fenómeno que nosotros nos acostumbramos, pero casi ningún país lo tiene y te genera una gran ansiedad, un gran odio contra todo. Yo creo que ese va a ser el gran legado. Ahora tiene otro que a él le gustaría solucionar, que es liberar a todos los militares que están presos por violaciones a los derechos humanos”.

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Para Reato, el desafío de la reconciliación sigue abierto: “Acá rinde el odio, los intentos de reconciliación, que hasta es una palabra mal vista. Acá fueron tres o cuatro, todas fracasaron. El de Menem fracasó después de 12 años, pero fracasó”. El título de su libro resume el debate: “Historia secreta de los indultos a militares y montoneros en el país del odio”.

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