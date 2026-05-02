Mundo

Donald Trump ratificó las negociaciones con Irán: “No vamos a irnos temprano y luego tener que volver en tres años”

El presidente de Estados Unidos aseguró que no habrá una retirada anticipada de las conversaciones con Irán, enfatizando que Washington busca un pacto duradero y criticando la situación militar y política del régimen iraní

Guardar
“No vamos a irnos temprano y luego tener que volver en tres años”, dijo el presidente de Estados Unidos

Donald Trump advirtió que Estados Unidos no abandonará las negociaciones con Irán hasta cerrar un acuerdo definitivo, descartando cualquier salida prematura que obligue a retomar el proceso en pocos años.

No vamos a irnos temprano y luego tener que volver cuando el problema resurja en tres años”, declaró Trump durante un discurso en Florida. El mandatario subrayó que las conversaciones avanzan a favor de Washington, aunque Teherán aún no ofrece las condiciones que su administración considera indispensables: “No están cumpliendo con el tipo de acuerdo que necesitamos, y vamos a hacer que esto se haga correctamente”.

PUBLICIDAD

Trump describió a Irán como una potencia militarmente desmantelada. Según sus palabras, el país persa no cuenta con armada, fuerza aérea, equipos antiaéreos, radar ni liderazgo operativo: “Sus líderes han desaparecido. El primer grupo, el segundo grupo, Khamenei, todos se han ido”.

El presidente recordó que en un período de dos semanas el régimen iraní mató a 42.000 manifestantes, y calificó a esa dirigencia de “malvada”. Afirmó que la presión militar aplicada ha dejado a Irán “diezmado”.

PUBLICIDAD

Trump atribuyó a los bombarderos B-2 haber detenido el programa nuclear iraní antes de que Teherán pudiera materializar un arma. “Si no hubiéramos hecho eso, habrían tenido un arma nuclear. Israel habría quedado destruido. El Medio Oriente habría quedado destruido. Creo que Europa también”, sostuvo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un evento en la escuela The Villages Charter School en The Villages, Florida, EE. UU., el 1 de mayo de 2026. REUTERS/Nathan Howard
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un evento en la escuela The Villages Charter School en The Villages, Florida, EE. UU., el 1 de mayo de 2026. REUTERS/Nathan Howard

El presidente enmarcó el conflicto como una guerra de necesidad: “No podemos permitir que lunáticos tengan un arma nuclear”, justificando la intervención como condición para la estabilidad regional.

Trump aprovechó el contexto para reiterar sus reproches a la alianza atlántica. Afirmó que Estados Unidos gastó billones de dólares en la OTAN sin recibir apoyo a cambio: “No obtuvimos ayuda. No la necesitábamos, pero no recibimos ninguna”.

Durante el discurso, Trump afirmó que debería estar “bajo techo y en una instalación segura”, tras el intento de asesinato que sufrió la semana pasada durante la cena de corresponsales, pero indicó que optó por desafiar las recomendaciones y presentarse ante una multitud de simpatizantes en Florida.

“No debería estar aquí. Acaba de haber un intento (...) contra mi vida”, dijo el presidente en un acto de campaña para las elecciones de medio mandato en The Villages, una de las mayores comunidades de personas jubiladas del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula durante un acto en The Villages Charter School en The Villages, Florida, Estados Unidos. 1 de mayo de 2026. REUTERS/Nathan Howard
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula durante un acto en The Villages Charter School en The Villages, Florida, Estados Unidos. 1 de mayo de 2026. REUTERS/Nathan Howard

“Debería estar bajo techo, en una instalación segura, donde pueda cumplir mi mandato tranquilamente, hermosamente y de forma segura, destruyendo todo lo que se interponga en nuestro camino; como esos países malvados que quieren conseguir armas nucleares”, agregó.

Este es el primer evento público en el que participa el presidente desde que un hombre armado intentara acceder a la carrera al salón donde se encontraba Trump presidiendo la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C.

El acusado, Cole Allen, intentó irrumpir armado en el salón del hotel Washington Hilton, donde además se hallaban la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y varios miembros del Gobierno.

Había además en la sala unos 2.000 invitados, entre periodistas, diplomáticos y empresarios.

Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala.

El incidente no dejó víctimas, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y el resto de autoridades, además de desatar el pánico entre algunos de los asistentes.

Trump ha sido objeto de tres intentos de atentado en los dos últimos años.

El primero tuvo lugar el 13 de julio de 2024 durante un mitin para las elecciones presidenciales en Butler (Pensilvania). Tan solo sufrió una herida por bala en su oreja derecha, si bien un ciudadano perdió la vida y otro resultó herido.

Dos meses después -el 15 de septiembre- sobrevivió a otro intento mientras jugaba al golf en su club de West Palm Beach (Florida). El Servicio Secreto detectó a un hombre armado con un rifle apostado entre la maleza junto al campo. El sospechoso, Ryan Routh, de 58 años, huyó antes de abrir fuego y fue detenido posteriormente.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosIránMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ucrania planea una reforma militar con aumentos salariales y una desmovilización gradual

La administración encabezada por Volodimir Zelenski prevé introducir un nuevo esquema de retribución y contratos para el personal militar, con el objetivo de enfrentar la escasez de soldados en medio de una guerra prolongada contra Rusia

Ucrania planea una reforma militar con aumentos salariales y una desmovilización gradual

Tras la tensión con Friedrich Merz, Donald Trump ordenó la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania

La medida fue formalizada por el secretario de Defensa Pete Hegseth y debe completarse en un plazo máximo de 12 meses

Tras la tensión con Friedrich Merz, Donald Trump ordenó la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania

La Casa Blanca comunicó al Congreso que considera que la guerra contra Irán “terminó”: “Las hostilidades han cesado”

La administración estadounidense notificó por carta la conclusión de las operaciones militares en Medio Oriente y evita así solicitar una nueva autorización legislativa, en medio de cuestionamientos sobre la interpretación de la Ley de Poderes de Guerra

La Casa Blanca comunicó al Congreso que considera que la guerra contra Irán “terminó”: “Las hostilidades han cesado”

Los precios del petróleo cayeron tras propuesta iraní para negociar con Estados Unidos

La cotización del crudo internacional se redujo durante la sesión del viernes debido a señales de diálogo entre Irán y Washington, aunque las principales referencias concluyeron la semana con avances respecto al inicio del periodo

Los precios del petróleo cayeron tras propuesta iraní para negociar con Estados Unidos

Estados Unidos contempla sancionar a los navieros que paguen peajes a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz

Una advertencia del gobierno estadounidense señala riesgos para empresas marítimas que realicen transferencias, donaciones o cualquier forma de pago vinculadas al cruce del Estrecho de Ormuz, sin importar el método empleado

Estados Unidos contempla sancionar a los navieros que paguen peajes a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? se reportan desalojos en estaciones de la L7 del STC

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? se reportan desalojos en estaciones de la L7 del STC

Esta es la multa por no afiliar a la ARL a una empleada doméstica en Colombia y el riesgo económico que puede enfrentar

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

Sheinbaum afirma desde Palenque que “ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio”

50 aniversario del Tianguis Turístico ilustra el billete de Lotería Nacional

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica registra un accidente laboral cada cuatro minutos: INS reporta aumento de casos en 2025

Costa Rica registra un accidente laboral cada cuatro minutos: INS reporta aumento de casos en 2025

Honduras enfrenta nuevo escenario: menos incautaciones y más cultivos de coca

El gobierno de Estados Unidos reconoce a El Salvador como socio estratégico en la región

Caso Brooklyn Rivera y el señalamiento internacional sobre desapariciones forzadas en Nicaragua

Las fiscalías de Guatemala y El Salvador refuerzan cooperación regional en materia penal

ENTRETENIMIENTO

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

“Morí por unos segundos”: la impactante confesión de Barry Keoghan sobre su adicción a las drogas

El guiño de Taylor Swift que enloqueció a sus fans: ¿Una canción para “Toy Story 5″?

Meryl Streep reveló tener diferencias con Goldie Hawn en el rodaje de ‘La muerte le sienta bien’: “Es irritante”