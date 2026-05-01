El análisis de Colapinto tras su gran rendimiento de cara al Sprint del GP de Miami en la F1: “Siento que encontramos el rumbo”

Luego de la clasificación para el Sprint del GP de Miami de la Fórmula 1, Franco Colapinto habló acerca de su actuación en el circuito estadounidense, donde finalizó octavo en la SQ3, consiguiendo así su mejor performance en una qualy. “Hay que volver a Argentina más seguido me parece”, bromeó al comienzo de la nota con ESPN, ante las felicitaciones por su actuación. "Estoy contento. Creo que lo principal fue entender un poco qué nos faltaba las carreras anteriores y creo que de a poco se va dando una pista difícil, que no conocía”, expresó.

“El fin de semana sprint que es muy corto, o sea que todo es mucho más complicado de lo normal y desde el principio estuvimos rápidos, así que estoy feliz porque siento que hemos encontrado un poco el rumbo y el por qué de la falta de performance las carreras anteriores”, continuó en su análisis.

PUBLICIDAD

Por otra parte, destacó el trabajo del equipo en el primer día de competencia en Miami. “Fue un buen laburo el que hizo todo el equipo y que hice yo con los ingenieros, con los mecánicos. Durante el receso fue un buen break para parar y volver a empezar. Así que nada, estoy feliz de haber encontrado después de tanto laburo, de tanto esfuerzo, de tantos momentos duros, dolorosos en las primeras tres carreras, haber arrancado de cero de vuelta y haber empezado muy bien, creo que es muy bueno”, siguió el argentino.

“Obviamente que hay mucho por entender todavía. Último rango con gomas usadas, con blandas, estuvimos más rápido que uno de los Red Bull, así que va todo encaminado. Creo que hice un buen laburo y mañana veremos qué más”, concluyó Colapinto, pensando en la Sprint de mañana.

PUBLICIDAD

*El resumen de la clasificación para el Sprint del GP de Miami

En la Sprint Q1, el pilarense terminó con un tiempo de 1:30.386, quedó a menos de cuatro décimas de su compañero Pierre Gasly y se ubicó en el 11° lugar que lo clasificó a la SQ2. En la segunda prueba, Colapinto volvió a hacer un gran trabajo, con un crono de 1:29.527 para avanzar octavo en la grilla. En la SQ3, el argentino de 22 años dio una nueva muestra de su capacidad para culminar octavo, por delante de Gasly, con un registro de 1:29.320.

PUBLICIDAD

Más allá de tratarse de una qualy para una carrera corta, se trata de la mejor clasificación de Colapinto en la F1. Vale destacar que había sido P9 en Azerbaiyán 2024 cuando era piloto de Williams. Quedó muy cerca de igualar la última mejor clasificación de un argentino en la Máxima, que se remonta a la P6 de Carlos Reutemann en Brasil, el 20 de marzo de 1982. Este sábado tiene grandes posibilidades de sumar puntos porque los ocho primeros se quedan con unidades.

En los puestos de vanguardia, Lando Norris dio la nota de la jornada con la pole position para McLaren, luego de sellar un giro de 1:27.869. El vigente campeón mundial marcó el ritmo de la prueba y relegó al segundo lugar al joven Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Oscar Piastri, ladero de Norris en McLaren, cerró el podio.

PUBLICIDAD

El Top Ten se completa de la siguiente manera: Charles Leclerc (4°, Ferrari), Max Verstappen (5°, Red Bull), George Russell (6°, Mercedes), Lewis Hamilton (7°, Ferrari), Colapinto (8°), Isack Hadjar (9°, Red Bull) y Gasly (10°).

Haas fue una de las decepciones de esta prueba porque el cuarto mejor equipo en el campeonato de constructores no pudo colocar ningún auto entre los 10 mejores. Oliver Bearman saldrá desde el 13° peldaño y Esteban Ocon lo hará desde el 18°. Otro de los lunares de este ensayo pasó por Racing Bulls con Arvin Lindblad (16°) y Liam Lawson (17°) fuera de la pelea.

PUBLICIDAD

La parrilla de largada para la Sprint de Miami en la Fórmula 1 (@F1)

Además, Aston Martin continúa en el fondo con sus dos pilotos (Fernando Alonso y Lance Stroll largarán últimos) y Cadillac sigue con su adaptación a la Fórmula 1: Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas se clasificaron 19° y 20°, respectivamente.

Este sábado, a partir de las 13 (hora de Argentina) se correrá la carrera Sprint y luego tendrá lugar la clasificación para la competencia principal que tendrá lugar el domingo en Miami desde las 17.

PUBLICIDAD