El Salvador

El Salvador atrae el interés de más de 75 compañías de EE.UU. por su clima de inversión y seguridad

Un grupo de empresas estadounidenses comenzó a evaluar oportunidades de inversión en El Salvador tras un encuentro virtual organizado por el Departamento de Asuntos Económicos del Estado, que reunió a funcionarios y representantes empresariales de ambos países

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Ilustración de collage digital mostrando una fábrica y paneles solares con el logo de El Salvador, un contenedor y bandera de EE. UU. con un chip, unidos por una cadena de símbolos.
Más de 75 empresas de Estados Unidos evaluaron oportunidades de inversión en El Salvador durante una reunión, según el Departamento de Asuntos Económicos del Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de más 75 empresas de Estados Unidos comenzó a analizar oportunidades de inversión en El Salvador, con el objetivo de generar prosperidad tanto para la economía salvadoreña como para la estadounidense, de acuerdo con la información publicada este viernes por el Departamento de Asuntos Económicos del Estado.

El acercamiento empresarial se produjo tras una sesión virtual organizada el 30 de abril, donde funcionarios y representantes empresariales de ambos países intercambiaron información clave sobre el entorno de negocios en el país centroamericano.

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Según el Departamento de Asuntos Económicos del Estado, la reunión estuvo encabezada por Caleb Orr, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales. Junto a Orr participaron la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, la encargada de negocios interina de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, y el director gerente regional de DFC para Centroamérica y el Caribe, Michael McNulty.

El Departamento de Asuntos Económicos del Estado señala que El Salvador es un socio clave de Estados Unidos gracias a los avances en seguridad impulsados por el presidente Bukele. Estos cambios generan un entorno estable y atractivo para la inversión extranjera. (Cortesía: Departamento de Asuntos Económicos del Estado)
El Departamento de Asuntos Económicos del Estado señala que El Salvador es un socio clave de Estados Unidos gracias a los avances en seguridad impulsados por el presidente Bukele. Estos cambios generan un entorno estable y atractivo para la inversión extranjera. (Cortesía: Departamento de Asuntos Económicos del Estado)

Durante el encuentro, los panelistas subrayaron que El Salvador se consolidó como un socio estratégico de Estados Unidos en el hemisferio occidental gracias a las mejoras en el orden público implementadas bajo la administración del presidente Nayib Bukele. El Departamento de Asuntos Económicos del Estado señaló que este nuevo clima de seguridad y libertad favoreció el desarrollo de uno de los entornos de inversión más atractivos en la región.

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El evento incluyó una ronda de preguntas y respuestas donde los funcionarios respondieron inquietudes de los empresarios sobre la realidad de hacer negocios en el país.

El Departamento de Asuntos Económicos del Estado remarcó que la política exterior estadounidense prioriza el involucramiento activo de empresas nacionales en el proceso de transformación económica salvadoreño. “Las inversiones traerán prosperidad a ambos países”, enfatizó el organismo en su comunicación oficial.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, ofreció un panorama de la estrategia salvadoreña para modernizar el sector manufacturero. Durante su intervención, describió los incentivos fiscales y el respaldo estatal para inversiones tecnológicas, las mejoras en infraestructura crítica y la estabilidad de las relaciones laborales.

También detalló que El Salvador cuenta con una matriz energética diversificada y confiable, donde más del 90 % de la electricidad proviene de fuentes renovables y gas natural, y una capacidad instalada de 3107 MW capaz de cubrir la demanda de la industria.

El Salvador fortalece su integración económica con Estados Unidos

El Departamento de Asuntos Económicos del Estado destacó que las empresas estadounidenses instaladas en El Salvador se benefician del acceso preferencial al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

Además, la ubicación estratégica del país en la costa del Pacífico centroamericano y los tiempos de tránsito reducidos hacia los principales puertos estadounidenses refuerzan la integración de las cadenas de suministro.

En 2025, la economía salvadoreña reportó un crecimiento del 4 % y niveles elevados de inversión extranjera, de acuerdo con datos oficiales estadounidenses. El país fortaleció su capacidad en manufactura ligera y en la producción de componentes eléctricos destinados a cadenas de suministro centradas en Estados Unidos, según se expuso en la sesión virtual.

Apretón de manos de negocios con banderas de Estados Unidos y El Salvador. Fondo de símbolos económicos, edificios, tecnología y campos agrícolas.
El clima de seguridad, estabilidad laboral y políticas de incentivos fortalecen la ventaja competitiva de El Salvador para empresas estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la jornada, Michael McNulty, directivo de la DFC, abordó las oportunidades de financiamiento para proyectos de alta tecnología y manufactura avanzada en El Salvador, mientras que la ministra Hayem detalló las posibilidades para empresas estadounidenses en la producción de insumos para semiconductores, productos electrónicos y actividades de transformación digital.

El Departamento de Asuntos Económicos del Estado concluyó que el entorno de negocios salvadoreño, impulsado por reformas en seguridad, incentivos a la inversión y el respaldo estadounidense, ofrece condiciones favorables para el desarrollo conjunto de proyectos empresariales que pueden impactar en ambas economías.

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