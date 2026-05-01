El Salvador

El gobierno de Estados Unidos reconoce a El Salvador como socio estratégico en la región

La administración estadounidense destacó la importancia del entorno seguro que existe en el país centroamericano y motivó a las compañías nacionales a integrarse en iniciativas que aceleren el desarrollo económico salvadoreño

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Estados Unidos considera a El Salvador un socio estratégico en el hemisferio occidental por sus avances en seguridad y orden público. (Foto de cortesía)
Estados Unidos considera a El Salvador un socio estratégico en el hemisferio occidental por sus avances en seguridad y orden público. (Foto de cortesía)

Estados Unidos identificó a El Salvador como un socio estratégico en el hemisferio occidental, destacando que el clima de seguridad y el orden público promovidos por el presidente Nayib Bukele han generado un ambiente propicio para la inversión extranjera, según el área de Asuntos Económicos del Departamento de Estado.

El comunicado oficial subrayó que el interés de la política exterior estadounidense reside en incentivar la participación de empresas de ese país en el proceso de transformación económica salvadoreño.

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Durante una reunión reciente, el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Caleb Orr dialogó con representantes de más de 75 empresas estadounidenses que analizan oportunidades de inversión en El Salvador.

El Departamento de Estado afirmó que este acercamiento podría representar un impulso económico para ambas naciones y consolidar la presencia de capital estadounidense en sectores clave.

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La administración Bukele atribuye la reciente mejora de las condiciones de seguridad en el país a su política de mano dura contra la criminalidad. El Departamento de Estado estadounidense describió este cambio como un “milagro de orden público”, señalando que ha permitido mayor libertad y tranquilidad para la población salvadoreña y ha favorecido la llegada de inversiones extranjeras, especialmente de origen estadounidense.

El Departamento de Estado describe como un 'milagro de orden público' la reducción de criminalidad bajo la gestión de Bukele. (Imagen de Cortesía)
El Departamento de Estado describe como un 'milagro de orden público' la reducción de criminalidad bajo la gestión de Bukele. (Imagen de Cortesía)

El interés del gobierno de Estados Unidos coincide con la estrategia salvadoreña de posicionarse como un destino atractivo para capitales internacionales.

Fuentes oficiales indicaron que la reciente ronda de encuentros empresariales busca fortalecer los lazos comerciales y abrir nuevas oportunidades para compañías norteamericanas.

El Departamento de Estado remarcó que “nuestro interés en política exterior es que las empresas estadounidenses participen y contribuyan al renacimiento de El Salvador”. La reunión con empresarios forma parte de una serie de gestiones diplomáticas orientadas a estimular el flujo de inversiones y respaldar proyectos que impacten en el desarrollo económico de la nación centroamericana.

La política de Nayib Bukele ha mejorado el clima de inversión extranjera en El Salvador, según el Departamento de Estado estadounidense. (Cortesía: Centro Histórico)
La política de Nayib Bukele ha mejorado el clima de inversión extranjera en El Salvador, según el Departamento de Estado estadounidense. (Cortesía: Centro Histórico)

En El Salvador el sector privado se posiciona como el principal motor de la economía de El Salvador en 2026, liderando un ciclo expansivo con un portafolio de proyectos en ejecución superior a USD 9,000 millones, según informó el Banco Central de Reserva (BCR). Esta cifra, que agrupa inversiones en infraestructura, maquinaria y equipos, supera ampliamente la inversión privada registrada en 2025, reafirmando la tendencia de crecimiento sostenido en el país.

De acuerdo con un reporte del BCR, las inversiones destacan por su presencia en los sectores de construcción, servicios y comercio. El organismo precisó que la diversificación de proyectos se refleja en desarrollos habitacionales, especialmente de tipo vertical, así como en parques logísticos, infraestructura corporativa, hoteles y complejos turísticos.

Esta dinámica refuerza la incidencia del sector privado en todas las áreas de la economía nacional.

El informe del Banco Central de Reserva indica que la demanda laboral se concentra en áreas como call centers, textiles y comercio, según una encuesta empresarial reciente. Esta tendencia responde a la necesidad de capital humano para acompañar el crecimiento de los sectores líderes y al impacto de la diversificación económica.

Más de 75 empresas de Estados Unidos evalúan nuevas inversiones en territorio salvadoreño, impulsadas por el diálogo bilateral. (Visuales IA)
Más de 75 empresas de Estados Unidos evalúan nuevas inversiones en territorio salvadoreño, impulsadas por el diálogo bilateral. (Visuales IA)

Por su parte, organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo regional de la ONU, proyectan para 2026 una expansión del producto interior bruto (PIB) en el rango de 3% a 3.5%. Según el reporte del BCR, estos pronósticos citan como motores principales la inversión pública y privada, la obra civil, la inversión social, la actividad inmobiliaria y el turismo.

Las perspectivas para el cierre de 2026 mantienen la expectativa de que el sector privado continúe ampliando su portafolio de proyectos, con foco en innovación, diversificación y generación de empleo, según concluye el informe del Banco Central de Reserva.

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