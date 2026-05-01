Un ex Gran Hermano reveló el impactante modo de vida que adoptó tras salir del reality: “Fui gigoló, era un sacrificio”

El primer eliminado de Gran Hermano 2023 relató que tras salir de la casa fue gigoló

A tres años del inicio de Gran Hermano 2023, Hernán Ontivero —conocido como “El Negro Onty”— contó cómo continuó su vida tras abandonar el reality. El joven, oriundo de Córdoba y de 33 años, fue el primer eliminado de aquella edición emitida por Telefe. Su salida anticipada lo enfrentó a una situación desafiante: sin recursos ni vivienda en Buenos Aires, debió buscar alternativas para subsistir lejos de su provincia natal.

Recientemente, Ontivero relató las dificultades que atravesó tras quedar fuera del programa. Recordó que, en aquel momento, llegó a dormir en la estación de micros de Retiro por no tener dinero suficiente para pagar un alquiler, mientras el resto de sus compañeros seguían en la competencia.

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Al detallar cómo logró sobrellevar ese escenario, el exparticipante explicó que, durante un tiempo, aceptó ofertas de alojamiento a cambio de compañía sexual. “Vamos a poner en contexto para que todos entiendan, ¿cómo le decimos, gigoló?”, planteó durante su participación en Sacate la careta (DGO streaming). Según describió, se alojaba en distintas casas y rotaba cada pocos días para administrar el dinero disponible. “Yo salí de la casa y tenía que ir a los programas, no quería desaparecer. Para estar presente había que sacrificarse”, afirmó.

Ontivero contó que las propuestas llegaban a través de mensajes por Instagram y que seleccionaba de acuerdo a las opciones que se presentaban. “Me ofrecían quedarme en la casa y, si la señorita no era de mi gusto, compraba pastillas azules. Siempre tenía cinco o seis”. Indicó que pasó temporadas breves en distintas viviendas, con anfitrionas de edades variadas, desde los 50 hasta los 73 años. “Sólo mujeres. Hombres me han ofrecido, pero todavía no quiero”, aclaró.

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Hernán Ontivero, conocido como El Negro Onty, fue el primer eliminado de Gran Hermano 2023 y enfrentó severas dificultades económicas tras dejar el reality

Actualmente, Ontivero afirmó que ya no recurre a ese tipo de acuerdos para tener un lugar donde vivir, aunque no descarta la posibilidad en el futuro. “No lo hacía por plata, yo quería la estadía. Hoy en día hay precio, no lo hago por obligación”, concluyó.

En aquella eliminación del reality en 2023, la placa de nominados incluía a Juliana “Furia” Scaglione, Zoe Bogach, Hernán Ontivero —el Negro Onty— y Williams López. Aunque las encuestas señalaban a Furia como la favorita para salir, fue Onty quien recibió la mayor cantidad de votos negativos y debió dejar la casa.

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La reacción de Furia sorprendió a todos. “¡What the fuck! (¡Qué mier...!)”, exclamó la doble de riesgo de 32 años, impactada por la decisión del público, ya que ella misma había pedido ser votada. Antes de despedirse de Onty, agregó: “¡Boludo! ¿Me estás jodiendo? ¡Nooo!”.

El exparticipante reconoció que aceptó ofertas de alojamiento a cambio de compañía sexual como forma de subsistir en la ciudad (Prensa Telefe)

Onty, por su parte, asumió la eliminación con calma. “Ah, sí, ya sabía”, comentó con una sonrisa irónica, anticipando el desenlace. Mientras tanto, Furia agradeció a Santiago del Moro por seguir en el juego, aunque admitió que no deseaba la salida de quien llamaba su “marido”.

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El cordobés dejó una frase antes de partir: “Hay bardo afuera, hay enrollo afuera”, en alusión a los conflictos que lo esperaban fuera del reality. Su salida coincidió con las acusaciones de su expareja, Thania Aguilera, quien lo señaló en redes sociales por no asumir la paternidad del hijo que espera.

Hernán se despidió de sus compañeros y recogió las pertenencias que aún quedaban fuera de su valija. Lisandro se acercó y le expresó: “Cómo te llegué a querer”. Ontivero, a punto de salir, respondió: “Aquel quilombo de afuera se ve que no... Quilombos que nunca los conté”.

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En el patio, pocos segundos antes de su salida, Onty saludó con besos a varios participantes, pero el más destacado fue el que le dio en la boca a Furia justo antes de cruzar la puerta.