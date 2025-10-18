7 alimentos recomendados para mantener la energía y la concentración durante todo el día

La nutrición adecuada ayuda a mantener la energía física y mental durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir cansancio a lo largo del día es común, y aunque muchas personas optan por el café, existen alternativas más saludables y eficaces para mantener la energía. Según expertos de la Escuela de Salud Pública de Harvard y recomendaciones recopiladas por Real Simple, algunos alimentos resultan útiles para sostener el estado de alerta y el bienestar sin los altibajos propios de la cafeína.

La nutrición ejerce un impacto directo en la gestión de la energía física y mental. No todos los alimentos ofrecen el mismo efecto: los productos con azúcares añadidos pueden provocar descensos bruscos de energía, mientras que aquellos que contienen carbohidratos complejos, fibra y vitaminas proporcionan un suministro constante y duradero.

Además, ajustes como una hidratación adecuada o el consumo de ingredientes picantes contribuyen a reducir la fatiga, tal como señalan publicaciones de ambos medios consultados.

1. Chocolate negro

Según especialistas en nutrición de Real Simple y médicos de Harvard, el chocolate negro ofrece una combinación de pequeñas dosis de cafeína y teobromina, compuestos que favorecen el estado de alerta, junto con fibra dietética y flavonoides de acción antioxidante.

El chocolate negro aporta cafeína y teobromina, que ayudan a mantener el estado de alerta sin recurrir al café (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere consumir en porciones pequeñas, ya sea fundido sobre frutas o incorporado a yogur, o añadiendo cacao en polvo sin azúcar a batidos de plátano y mantequilla de nueces para un mayor efecto saciante.

2. Banana

Esta fruta proporciona energía rápida y sostenida gracias a sus azúcares naturales y carbohidratos complejos. Los expertos subrayan que el potasio y la vitamina B6 presentes en esta fruta ayudan al organismo a convertir los alimentos en energía utilizable. Aporta además fibra prebiótica, beneficiosa para la salud intestinal, y puede disfrutarse solo, en batidos congelados o acompañado de chocolate negro.

3. Té verde

El té verde, recomendado por médicos de Harvard y especialistas de Real Simple, contiene una cantidad moderada de cafeína y aporta L-teanina, un aminoácido que favorece la concentración sin nerviosismo. Además, el té verde contiene catequinas antioxidantes que benefician la salud celular y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Se puede tomar caliente, frío con limón o en latte de matcha.

El té verde contiene L-teanina y catequinas antioxidantes, que favorecen la concentración y la salud celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Arándanos

Los arándanos —fresas, frambuesas y moras— ofrecen azúcares naturales y antocianinas antioxidantes, compuestos que, según expertos, favorecen el flujo sanguíneo al cerebro y mejoran el estado de alerta y la agudeza mental. Su fibra ayuda a estabilizar la energía y la vitamina C fortalece el sistema inmunitario. Resultan ideales en yogur, ensaladas o como tentempié saludable.

5. Manzanas

Las manzanas destacan por garantizar energía sostenida gracias a sus carbohidratos complejos y fibra, además de aportar vitamina C con efecto antioxidante. Médicos de Harvard y especialistas en nutrición las recomiendan solas, en rodajas con mantequilla de frutos secos o integradas en ensaladas con pollo, atún o yogur griego.

Las manzanas proporcionan energía duradera y vitamina C antioxidante, ideales para meriendas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Salsa picante

Un ingrediente menos habitual, sugerido por especialistas, es la salsa picante. La capsaicina de los chiles puede aumentar el ritmo cardíaco y estimular los sentidos, generando una sensación de alerta. Basta una pequeña cantidad en aderezos, sobre huevos o en marinadas para notar el efecto.

7. Agua

Tanto médicos de Harvard como expertos de Real Simple coinciden en la importancia de la hidratación para la concentración y la energía. Una ingesta insuficiente de agua puede propiciar fatiga y lentitud mental. Se recomienda establecer objetivos diarios de consumo y variar el agua con infusiones de frutas o en su versión gasificada.

Los expertos sugieren combinar estos alimentos en meriendas equilibradas, como batidos de banana y cacao, manzanas con yogur o ensaladas con arándanos y nueces, para asegurar energía sostenida y variedad de sabores durante el día.

Combinar alimentos energéticos y mantener una hidratación constante ayuda a conservar la vitalidad durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar alimentos energéticos y mantener una hidratación constante es una estrategia sencilla y eficaz, según médicos de Harvard y especialistas en nutrición de Real Simple, para conservar la concentración en la jornada.