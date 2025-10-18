7 alimentos recomendados para mantener la energía y la concentración durante todo el día

Sentir cansancio a lo largo del día es común, y aunque muchas personas optan por el café, existen alternativas más saludables y eficaces para mantener la energía. Según expertos de la Escuela de Salud Pública de Harvard y recomendaciones recopiladas por Real Simple, algunos alimentos resultan útiles para sostener el estado de alerta y el bienestar sin los altibajos propios de la cafeína.
La nutrición ejerce un impacto directo en la gestión de la energía física y mental. No todos los alimentos ofrecen el mismo efecto: los productos con azúcares añadidos pueden provocar descensos bruscos de energía, mientras que aquellos que contienen carbohidratos complejos, fibra y vitaminas proporcionan un suministro constante y duradero.
Además, ajustes como una hidratación adecuada o el consumo de ingredientes picantes contribuyen a reducir la fatiga, tal como señalan publicaciones de ambos medios consultados.
1. Chocolate negro
Según especialistas en nutrición de Real Simple y médicos de Harvard, el chocolate negro ofrece una combinación de pequeñas dosis de cafeína y teobromina, compuestos que favorecen el estado de alerta, junto con fibra dietética y flavonoides de acción antioxidante.
Se sugiere consumir en porciones pequeñas, ya sea fundido sobre frutas o incorporado a yogur, o añadiendo cacao en polvo sin azúcar a batidos de plátano y mantequilla de nueces para un mayor efecto saciante.
2. Banana
Esta fruta proporciona energía rápida y sostenida gracias a sus azúcares naturales y carbohidratos complejos. Los expertos subrayan que el potasio y la vitamina B6 presentes en esta fruta ayudan al organismo a convertir los alimentos en energía utilizable. Aporta además fibra prebiótica, beneficiosa para la salud intestinal, y puede disfrutarse solo, en batidos congelados o acompañado de chocolate negro.
3. Té verde
El té verde, recomendado por médicos de Harvard y especialistas de Real Simple, contiene una cantidad moderada de cafeína y aporta L-teanina, un aminoácido que favorece la concentración sin nerviosismo. Además, el té verde contiene catequinas antioxidantes que benefician la salud celular y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Se puede tomar caliente, frío con limón o en latte de matcha.
4. Arándanos
Los arándanos —fresas, frambuesas y moras— ofrecen azúcares naturales y antocianinas antioxidantes, compuestos que, según expertos, favorecen el flujo sanguíneo al cerebro y mejoran el estado de alerta y la agudeza mental. Su fibra ayuda a estabilizar la energía y la vitamina C fortalece el sistema inmunitario. Resultan ideales en yogur, ensaladas o como tentempié saludable.
5. Manzanas
Las manzanas destacan por garantizar energía sostenida gracias a sus carbohidratos complejos y fibra, además de aportar vitamina C con efecto antioxidante. Médicos de Harvard y especialistas en nutrición las recomiendan solas, en rodajas con mantequilla de frutos secos o integradas en ensaladas con pollo, atún o yogur griego.
6. Salsa picante
Un ingrediente menos habitual, sugerido por especialistas, es la salsa picante. La capsaicina de los chiles puede aumentar el ritmo cardíaco y estimular los sentidos, generando una sensación de alerta. Basta una pequeña cantidad en aderezos, sobre huevos o en marinadas para notar el efecto.
7. Agua
Tanto médicos de Harvard como expertos de Real Simple coinciden en la importancia de la hidratación para la concentración y la energía. Una ingesta insuficiente de agua puede propiciar fatiga y lentitud mental. Se recomienda establecer objetivos diarios de consumo y variar el agua con infusiones de frutas o en su versión gasificada.
Los expertos sugieren combinar estos alimentos en meriendas equilibradas, como batidos de banana y cacao, manzanas con yogur o ensaladas con arándanos y nueces, para asegurar energía sostenida y variedad de sabores durante el día.
Adoptar alimentos energéticos y mantener una hidratación constante es una estrategia sencilla y eficaz, según médicos de Harvard y especialistas en nutrición de Real Simple, para conservar la concentración en la jornada.