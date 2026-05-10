La lupa sobre la expulsión de Matías Reali que dejó a San Lorenzo con diez jugadores frente a River Plate

Los primeros momentos del duelo entre River Plate y San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura mostraron mucha intensidad. El juego tuvo un punto de inflexión cuando Matías Reali dejó con un hombre menos al Ciclón tras una dura entrada a Tomás Galván.

Antes de eso, la presión ejercida por River se tradujo en reiteradas llegadas, aunque el arquero Orlando Gill logró contener un potente disparo de Fausto Vera y, en otra ocasión, un remate de Facundo Colidio que fue detenido tras varios rebotes en el área. San Lorenzo, pese a igualar el ritmo del partido durante algunos pasajes, mostró dificultades para generar peligro y llegar al área defendida por Santiago Beltrán.

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El Millonario tomó el control de la posesión, presionando alto y recuperando balones en campo rival, mientras que el conjunto visitante optó por esperar el avance rival. Las tarjetas comenzaron a aparecer desde el minuto 12, cuando Ezequiel Herrera recibió la primera amonestación por detener una contra de Colidio sujetándolo de la camiseta.

La falta de Realli

Cerca de la media hora, Reali realizó una dura falta contra Galván cuando se arrojó con los dos pies hacia adelante para tratar de recuperar la pelota. Sebastián Zunino, el árbitro del partido, consideró que se trató de una jugada merecedora de amonestación. Sin embargo, recibió el llamado del VAR para revisar la acción.

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Tras constatar la gravedad de la infracción en la cabina, el juez le informó al estadio Monumental que Reali realizó una falta de “juego brusco” y procedió a expulsar al atacante con pasado en Independiente Rivadavia.

La sanción se justificó porque la entrada de Reali superó el umbral de una infracción temeraria: el contacto se produjo sobre el tobillo del adversario, con los tapones y una fuerza considerable que comprometió la seguridad física del oponente. El accionar, marcado por la impetuosidad con la que el futbolista disputó el balón, motivó la intervención del VAR, que recomendó la revisión en campo mediante OFR. El castigo impuesto se ajustó tanto al protocolo como al criterio disciplinario vigente, ya que la acción configuró todos los elementos de juego brusco grave.

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Pese a la inferioridad numérica, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez tomó la delantera en el minuto 36 con un cabezazo de Rodrigo Auzmendi tras un centro de Nahuel Barrios, en la primera llegada clara al área rival. El ex delantero de Banfield puso el 1-0 con un cabezazo certero que dejó sin opciones a Beltrán.

Tras el tanto, el elenco Millonario intentó igualar rápidamente el encuentro ante la atenta mirada de su público. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet apeló a los envíos largos y al juego por las bandas para vulnerar a la defensa del combinado del Bajo Flores.

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Incluso, sobre el final del primer tiempo, Tomás Galván quedó de cara al gol tras una serie de rebotes. Sin embargo, el ex jugador de Vélez Sarsfield remató de manera defectuosa y se perdió el eventual 1 a 1. En consecuencia, el Azulgrana se fue al descanso arriba en el marcador, aunque con un hombre menos para afrontar toda la segunda etapa.

De hecho, River encontró el empate en el complemento. Tras un gran pase de Juanfer Quintero, que había ingresado en el inicio de los segundos 45 minutos, Marcos Acuña estableció el 1-1 en la noche de Núñez.

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