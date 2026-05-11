Juana Viale volvió a la carga contra Fabián Medina Flores: “Eso no fue una emboscada”

La conductora respondió en directo a la acusación del estilista y defendió su postura ante las críticas recibidas por su vestido en la gala de los Martín Fierro de la Moda (Video: Almorzando con Juana/ Eltrece)

Durante la emisión de Almorzando con Juana (El Trece), Juana Viale expresó su indignación al recordar el enfrentamiento que mantuvo en vivo con Fabián Medina Flores la semana anterior tras las críticas del asesor de estilo sobre su vestido en la gala de los Martín Fierro de la Moda.

El episodio fue evocado por Edith Hermida, quien recordó el tenso cruce y comentó: “Pobre, lo dejaste atragantado”. La conductora de Bendita le contó que Medina Flores había manifestado sentirse víctima de una emboscada luego de que se le recordara su declaración previa calificando a Viale como “la peor vestida”, situación que lo habría dejado sin palabras durante el programa.

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Frente a estos dichos, Juana rechazó enfáticamente la acusación y expresó su descontento: “Eso no fue una emboscada, fue una pregunta a sus palabras”. La conductora insistió en su postura y aclaró que no se consideraba, “ni por asomo”, la peor vestida de la gala. “Uno sabe cuándo está seguro de cómo se vistió”, sostuvo durante la conversación con sus invitados, y reiteró que la pregunta a Medina Flores fue simplemente un planteo sobre lo que él mismo había manifestado públicamente.

En relación a la gala de los Martín Fierro de la Moda, donde obtuvo el galardón de Oro, la animadora subrayó que, tras haber presenciado el evento, consideraba que las opiniones sobre su vestimenta podían ser negativas, pero eso no implicaba ser la peor vestida. “Puede ser que no te guste, pero eso es otra cosa”, expresó. Además, la conductora mencionó la reciente recuperación de Mirtha Legrand tras una fuerte gripe y su regreso al programa, en el contexto del desarrollo de la tradicional mesa de invitados del fin de semana.

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Hace una semana, durante la emisión del mismo ciclo, la conductora protagonizó un encontronazo con el integrante de La jaula de la moda motivado por las críticas del asesor de moda, quien la había señalado como una de las peores vestidas en la gala que entrega Aptra. La conductora, vestida con un diseño de Gino Bogani interpeló a su invitado al preguntarle directamente: “¿Por qué decís que fui la peor vestida de los Martín Fierro de la Moda?”. Medina Flores trató de contextualizar su opinión y explicó que su voto se realizó “en caliente”, basándose en las imágenes que circulaban entre los especialistas esa noche, donde los pliegues y el efecto de la luz influyeron negativamente en la apreciación del vestido.

Durante el intercambio, él enfatizó que la decisión no estuvo vinculada al premio principal, sino a una dinámica de votación paralela entre especialistas. Aclaró que la fotografía utilizada para la votación no era la misma que se viralizó posteriormente. Además, destacó la figura de Bogani como referente en el diseño de alta costura, subrayando que la crítica se refería solo al resultado puntual de esa noche y no al trabajo del diseñador.

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La conductora cruzó al asesor de moda (Video: Almorzando con Juana/ Eltrece)

Juana Viale defendió su elección de vestuario y reiteró su postura de que no se consideraba, “ni por asomo”, la peor vestida, y remarcó que uno no se viste solo para la foto sino para algo más, señalando que las imágenes no siempre reflejan la realidad. Decidió volver a lucir el mismo vestido en la mesa para reafirmar su convicción y sostuvo: “No creo que eso determine si estás bien vestido o no. El Martín Fierro de la Moda no es solo moda, también es un poco de show”.

En la última emisión del ciclo, Juana fue enfática “Eso no fue una emboscada, fue una pregunta a sus palabras”, insistiendo en que la confrontación fue simplemente por lo que el especialista había manifestado públicamente.

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