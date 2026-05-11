El Salvador

Donde la pupusa es hogar: el legado de Ingrid y el corazón de Olocuilta en El Salvador

En el corazón del pupusódromo de Olocuilta, Ingrid dirige un local casi sin descanso desde que dejó la universidad para continuar una tradición que mezcla maíz, queso y la memoria de El Salvador

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La Pupusería Ingrid Sobrevivió la adversidad y lleva m as de 26 años en el negocio.

El vapor se escapa apenas la pupusa se parte. No es solo el anuncio de un plato caliente; es el arranque de un ritual que, en Olocuilta, tiene nombre propio y casi siempre implica una espera.

Porque en la “Ciudad de las Pupusas”, la receta se repite desde hace décadas y sobrevive a cualquier moda: maíz, queso fundido, chicharrón, memoria colectiva.

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En el pupusódromo más grande de El Salvador, la tradición no pide permiso. La masa —de maíz o arroz— se rellena, se cierra y se aplana. Si se rompe, se repara. No hay espacio para el desperdicio. La estética es secundaria; lo fundamental es que, al partirla, el relleno siga en su sitio.

Las “revueltas” encabezan la lista: queso, frijol frito y chicharrón mezclados en una combinación que se ha vuelto la norma en la mayoría de pupuserías. Es posible pedir cada ingrediente por separado, pero la mezcla es el estándar. Hay, además, pupusas de loroco, ayote o camarón, menos frecuentes pero presentes en la oferta culinaria.

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El acompañante es obligatorio: curtido macerado con vinagre y crujiente, más salsa de tomate cocida. No es una costumbre arbitraria, sino una función concreta: equilibrar grasa, textura y temperatura. En El Salvador, quitar uno de estos elementos se percibe como una alteración del plato.

La discusión sobre el origen de la pupusa sigue abierta. El historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte, citado por EFE, ubicó el primer registro documentado en una carta de José Batres Montúfar, poeta nacido en 1809 en San Salvador, quien evocaba el sabor de las pupusas desde Managua.

El Vapor de la Pupusa simboliza el arraigo de la tradición de Olocuilta y El Salvador. (Foto: Henry Heredia / Infobae)
El Vapor de la Pupusa simboliza el arraigo de la tradición de Olocuilta y El Salvador. (Foto: Henry Heredia / Infobae)

Pupusería Ingrid, sabor y tradición

La historia de Ingrid y su negocio familiar en Olocuilta arranca con una renuncia. Su madre, fundadora de la pupusería, enfermó hace ocho años. Ingrid, entonces universitaria, decidió dejar sus estudios para hacerse cargo del local.

Hoy, calcula que la pupusería lleva funcionando veintiséis años. El avance es visible. Ya no quedan rastros de las champas de lámina donde empezó todo. El negocio creció, cambió de local, se amplió.

El ritmo de trabajo se sostiene con dos turnos. La hermana de Ingrid cubre el día: entra a las 4:30 de la mañana y se retira a las 5:30 de la tarde. Ingrid toma el relevo a las seis de la tarde y permanece hasta que el último cliente se va, lo que puede ser pasada la una y media de la madrugada. Solo cierran dos o tres horas al día.

La Administración cuidadosa y el buen control de inventarios, sostiene el negocio familiar. (Foto Henry Heredia/ Infobae)
La Administración cuidadosa y el buen control de inventarios, sostiene el negocio familiar. (Foto Henry Heredia/ Infobae)

La logística detrás de la pupusa: cantidades, frescura y preferencias

La jornada termina con un inventario controlado: se dejan diez libras de queso desmenuzado, un guacal con cinco libras de masa y una bolsa de frijoles fuera de la nevera, cuidando que no se arruinen. El queso es el insumo que más rápido se agota, especialmente en las pupusas de queso con loroco.

La masa, ya sea de arroz o de maíz, se prepara en pequeñas cantidades para mantener su frescura. La variedad más solicitada es la revuelta, seguida de la de queso con loroco. En el menú también hay opciones para quienes quieren “probar de todo”: la pupusa loca, que mezcla varios ingredientes en una sola pieza.

Los ciclos de la clientela y el impacto del entorno

La temporada alta arranca en diciembre y se extiende hasta la segunda semana de enero. Después, el flujo de clientes baja y vuelve a subir en Semana Santa. Ingrid aprendió a administrar lo ganado en los mejores días para sobrellevar los meses flojos. Entre los treinta y ocho negocios que compiten en el pupusódromo de Olocuilta, la constancia es lo que marca la diferencia.

En la jornada más alta de afluencia, Ingrid puede atender más de 200 familias por día. (Foto: Henry Heredia/ Infobae)
En la jornada más alta de afluencia, Ingrid puede atender más de 200 familias por día. (Foto: Henry Heredia/ Infobae)

En un día de alta afluencia, la pupusería puede atender a más de doscientas familias. El equipo lo forman cuatro personas en el turno diurno y tres en el nocturno, con solo una hermana como familiar directo; el resto son empleadas a quienes Ingrid considera casi de la familia.

El menú y la experiencia para el visitante

La dirección es precisa: Pupusódromo El Manguito, local número quince, frente a la tarima. El menú arranca con pupusas de frijol con queso, queso con loroco, ayote, revuelta y la infaltable pupusa loca, pensada para quienes quieren descubrir todos los sabores en un solo bocado.

Las puppusas revuelta de máz o arroz son las más pedidas del menú. (Foto: Henry Heredia / Infobae)
Las puppusas revuelta de máz o arroz son las más pedidas del menú. (Foto: Henry Heredia / Infobae)

La oferta se completa con horchata, refrescos naturales, jugos, café y chocolate. El ambiente familiar es prioridad. Hay bebidas alcohólicas, pero está limitado a tres por persona; el orden no se negocia.

La fachada renovada y la limpieza también son parte del atractivo, para todo el que quiera anticipar su pedido de pususas y cuando llegue al local estén listas, el número es: (503) 2330-6184. Ingrid insiste: “Aquí pueden venir de cualquier parte, de El Salvador o del mundo. La tradición es la pupusa, y la pupusa está asegurada”.

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