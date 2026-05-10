El lujoso anillo de compromiso que Rodrigo de Paul le dio a Tini Stoessel: la declaración de amor de la cantante

El lujoso anillo de compromiso que Rodrigo de Paul le dio a Tini Stoessel y la declaración de amor de la cantante

Rodrigo de Paul eligió sus redes sociales, imágenes y una joya de alto impacto para oficializar un paso trascendental junto a Tini Stoessel: en una fotografía publicada en Instagram, la cantante exhibe un anillo de compromiso.

La pieza, que parecería ser de oro amarillo con un diamante de gran tamaño y detalles de piedras que asemejan una cruz o una estrella, confirmando la especulación sobre el inminente casamiento entre ambos.

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La elección deliberada de la imagen, sumada a los mensajes románticos intercambiados en los comentarios, marcó un cambio en la estrategia pública de la pareja, que por primera vez abandona la reserva y parecería dejar un mensaje claro de consolidación.

Tini Stoessel luciendo un lujoso anillo de compromiso (Instagram)

La fecha del enlace, que desde hace más de un año circula como tema recurrente en la agenda del espectáculo argentino, se habría reprogramado tras rumores iniciales para el ciclo entre el 20 y el 28 de diciembre de 2026, aprovechando el receso del fútbol europeo. El lugar seleccionado para la celebración sería el Dock Haras de Exaltación de la Cruz en Buenos Aires, el mismo que eligieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala y la pareja de Ricky Montaner con Stefi Roitman, lo que garantiza privacidad y comodidad tanto para la pareja como para sus invitados procedentes del extranjero.

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El valor diferencial en esta ocasión reside en la publicación espontánea y estratégica de la imagen, ya que en años anteriores las sospechas sobre un posible compromiso se derivaban de fotografías tomadas por terceros o imágenes casuales. En cambio, de Paul optó por mostrar explícitamente la mano de la artista, adornada con el anillo, entrelazando sus manos y destacando no solo la joya, sino también los tatuajes identificatorios de ambos.

La tierna dedicatoria que Rodrigo de Paul le escribió en el pie a Tini Stoessel

En el hilo de comentarios que siguió a la publicación de Instagram, Martina Stoessel reforzó el gesto con una declaración: “Te amo con mi vida entera”, a la que de Paul respondió escribiendo en un pie de la cantante, sobre la media: “Te amo, Titi. Rodri”. Estas manifestaciones públicas, lejos del hermetismo de etapas anteriores, fueron leídas como la confirmación definitiva del estado del compromiso. La reacción de los seguidores fue inmediata. Los comentarios destacaron la magnitud del anillo y la solidez de la relación, mientras el futbolista del Inter Miami recibía palabras de admiración por la gestualidad y el momento elegido.

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La respuesta directa a la expectativa mediática llegó con hechos: la pareja está comprometida, tras una reconciliación que buscó mayor privacidad y que ahora desemboca en una preparación de boda monumental. La ceremonia promete convertirse en uno de los eventos del año, ya que, según detallaron en LAM, la lista de invitados incluye figuras internacionales del espectáculo y el deporte. Entre los nombres mencionados figuran Chris Martin, Alejandro Sanz, Ricky Martin y Lionel Messi, lo que garantiza la visibilidad internacional del acontecimiento y el cruce de audiencias entre la música y el fútbol.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarían a fin de año en una multitudinaria boda con invitados famosos

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul pasó por una separación en agosto de 2023, aunque ambos retomaron su vínculo en marzo de 2025. Los rumores sobre un posible casamiento surgieron tras una propuesta durante una cena en la playa, con imágenes románticas difundidas en julio. En febrero, la artista había insinuado que la confirmación llegaría pronto, mencionando: “Pero yo no voy a contar estando sola. Falta un otro. Entonces hay que esperar, un poquito más. Pero a mí me encantaría...”.

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Durante una entrevista en marzo, Tini recibió una llamada en vivo de De Paul, quien, ante la consulta sobre la boda, respondió que tendría vacaciones a fin de año, alimentando las versiones sobre la unión. En un show en el Estadio Mario Alberto Kempes, la cantante confirmó la noticia con un gesto afirmativo en el escenario, lo que los asistentes y la prensa interpretaron como la confirmación definitiva del casamiento.