El mural de Charly García en la esquina de Corrientes y Callao que transformó Buenos Aires y enamora a los fanáticos

El mural de Charly García en Corrientes y Callao transforma el centro de Buenos Aires en un homenaje al ícono del rock nacional (Instagram/ronmuralist)

En la esquina emblemática de Corrientes y Callao, corazón del centro de Buenos Aires, la historia cultural de la ciudad sumó un nuevo capítulo con la inauguración de un mural monumental dedicado a Charly García. La obra, a cargo del reconocido artista Martín Ron y su equipo, se erige sobre la terraza de la histórica disquería y librería Zivals, transformando el paisaje urbano con una intervención que rinde homenaje a uno de los íconos más influyentes de la música argentina.

La pieza, de 195 metros cuadrados, está inspirada en la icónica portada del álbum “Clics Modernos”, uno de los discos fundamentales del rock nacional. En la tapa original, Charly fue fotografiado en la intersección de Walker Street y Cortlandt Alley, en Manhattan, frente a un graffiti que decía “Modern Clix”, obra del artista canadiense Richard Hambleton, pionero del arte urbano neoyorquino en los años 80. El mural de Ron toma esa imagen y la traslada al universo porteño, estableciendo un puente visual y simbólico entre Nueva York y Buenos Aires.

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La obra, realizada por Martín Ron y su equipo, se inspira en la emblemática portada de “Clics Modernos” y conecta el arte urbano de Nueva York y Buenos Aires (Instagram/ronmuralist)

El mural de 195 metros cuadrados rinde tributo a la trayectoria de Charly García con guiños visuales a los años 80 y a la historia de Zivals (Instagram/ronmuralist)

La esquina de Corrientes y Callao, epicentro cultural porteño, celebra la inauguración junto al 55° aniversario de la disquería y librería Zivals (Instagram/ronmuralist)

La decisión de emplazar el mural en Zivals no es casual. El local, que celebra su 55º aniversario, fue desde sus inicios un punto de referencia para melómanos, coleccionistas y músicos, y supo sobrevivir al cierre de grandes cadenas musicales manteniendo viva la llama de la cultura en la ciudad. La esquina de Corrientes y Callao, en tanto, fue durante décadas epicentro de la movida cultural y contracultural porteña, con teatros, cines y cafés que marcaron generaciones.

La obra de Ron, uno de los muralistas más importantes del mundo, reproduce la imagen de Charly con su inconfundible estilo, sentado en una Buenos Aires intervenida por guiños visuales al disco y a la época. El fondo, en tonos oscuros y dramáticos, replica el clima de los años 80 y suma detalles como un colectivo de la línea 24, patentes y chapas que remiten a fechas clave en la historia de Zivals, y la cúpula del Congreso de la Nación, además del Obelisco y la famosa Calle Corrientes de noche. La escena, pintada como un negativo, invita a los transeúntes a interactuar con el mural y a jugar con la fotografía, recuperando los colores originales desde distintos ángulos.

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El fondo del mural replica el clima de los años 80 con detalles como un colectivo de la línea 24, el Obelisco y la cúpula del Congreso (Instagram/ronmuralist)

La obra contó con la colaboración de Mariana Parra, Nicolás Andriosiuk y Emiliano Mariani y fue avalada por Charly García y el fotógrafo Uberto Sagramoso (Instagram/ronmuralist)

El mural de Martín Ron, reconocido internacionalmente, se suma a otros homenajes urbanos en Buenos Aires y es catalogado como patrimonio cultural por la Legislatura porteña (Instagram/ronmuralist)

“Gracias a todos los que pasaron, miraron, tocaron bocina, frenaron un rato o compartieron una charla durante estos días de pintura. La calle y todo lo que allí sucede, también forma parte importante de la obra”, escribió el artista en sus redes celebrando el impacto que viene teniendo su trabajo.

El mural también incorpora un sector interactivo, pensado para que los visitantes puedan posar y fotografiarse como Charly en la portada de “Clics Modernos”, consolidando el homenaje como un nuevo punto de encuentro para fanáticos, turistas y amantes del arte urbano. La obra fue avalada tanto por el propio Charly García como por Uberto Sagramoso, el fotógrafo que realizó la imagen original.

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La intervención, que llevó casi un mes de trabajo debido a las lluvias otoñales, fue realizada junto a los artistas Mariana Parra, Nicolás Andriosiuk y Emiliano Mariani. El proceso incluyó la creación de fondos y detalles antes de pintar la figura de Charly, manteniendo el mural oculto por andamios hasta su descubrimiento. El resultado final superó las expectativas y generó un revuelo en la zona, donde los bocinazos, los gritos y la buena onda de la gente no tardaron en hacerse sentir.

La obra de Martín Ron se inspira en la portada de “Clics Modernos” y conecta visualmente Buenos Aires con Nueva York a través del arte urbano (Instagram/ronmuralist)

Los visitantes pueden posar en un sector interactivo para recrear la icónica tapa de 'Clics Modernos', consolidando el mural como nuevo atractivo turístico (Instagram/ronmuralist)

La inauguración del mural se celebrará el 25 de mayo en un evento abierto que reunirá música en vivo y homenajes al legado de García (Instagram/ronmuralist)

La inauguración oficial está prevista para el 25 de mayo, con un evento abierto al público que promete convertirse en una fiesta cultural a cielo abierto. La expectativa es que la terraza de Zivals se transforme en una suerte de “Abbey Road porteño”, con músicos y artistas homenajeando el repertorio de García y celebrando el cruce entre música, arte y ciudad.

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La obra de Martín Ron se suma a otros murales emblemáticos en la ciudad, como los dedicados a Diego Maradona, Lionel Messi y el Papa Francisco. Su trabajo, que incluye más de 400 piezas en ciudades como Londres, Miami, Berlín y Tenerife, fue distinguido internacionalmente y reconocido por la Legislatura porteña como patrimonio cultural.