Córdoba: un hombre fue atacado con un machete durante una pelea vecinal y quedó internado en terapia intensiva

El ataque ocurrió en la calle Coral al 7700, en Villa Rivadavia

Una violenta pelea entre vecinos del barrio Villa Rivadavia, Córdoba, terminó con dos hombres hospitalizados. Uno de ellos fue atacado con un machete y se encuentra internado en terapia intensiva. Las autoridades investigan las causas del hecho.

El terrible episodio ocurrió en la calle Coral al 7700. Allí, efectivos policiales se encontraron con un hombre de 55 años que señaló que tuvo una pelea con un vecino. Según denunció, durante el enfrentamiento fue atacado con un machete.

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A raíz de las heridas, fue trasladado al Hospital Príncipe de Asturias, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo con una herida profunda en el cuero cabelludo. Debido a la gravedad del cuadro fue derivado al Hospital San Roque, donde permanece internado en terapia intensiva.

Uno de ellos se encuentra internado en el Hospital San Roque

Por otro lado, el otro involucrado se presentó por sus propios medios en el Hospital de Urgencias. Al hombre, de 43 años, le diagnosticaron traumatismo cerrado de tórax y quedó internado en observación.

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En el lugar del hecho, los agentes secuestraron un machete con mango de madera y un caño de metal, elementos que habrían sido utilizados durante la pelea.

El machete con mango de madera y el caño de metal que habrían sidos usados en la pelea

Días atrás, en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, dos jóvenes fueron imputados tras un brutal asalto con machete que dejó a un hombre gravemente herido. La agresión ocurrió en una vivienda de la calle Los Naranjos al 3000, dentro de una zona residencial cercana a la Ciudad Deportiva de Rosario Central.

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Según la investigación judicial, J.M., de 21 años, fue señalado como autor material del ataque. De acuerdo con la acusación, saltó un tapial y una reja para ingresar al domicilio, donde sorprendió a la víctima, C.R., de 54 años. Dentro de la vivienda lo golpeó con una pala, provocándole una fractura de cráneo, y luego lo atacó con un machete, amputándole la primera falange del índice derecho. El otro imputado, R.M., de 24 años, fue acusado como partícipe primario y permaneció en las inmediaciones.

Los delincuentes fueron captados por una de las cámaras de seguridad

Durante el asalto, la madre de la víctima, una mujer ciega de 84 años, también fue agredida con golpes en la cintura y el tobillo derecho. Los asaltantes intentaron escapar con un televisor y un celular, pero la aparición de vecinos los obligó a abandonar parte del botín y huir. La Policía llegó tras el llamado al 911 y encontró al hombre herido en el ingreso de la casa.

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La víctima fue trasladada al Hospital Eva Perón, donde permaneció en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria. Sufrió fractura de cráneo, fractura de mandíbula, una herida profunda en la cabeza y la amputación de un dedo.

Fueron imputados por tentativa de homicidio criminis causa y robo doblemente agravado por el uso de arma impropia y por escalamiento

Horas después, los dos sospechosos fueron localizados y detenidos en el monte de Celulosa, una zona cercana al domicilio de la víctima. En el procedimiento, los agentes secuestraron el machete utilizado en la agresión, el televisor y el fragmento de dedo amputado, sumando la evidencia a la causa.

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La fiscal Anabel Cerutti imputó a J.M. y R.M. por tentativa de homicidio criminis causa y robo doblemente agravado por el uso de arma impropia y por escalamiento. Tras la audiencia, el juez Federico Rébola dispuso la prisión preventiva para ambos por el plazo legal de dos años.