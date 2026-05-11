Crimen y Justicia

Córdoba: un hombre fue atacado con un machete durante una pelea vecinal y quedó internado en terapia intensiva

El hombre, de 55 años, sufrió un traumatismo de cráneo con una herida profunda en el cuero cabelludo. Se investigan las causas del hecho

Guardar
Google icon
Córdoba machete
El ataque ocurrió en la calle Coral al 7700, en Villa Rivadavia

Una violenta pelea entre vecinos del barrio Villa Rivadavia, Córdoba, terminó con dos hombres hospitalizados. Uno de ellos fue atacado con un machete y se encuentra internado en terapia intensiva. Las autoridades investigan las causas del hecho.

El terrible episodio ocurrió en la calle Coral al 7700. Allí, efectivos policiales se encontraron con un hombre de 55 años que señaló que tuvo una pelea con un vecino. Según denunció, durante el enfrentamiento fue atacado con un machete.

PUBLICIDAD

A raíz de las heridas, fue trasladado al Hospital Príncipe de Asturias, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo con una herida profunda en el cuero cabelludo. Debido a la gravedad del cuadro fue derivado al Hospital San Roque, donde permanece internado en terapia intensiva.

Machete Córdoba
Uno de ellos se encuentra internado en el Hospital San Roque

Por otro lado, el otro involucrado se presentó por sus propios medios en el Hospital de Urgencias. Al hombre, de 43 años, le diagnosticaron traumatismo cerrado de tórax y quedó internado en observación.

PUBLICIDAD

En el lugar del hecho, los agentes secuestraron un machete con mango de madera y un caño de metal, elementos que habrían sido utilizados durante la pelea.

pelea machete Córdoba
El machete con mango de madera y el caño de metal que habrían sidos usados en la pelea

Días atrás, en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, dos jóvenes fueron imputados tras un brutal asalto con machete que dejó a un hombre gravemente herido. La agresión ocurrió en una vivienda de la calle Los Naranjos al 3000, dentro de una zona residencial cercana a la Ciudad Deportiva de Rosario Central.

Según la investigación judicial, J.M., de 21 años, fue señalado como autor material del ataque. De acuerdo con la acusación, saltó un tapial y una reja para ingresar al domicilio, donde sorprendió a la víctima, C.R., de 54 años. Dentro de la vivienda lo golpeó con una pala, provocándole una fractura de cráneo, y luego lo atacó con un machete, amputándole la primera falange del índice derecho. El otro imputado, R.M., de 24 años, fue acusado como partícipe primario y permaneció en las inmediaciones.

Los delincuentes fueron captados por una de las cámaras de seguridad
Los delincuentes fueron captados por una de las cámaras de seguridad

Durante el asalto, la madre de la víctima, una mujer ciega de 84 años, también fue agredida con golpes en la cintura y el tobillo derecho. Los asaltantes intentaron escapar con un televisor y un celular, pero la aparición de vecinos los obligó a abandonar parte del botín y huir. La Policía llegó tras el llamado al 911 y encontró al hombre herido en el ingreso de la casa.

La víctima fue trasladada al Hospital Eva Perón, donde permaneció en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria. Sufrió fractura de cráneo, fractura de mandíbula, una herida profunda en la cabeza y la amputación de un dedo.

Peleó con dos ladrones que querían ingresar a su casa: le cortaron un dedo con un machete y golpearon a su madre no vidente
Fueron imputados por tentativa de homicidio criminis causa y robo doblemente agravado por el uso de arma impropia y por escalamiento

Horas después, los dos sospechosos fueron localizados y detenidos en el monte de Celulosa, una zona cercana al domicilio de la víctima. En el procedimiento, los agentes secuestraron el machete utilizado en la agresión, el televisor y el fragmento de dedo amputado, sumando la evidencia a la causa.

La fiscal Anabel Cerutti imputó a J.M. y R.M. por tentativa de homicidio criminis causa y robo doblemente agravado por el uso de arma impropia y por escalamiento. Tras la audiencia, el juez Federico Rébola dispuso la prisión preventiva para ambos por el plazo legal de dos años.

Temas Relacionados

MacheteCórdobaInternadoPeleaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desarticularon un búnker narco en la Villa 31: detuvieron a dos extranjeros y secuestraron droga lista para vender

Se trata de un ciudadano de nacionalidad peruana y uno de nacionalidad chilena, ambos con antecedentes. Desde el Gobierno porteño adelantaron que pedirán sus expulsiones del país

Desarticularon un búnker narco en la Villa 31: detuvieron a dos extranjeros y secuestraron droga lista para vender

Entraron a robar a una casa en González Catán, atacaron al dueño con un martillo y encerraron a su pareja y su hijo de 4 años

Los delincuentes eran cuatro y entraron a la vivienda por el techo. Hay dos detenidos menores de edad y otros dos sospechosos prófugos

Entraron a robar a una casa en González Catán, atacaron al dueño con un martillo y encerraron a su pareja y su hijo de 4 años

Violento asalto a un matrimonio de jubilados en Tigre: uno de los detenidos había salido de prisión hace nueve meses

Los delincuentes irrumpieron armados en la vivienda tras romper una ventana y escaparon a pie. Las cámaras de seguridad de la zona registraron la fuga con un bolso en la mano

Violento asalto a un matrimonio de jubilados en Tigre: uno de los detenidos había salido de prisión hace nueve meses

Capturaron en Constitución a una mujer con antecedentes que vendía drogas: quedó detenida

La imputada, de 40 años, fue arrestada en plena maniobra de comercialización de estupefacientes. No tenía regularizada su situación migratoria

Capturaron en Constitución a una mujer con antecedentes que vendía drogas: quedó detenida

Encontraron un cuerpo descuartizado en Río Gallegos e intentan determinar si es el jubilado desaparecido

El hallazgo se produjo este domingo, horas después de la detención de Marcelo Félix Curtti, ahora imputado como presunto autor de la desaparición. Parte del cadáver fue encontrado en un complejo de departamentos de Río Gallegos que integra el listado de bienes decomisados en la causa Vialidad

Encontraron un cuerpo descuartizado en Río Gallegos e intentan determinar si es el jubilado desaparecido

DEPORTES

En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo y avanzó a cuartos de final del Apertura

En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo y avanzó a cuartos de final del Apertura

Combinación quirúrgica con Quintero y zurdazo cruzado: así fue el golazo de Marcos Acuña para River Plate ante San Lorenzo

La lupa sobre la expulsión de Matías Reali que dejó a San Lorenzo con diez jugadores frente a River Plate

Paulo Dybala habló de su futuro tras el triunfo de la Roma: la sentencia que encendió las ilusiones en Boca Juniors

El mensaje de Lionel Messi tras el título del Barcelona que emocionó a los hinchas

TELESHOW

Juana Viale volvió a la carga contra Fabián Medina Flores: “Eso no fue una emboscada”

Juana Viale volvió a la carga contra Fabián Medina Flores: “Eso no fue una emboscada”

¿Wanda Nara y Martín Migueles están separados?: “Fue después del viaje a Japón”

El lujoso anillo de compromiso que Rodrigo de Paul le dio a Tini Stoessel: la declaración de amor de la cantante

Leandro Rud mostró su peor momento durante la batalla contra el cáncer: “Fueron días muy difíciles”

El mural de Charly García en la esquina de Corrientes y Callao que transformó el centro de Buenos Aires y enamora a los fanáticos

INFOBAE AMÉRICA

Persecución judicializada y asesinato de reputación contra Lenín Moreno por haber derrotado la dictadura en Ecuador

Persecución judicializada y asesinato de reputación contra Lenín Moreno por haber derrotado la dictadura en Ecuador

Estados Unidos desvió 61 buques comerciales e inmovilizó otros cuatro para reforzar el bloqueo sobre Irán en Ormuz

Detienen construcción de tres hospitales en Honduras tras intervención del Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas

Paraguay y Taiwán anunciaron el desarrollo de uno de los mayores centros de inteligencia artificial del mundo

Seguidores de Evo Morales marcharán desde el altiplano hasta La Paz para sumar presión al paro contra el Gobierno de Paz