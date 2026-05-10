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Paulo Dybala habló de su futuro tras el triunfo de la Roma: la sentencia que encendió las ilusiones en Boca Juniors

El delantero argentino generó incertidumbre tras admitir que podría disputar su último partido como local y alimenta las esperanzas de los hinchas xeneizes

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La incertidumbre crece en torno al futuro de Paulo Dybala tras sus declaraciones (REUTERS/Alessandro Garofalo)
La incertidumbre crece en torno al futuro de Paulo Dybala tras sus declaraciones (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El futuro de Paulo Dybala en el fútbol europeo atraviesa un momento de incertidumbre, tras sus declaraciones posteriores al triunfo de Roma por 3-2 ante Parma. El delantero argentino, que volvió a la titularidad tras superar una lesión, expresó que el clásico ante Lazio podría ser su último partido como local con la camiseta de la Loba, lo que reavivó los rumores sobre una posible transferencia al fútbol argentino.

Este es un equipo que lo da todo hasta el último minuto. Hoy hemos demostrado las ganas y la garra para alcanzar un puesto en la Champions”, afirmó Paulo Dybala, tras la victoria de la Roma que le permitió ocupar la quinta posición en la tabla de la Serie A, asegurando momentáneamente un lugar en la zona de Europa League, durante un tramo decisivo de la temporada.

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El delantero argentino sugirió que podría disputar su último partido como local en Italia (REUTERS/Matteo Ciambelli)
El delantero argentino sugirió que podría disputar su último partido como local en Italia (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Las palabras de la Joya dejaron abierta la posibilidad de un cambio de rumbo. “¿Mi futuro? No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados. Mi idea me la guardo para mí, veremos al final del campeonato”, declaró a Sky Sports. Además, cuando fue consultado sobre si el club había iniciado conversaciones para definir su siguiente paso, el delantero negó con la cabeza.

La situación contractual de Dybala, cuyo vínculo con la Roma culmina a mediados de año, encendió las expectativas en el entorno de Boca Juniors. El club argentino analiza con atención la posibilidad de incorporar al cordobés, especialmente ante la disputa de la Copa Libertadores, torneo que podría ser un incentivo clave para seducir al jugador.

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En este contexto, los hinchas xeneizes sueñan con ver en acción a Dybala junto a su excompañero y amigo Leandro Paredes. Si bien no existen gestiones formales hasta el momento, el propio delantero admitió recientemente que “estaría bueno” sumarse al equipo argentino, aunque prefirió no confirmar su destino.

Boca Juniors analiza de cerca la situación contractual de Paulo Dybala, mientras disputa la Copa Libertadores (REUTERS/Matteo Ciambelli)
Boca Juniors analiza de cerca la situación contractual de Paulo Dybala, mientras disputa la Copa Libertadores (REUTERS/Matteo Ciambelli)

El delantero cordobés regresó a la titularidad después de recuperarse de una lesión en los meniscos de la rodilla izquierda que lo apartó desde comienzos de febrero. En su regreso ante Parma, Dybala disputó los 90 minutos y aportó una asistencia en la victoria de la Loba, consolidando al equipo en puestos de Europa League.

Semanas antes, el futbolista había confesado a la TV italiana: No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí. La frase fue interpretada como una señal de que su ciclo en el calcio podría estar llegando a su fin, y reforzó la expectativa de un posible regreso a Argentina.

Roma y Parma de la Serie A
Paulo Dybala regresó como titular y brindó una asistencia en la victoria ante Parma

Paulo Dybala arribó a la Roma en julio de 2022, tras aceptar la propuesta del equipo dirigido entonces por José Mourinho. El delantero firmó un contrato por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2025, aunque la extensión automática de seis meses por cumplir el mínimo de minutos fijados en el acuerdo trasladó el vencimiento hasta junio próximo.

En el mercado de pases del verano europeo de 2024, el club saudí Al-Qadsiah presentó varias propuestas para ficharlo, entre ellas una oferta cercana a 25 millones de euros por temporada durante tres años, pero el delantero continuó en la Roma. Si Dybala no llega a un acuerdo con algún equipo, quedará en condición de libre luego del Mundial, lo que permitiría a otros clubes negociar directamente con él, sin costo de transferencia, y facilitaría su posible arribo al fútbol argentino.

Actualmente, la Roma afronta sus últimos dos compromisos en la Serie A, primero será el clásico ante Lazio como local, y luego una visita a Hellas Verona. El desenlace de la temporada será determinante para conocer el próximo destino de la Joya, cuyo futuro permanece, por ahora, sin definirse.

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