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El mensaje de Lionel Messi tras el título del Barcelona que emocionó a los hinchas

El exjugador argentino compartió en sus redes un mensaje breve y sentido tras el triunfo del club catalán frente al Real Madrid, generando una reacción inmediata entre los seguidores blaugranas que celebraron la conquista

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El título de LaLiga que el FC Barcelona conquistó frente al Real Madrid generó reacciones inmediatas en redes sociales, pero fue el saludo de Lionel Messi lo que captó la mayor atención. El futbolista argentino, que hoy milita lejos de la ciudad catalana, utilizó su cuenta de Instagram para publicar el mensaje: “Campeones, visca el Barça”, apenas 20 minutos después de finalizado el partido.

La publicación de Messi incluyó el diseño oficial del club azulgrana para celebrar la 29ª Liga en la historia del equipo. La imagen muestra al plantel junto al entrenador alemán Hansi Flick y fue acompañada por los mensajes breves y directos que rápidamente se hicieron virales entre los seguidores culés. Para muchos aficionados, el gesto del ex jugador argentino fue una muestra del vínculo emocional que todavía mantiene con la institución.

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posteo messi barcelona campeón
El posteo de Messi tras el título de Barcelona por La Liga de España

El mensaje de Lionel Messi se interpretó como una señal de que sigue conectado con el Barcelona pese a no vestir más la camiseta azulgrana. La reacción del delantero fue una de las más esperadas por la afición, que reconoce en él un símbolo de los años más exitosos del club. Aunque su salida en 2021 marcó una etapa distinta para la institución, la inmediatez y el tono de su mensaje reflejaron el afecto permanente hacia el club y sus hinchas.

El propio entorno de Messi nunca ha ocultado el cariño por el equipo y su afición, incluso después de una despedida que no se produjo bajo las condiciones que ambos hubiesen deseado.

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Lionel Messi, uno de los jugadores más ganadores de la historia, saludó al FC Barcelona tras el título de Liga (Reuters / Darren Staples/File Photo)
Lionel Messi, uno de los jugadores más ganadores de la historia, saludó al FC Barcelona tras el título de Liga (Reuters / Darren Staples/File Photo)

La reacción de Messi se sumó a las de otros exjugadores como Gerard Piqué y Luis Suárez, quienes también enviaron sus felicitaciones al plantel. La celebración se vivió intensamente en redes sociales, donde los mensajes de apoyo y orgullo inundaron las plataformas digitales tras la victoria frente al eterno rival. Para la afición, ver al capitán histórico manifestarse con rapidez y naturalidad fue uno de los momentos destacados de la jornada.

El gesto del astro argentino confirma que sigue atento a la actualidad del Barcelona y mantiene una relación cercana con el club donde construyó gran parte de su legado. El homenaje digital de Messi quedó como uno de los detalles más comentados de la consagración azulgrana, subrayando una vez más el lazo inquebrantable entre ídolo y afición.

El exitoso paso de Lionel Messi por el FC Barcelona

Lionel Messi debutó oficialmente con el primer equipo del FC Barcelona en octubre de 2004, tras formarse en las divisiones juveniles del club desde 2000. Durante sus 17 temporadas en el club catalán, el futbolista argentino se consolidó como el máximo goleador histórico y una de las figuras más influyentes en la historia de la institución.

Messi disputó 778 partidos oficiales y marcó 672 goles, cifras que lo posicionan como el máximo artillero del club y de la liga española. Además, brindó 305 asistencias. Con el Barcelona conquistó 34 títulos: 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

A nivel individual, Messi ganó seis Balones de Oro mientras era jugador azulgrana, y obtuvo seis Botas de Oro como máximo goleador europeo. También fue distinguido en múltiples ocasiones como el mejor futbolista de LaLiga y de cada edición de la Champions que disputó. En la temporada 2011-12 estableció un récord al anotar 73 goles en todas las competiciones.

Messi fue protagonista de dos tripletes históricos del club (Liga, Copa y Champions en una misma temporada) en 2008-09 y 2014-15, y en 2009 integró el equipo que logró el “sextete”, con la conquista de los seis títulos oficiales en disputa.

El vínculo de Messi con el Barcelona se mantuvo hasta agosto de 2021, cuando la entidad no pudo renovar su contrato por motivos financieros. Su salida marcó el final de una era en la historia del club, tras haber dejado una huella imborrable tanto por sus logros deportivos como por su impacto en la cultura blaugrana.

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