¿Wanda Nara y Martín Migueles están separados?: “Fue después del viaje a Japón”

Wanda Nara enfrenta rumores de separación con Martín Migueles tras su viaje juntos a Japón (Video: Infama/ América TV)

Esta semana, Wanda Nara volvió a ser noticia, pero esta vez no solo por su debut como protagonista en la serie vertical y su futuro en la pantalla grande, sino también por los rumores que señalan el final de su relación con Martín Migueles. En los últimos días, la empresaria quedó en el centro de la escena por una supuesta separación que se habría producido tras el viaje que ambos compartieron a Asia. La versión fue confirmada en Infama (América TV) por Karina Iavícoli, quien aseguró: “Se habrían separado después del viaje a Japón”.

Aunque Wanda mantiene el perfil bajo y se muestra enfocada en su trabajo, el entorno no tardó en dar detalles que alimentan la hipótesis de ruptura. “Está separada. Se habría separado después del viaje a Japón”, insistió la periodista, y aclaró que la decisión habría sido posterior a su viaje, cuando la empresaria ya sabía que comenzaba el rodaje de su nueva película en Uruguay.

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La agenda profesional de Wanda no da respiro y la encuentra atravesando una de las etapas más activas de su carrera. La empresaria y conductora está rodando en Uruguay su primer protagónico cinematográfico, “¿Querés ser mi hijo?”, una comedia romántica que promete enredos, romance y humor. El film, dirigido por Martino Zaidelis y producido por Telefe, cuenta con un elenco integrado por Jean Pierre Noher, Charo López y Agustín Bernasconi, y se perfila como uno de los grandes estrenos de los próximos meses.

Los celos de Martín Migueles habrían generado roces durante la preparación y rodaje del film de Wanda Nara

Según los panelistas de Infama, las diferencias se habrían profundizado a partir de los celos de Migueles durante la preparación y rodaje de la película. Si bien se especuló con la posibilidad de un romance entre Wanda y Bernasconi, los allegados a la producción aseguran que ambos mantienen una relación estrictamente profesional y que las escenas de mayor cercanía responden únicamente a las exigencias del guion.

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“Ella está muy feliz, muy concentrada, aparte de los problemas personales”, resumió Iavícoli sobre el presente de Wanda, quien por estas horas divide sus días entre largas jornadas de filmación, ensayos y el cuidado de sus hijos. La empresaria, lejos de la polémica, apuesta a consolidarse como actriz y a seguir creciendo en el mundo del entretenimiento.

La supuesta ruptura con Martín Migueles, que hasta hace poco era uno de los principales apoyos de Wanda en su vida personal y profesional, marca el inicio de una nueva etapa para la mediática, lejos de quedar involucrada en los conflictos judiciales que rodean a su ex a partir de los últimos días. Sin declaraciones por parte de los protagonistas, el silencio y el trabajo parecen ser la respuesta elegida ante la explosión de los últimos días.

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La ruptura marca el inicio de una nueva etapa para Wanda Nara, alejada de polémicas y de los conflictos judiciales de su expareja

Mientras los rumores siguen multiplicándose, la conductora de MasterChef Celebrity avanza con paso firme en su debut cinematográfico y se muestra determinada a que los flashes apunten, esta vez, a su trabajo como actriz y productora. La película “¿Querés ser mi hijo?” promete ser una bisagra en su carrera, mientras la vida personal de la empresaria, como siempre, sigue dando que hablar.

En la película, Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, debe reconstruir su vida y rearmarse desde cero. En ese proceso conoce a Javier (Agustín Bernasconi), un vecino de 23 años con quien, por una serie de enredos, termina proponiéndole que finja ser su hijo para una entrevista laboral. Lo que comienza con una mentira piadosa se complica a medida que ambos desarrollan un vínculo inesperado, en medio de situaciones desopilantes y la diferencia de edad como telón de fondo.

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En paralelo, la influencer también está involucrada en otro proyecto audiovisual, una serie vertical junto a Maxi López, su expareja y padre de sus hijos mayores. Bajo el título de Triángulo Amoroso, esta producción de Telefe propone una versión ficcionada de la relación que durante años mantuvieron Nara y López, explorando los vaivenes sentimentales y las situaciones que marcaron la historia pública de la pareja.