Caputo negó que el caso Adorni afecte la marcha de la economía y aseguró que partir de junio “se vienen los mejores meses”

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la demora del jefe de Gabinete en presentar la declaración jurada no impacta en la economía (Video: LN)

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la economía argentina atraviesa un proceso de recuperación y anticipó que los datos más favorables se comenzarán a ver a partir de junio. Caputo respaldó sus declaraciones con cifras de crecimiento industrial y de la construcción, y pronosticó una nueva fase de desinflación en el IPC de abril.

En una entrevista con Luis Majul, en LN+, el titular de Economía se refirió a las cifras de marzo que indicaron una mejora interanual de la economía real: “La industria está 5% por encima del año anterior y la construcción muestra un avance de 12,7% en el mismo periodo”. Dijo que ambos sectores se encontraban rezagados hasta ahora, “pero la tendencia se revirtió”. Caputo destacó que el repunte es consistente con la visión del presidente Javier Milei y que los datos dan sustento al diagnóstico de una reactivación progresiva.

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El ministro de Economía Luis "Toto" Caputo gesticula mientras presenta sus proyecciones económicas y planes de gobierno durante la ExpoEFI. (Maximiliano Luna)

El ministro también se refirió a la inflación, que será anunciada esta semana por el Indec. “La inflación de abril va a ser sustancialmente más baja que la de marzo”, cuando se registró un 3,4%. El funcionario aseguró que las previsiones ubican los datos de abril entre “2,5% y 2,8%”. Este descenso, argumentó, es una señal clara del proceso de desinflación y, de acuerdo a su análisis, “a partir de junio se vienen los mejores meses”.

Apoyo a Manuel Adorni y debate por declaraciones juradas

Durante la entrevista en La Nación Más, Caputo abordó la causa judicial en torno al vocero presidencial Manuel Adorni y las demandas para que presente su declaración jurada de bienes. Detalló que, en la reciente reunión de gabinete del viernes, Javier Milei expresó su respaldo a Adorni, postura luego ratificada en público por Caputo: “Pienso lo mismo que el presidente; él considera que Manuel es una persona honesta y lo defiende como tal”.

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La ex ministra de Seguridad y actual senadora y jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, afirmó tras esa reunión que Adorni debería presentar la declaración de bienes en lo inmediato. Sobre la “ansiedad pública por la demora en la presentación de los papeles”, Caputo señaló que “nadie tiene que preocuparse; si realmente Manuel no tiene las cosas en orden, la justicia no lo va a dejar pasar desapercibido”.

Caputo se refirió al caso Adorni y aseguró que piensa "lo mismo que el Presidente"

El ministro refutó la posibilidad de que la situación de Adorni tenga consecuencias en la economía real. Argumentó que en un “país normal, si hay un problema político, no tiene impacto en la economía, no tiene impacto en su moneda, en el riesgo país”. Subrayó que, ahora, la economía argentina se sostiene sobre un “programa mucho más sólido” que permite separar la coyuntura política de la evolución macroeconómica.

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Caputo señaló que el riesgo país está “prácticamente en mínimos”, incluso enfrentando el shock externo de la guerra en Medio Oriente. Sostuvo: “Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni. Segurísimo, ni la más mínima duda”. Respaldó esta afirmación con la evidencia de la estabilidad financiera reciente.

Colas en los shoppings

“Hoy vemos una economía con mayor variedad de productos, mejores precios y más acceso al crédito. Hay colas en los shoppings y los indicadores muestran niveles récord en el EMAE, el consumo y las exportaciones, lo que confirma que estamos en el camino correcto. Por supuesto, en este proceso hay sectores que lo llevan mejor y otros que avanzan con mayor dificultad; eso siempre ocurre. Muchas veces se repite que ‘la gente no llega’, pero habría que preguntarse quién es esa gente. Hay personas que siguen atravesando dificultades, pero quienes estaban bajo la línea de pobreza hoy están en una situación sustancialmente mejor. La pobreza bajó del 50% al 20%. Los números muestran una realidad distinta a la que se plantea; en su mayoría, la gente está mejor que antes”, analizó.

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“Dicen que tenemos superávit falso, que no pagamos la coparticipación, que no hacemos rutas y que están en mal estado, y ahora el martes van a reclamar las universidades por los fondos. Con las universidades estamos todos al día. A los hospitales y a las universidades se les paga al día según la ley vigente. Sobre las rutas, en los últimos años lo que se gastaba, se iba en corrupción. Nosotros, a partir de junio, vamos a estar en obra. Estamos hablando de más de 22.000 kilómetros de rutas y, además, de arreglar la red ferroviaria y fluvial. De acá a dos años, el mapa logístico va a ser muy diferente, y ese es el verdadero costo argentino. Pero no va a cambiar todo en dos años”.